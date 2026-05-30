لبنان | شهداء في صور والنبطية وقوات الاحتلال تتجاوز الليطاني

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
30 مايو 2026   |  آخر تحديث: 15:23 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان بوتيرة متسارعة، وسط غارات مكثفة وأوامر إخلاء طاولت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني ووصلت إلى مناطق في بيروت والبقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله، متوعداً بمواصلة توسيع الهجمات وزيادة حدتها خلال المرحلة المقبلة.

وفي موازاة التصعيد الميداني، استضافت واشنطن أمس محادثات أمنية بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). ويتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتؤكد السلطات اللبنانية والجيش اللبناني أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يقوض أي جهود لإرساء الاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متزايدة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء الخروق الإسرائيلية المتواصلة، إذ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن 11 طفلاً سقطوا بين شهيد وجريح كل 24 ساعة خلال أسبوع واحد فقط، في مؤشر على حجم الكلفة البشرية للتصعيد المستمر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع رغم المساعي الدبلوماسية الجارية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في لبنان أولاً بأول..

03:10 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابة عسكريّين لبنانيين في غارة لمسيّرة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين بجروح بليغة جراء استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية على طريق عام عبا في قضاء النبطية.

3:08 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
خاص | لا تقدم في اجتماع البنتاغون العسكري بين لبنان وإسرائيل

كشفت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، كواليس المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أمس بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). وقالت إن "أجواء اجتماع البنتاغون أمس لم تحقق أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مضيفة أن "إسرائيل مصرّة حتى الآن على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب".

التفاصيل في الرابط: 

قمة سوتشي/فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان/Getty
تقارير عربية
التحديثات الحية

لا تفاصيل بعد عن "منزوعة السلاح" بإدلب...وترقب لمصير "الهيئة"

03:07 pm

الأناضول

avata
الأناضول
جيش الاحتلال يتجاوز نهر الليطاني
نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري لبناني رفيع قوله اليوم السبت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطاني جنوبي لبنان وأصبحت على تخوم مدينة النبطية. وذكر المصدر أن بلدتي زوطر الشرقية وشقيف أرنون من بين القرى والبلدات التي وصلتها القوات الإسرائيلية شمال النهر.
 
02:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة على سيارة بين حبوش والنبطية
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على سيارة بين حبوش والنبطية وقصف مركز لقلعة الشقيف.
02:20 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات تفجير ونسف كبيرة في دبين
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير ونسف كبيرة في بلدة دبين.
02:15 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

01:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون وسلام يبحثان التطورات في جنوب لبنان

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم السبت تقييماً للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار.

وبحث الرئيسان التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 يونيو/حزيران المقبل. وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.

واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة.

1:30 PM

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات إلى سكان بلدات المروانية واللوبية وأنصارية وزفتا وتفاحتا في جنوب لبنان، وميدون في البقاع الغربي

01:05 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق مسيرة على علو منخفض فوق الضاحية

تحلق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات على خربة سلم ودبين
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على خربة سلم ودبين في جنوب لبنان.
12:35 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات شمالي إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

11:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
انتشال شهيدين في برج الشمالي

تمكنت فرق إسعاف من انتشال شهيدين من مبنى استهدفته طائرات إسرائيلية في برج الشمالي في قضاء صور. من جهة أخرى، أطلقت مروحية "أباتشي" صاروخين على بلدة دبين.

 

11:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يقصف قوة إسرائيلية عند أطراف الغندورية

أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة الغندورية بعبوات ناسفة وقصف مدفعي وصاروخي.

11:08 AM
حزب الله يستهدف كريات شمونة

أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة كريات شمونة ليل الجمعة السبت بصلية صاروخيّة. 

11:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة على كفرتبنيت وقصف مدفعي

تعرضت بلدة كفرتبنيت صباح اليوم السبت لغارتين شنّتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنتا مع قصف مدفعي استهدف البلدة أيضًا.

10:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية على كفردونين وفرون في قضاء بنت جبيل

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على كفردونين وفرون في قضاء بنت جبيل.

10:11 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
جيش الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء لسبع قرى في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أوامر بإخلاء سبع قرى في جنوب لبنان والبقاع، مشيرا إلى أنه سيرد على ما قال إنها انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إلى إخلاء سبع قرى في جنوب لبنان والبقاع هي ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة.

10:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
3 شهداء وجرحى في غارات على النبطية
استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات على قرى في النبطية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.  
09:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وسلسلة غارات على دبين، وبلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

09:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات على الريحان وسجد والقطراني

تعرضت الريحان وسجد والقطراني في منطقة جزين إلى غارات بعد منتصف الليل وحتى الفجر، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 

02:57 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
واشنطن ترحب بمحادثات "بناءة" بين وفدي لبنان وإسرائيل

رحبت الولايات المتحدة الجمعة، بمحادثات "بناءة" بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود. وقال نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي على منصة إكس: "استقبلت اليوم (الجمعة) في البنتاغون وفوداً عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين". وأضاف: "كانت مناقشات بنّاءة، ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل".

12:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
11 شهيداً في قضاء صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة معروب في قضاء صور، أدت إلى استشهاد أربعة، بينهم مسعف في الهيئة الصحية و5 جرحى من بينهم مسعف آخر في الهيئة. وفي السياق، أدت غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العباسية في قضاء صور إلى سقوط 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية وجريح. وفي طيردبا أدت الغارة الإسرائيلية إلى سقوط 4 شهداء وجريحين.

12:11 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استهداف آلية إسرائيلية في الناقورة

أعلن حزب الله استهداف عربة "هامر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان باستخدام مسيّرة انقضاضية.

12:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف منصة القبة الحديدية في رأس الناقورة

قال حزب الله إنه استهدف منصة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة باستخدام محلّقة "أبابيل" الانقضاضية.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
مصدر أمني إسرائيلي: تصريحات نتنياهو قد تعرّض القوات للخطر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عبور الجيش نهر الليطاني في لبنان قد تعرّض القوات الإسرائيلية للخطر.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجهيزات إسرائيلية في البياضة

أعلن حزب الله استهداف تجهيزات فنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضية.

11:55 PM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الجمعة
  • واشنطن تشيد بجهود عون وتتهم حزب الله بعرقلة المفاوضات
  • حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في يحمر الشقيف
  • لبنان يرفض التنسيق المباشر مع إسرائيل في محادثات واشنطن
  • قوات الاحتلال تتوغل وتصل إلى قلعة الشقيف
  • واشنطن: التفاوض المباشر طريق السلام بين لبنان وإسرائيل
  • نتنياهو: قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان
02:28 pm

الأناضول

avata
الأناضول
مصدر عسكري لبناني: قوات الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني
أفاد مصدر عسكري لبناني رفيع لوكالة الأناضول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطاني جنوبي لبنان وأصبحت على تخوم مدينة النبطية.  ولفت المصدر إلى أن من ضمن القرى والبلدات التي وصلت إليها قوات الاحتلال زوطر الشرقية وشقيف أرنون في شمال نهر الليطاني.
دلالات
المساهمون
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مسيّرات أوكرانية تستهدف ناقلة نفط ومستودعاً نفطياً في جنوب روسيا

مقاتلون من حماس في رفح، 22 فبراير 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حماس تدين قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة عليها

أحمد الشرع في دير الزور (سانا)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

نهر الفرات يضع دير الزور في مقدمة المشهد السوري