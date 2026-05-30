لبنان | شهداء في صور والنبطية وأوامر إخلاء بالجنوب والبقاع

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم السبت تقييماً للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار.
وبحث الرئيسان التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 يونيو/حزيران المقبل. وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.
واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة…