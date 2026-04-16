لبنان | شهداء في سلسلة غارات ولا قرار إسرائيلياً بوقف إطلاق النار

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
16 ابريل 2026
على الرغم من إعلان مصادر ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد مواصلة العدوان. وذكر نتنياهو في بيان مصور الأربعاء أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان. وقال مراسل لموقع أكسيوس الأميركي إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) ليل الأربعاء- الخميس انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".

ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال شن الغارات على بلدات الجنوب موقعاً شهداء وجرحى، فيما يستهدف حزب الله مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وسط المعارك البرية مع القوات المتوغلة، خصوصا في بنت جبيل.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول...

12:46 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، إن الجيش يواصل ضرب حزب الله، وإنه على وشك حسم معركة بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

كرة نارية تتصاعد في غارة إسرائيلية منطقة العباسية بجنوب لبنان، 8 إبريل 2026 (Getty)
نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

12:44 am

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي دون اتخاذ قرار بوقف النار

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) انتهى ليل الأربعاء- الخميس دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

12:42 am

رويترز

رويترز
مسؤولون لبنانيون يتوقعون التوصل إلى اتفاق وقف نار قريباً

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين لبنانيين، أنهم يتوقعون التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان "قريباً".

12:27 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • الاحتلال يقصف 72 منطقة لبنانية ويوقع 22 شهيداً

  • جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية وسط بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل

  • مسؤول أميركي: ترامب سيرحب بانتهاء الحرب على لبنان

  • نفي إسرائيلي لوجود اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

  • نتنياهو: نحن على وشك سحق بنت جبيل

  • الاحتلال يصادق على خطة جديدة للعدوان على لبنان

  • مصادر إيرانية: اتفاق على وقف إطلاق نار في لبنان

  • بري يوفد معاونه إلى السعودية وسط تكتم حول أهداف الزيارة

رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
عراقجي يستقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، 15/4/2026 الأناضول
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الحرب في المنطقة | مساعٍٍ لجولة مفاوضات أخرى ووفد باكستاني في طهران

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان، 2 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قاليباف: تثبيت وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون نتيجة صمود المقاومة

قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة الخليل، 14 إبريل 2026 (عامر شلودي/ الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الاحتلال يغلق مقر لجنة الزكاة في إذنا غرب الخليل ويعتقل رئيسها