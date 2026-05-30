لبنان | شهداء في صور والنبطية وقوات الاحتلال تتجاوز الليطاني

أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين بجروح بليغة جراء استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية على طريق عام عبا في قضاء النبطية.
يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان بوتيرة متسارعة، وسط غارات مكثفة وأوامر إخلاء طاولت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني ووصلت إلى مناطق في بيروت والبقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله، متوعداً بمواصلة توسيع الهجمات وزيادة حدتها خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، استضافت واشنطن أمس محادثات أمنية بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). ويتمسك لبنان بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتؤكد السلطات اللبنانية والجيش اللبناني أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يقوض أي جهود لإرساء الاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متزايدة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء الخروق الإسرائيلية المتواصلة، إذ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن 11 طفلاً سقطوا بين شهيد وجريح كل 24 ساعة خلال أسبوع واحد فقط، في مؤشر على حجم الكلفة البشرية للتصعيد المستمر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع رغم المساعي الدبلوماسية الجارية.
كشفت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، كواليس المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أمس بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). وقالت إن "أجواء اجتماع البنتاغون أمس لم تحقق أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مضيفة أن "إسرائيل مصرّة حتى الآن على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب".
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.
أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم السبت تقييماً للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار.
وبحث الرئيسان التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 يونيو/حزيران المقبل. وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.
واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة… pic.twitter.com/CiQ0zxcL7s— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 30, 2026
وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات إلى سكان بلدات المروانية واللوبية وأنصارية وزفتا وتفاحتا في جنوب لبنان، وميدون في البقاع الغربي
تحلق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات شمالي إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.
تمكنت فرق إسعاف من انتشال شهيدين من مبنى استهدفته طائرات إسرائيلية في برج الشمالي في قضاء صور. من جهة أخرى، أطلقت مروحية "أباتشي" صاروخين على بلدة دبين.
أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة الغندورية بعبوات ناسفة وقصف مدفعي وصاروخي.
أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة كريات شمونة ليل الجمعة السبت بصلية صاروخيّة.
تعرضت بلدة كفرتبنيت صباح اليوم السبت لغارتين شنّتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنتا مع قصف مدفعي استهدف البلدة أيضًا.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على كفردونين وفرون في قضاء بنت جبيل.
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أوامر بإخلاء سبع قرى في جنوب لبنان والبقاع، مشيرا إلى أنه سيرد على ما قال إنها انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إلى إخلاء سبع قرى في جنوب لبنان والبقاع هي ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة.
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وسلسلة غارات على دبين، وبلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
تعرضت الريحان وسجد والقطراني في منطقة جزين إلى غارات بعد منتصف الليل وحتى الفجر، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
رحبت الولايات المتحدة الجمعة، بمحادثات "بناءة" بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود. وقال نائب وزير الدفاع إلبريدج كولبي على منصة إكس: "استقبلت اليوم (الجمعة) في البنتاغون وفوداً عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين". وأضاف: "كانت مناقشات بنّاءة، ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل".
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة معروب في قضاء صور، أدت إلى استشهاد أربعة، بينهم مسعف في الهيئة الصحية و5 جرحى من بينهم مسعف آخر في الهيئة. وفي السياق، أدت غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العباسية في قضاء صور إلى سقوط 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية وجريح. وفي طيردبا أدت الغارة الإسرائيلية إلى سقوط 4 شهداء وجريحين.
أعلن حزب الله استهداف عربة "هامر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان باستخدام مسيّرة انقضاضية.
قال حزب الله إنه استهدف منصة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة باستخدام محلّقة "أبابيل" الانقضاضية.
قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عبور الجيش نهر الليطاني في لبنان قد تعرّض القوات الإسرائيلية للخطر.
أعلن حزب الله استهداف تجهيزات فنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضية.