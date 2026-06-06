لبنان | شهداء في الجنوب وحزب الله يواصل عملياته

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العربي الجديد

بيروت

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بيروت
التحديثات الحية
06 يونيو 2026
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تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن، والذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، فيما شهد الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً لافتاً أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء.

وفي هذا السياق، ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المروانية إلى ثلاثة، بعد استشهاد العضو البلدي حسين هاشم متأثراً بجروحه التي أصيب بها من جراء الهجوم الذي استهدف ساحة البلدة. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة زبدين في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص، بينهم سيدة ومسعف من "جمعية الرسالة"، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما مسعف في "كشافة الرسالة"، مجددةً إدانتها استهداف الطواقم الإسعافية أثناء تأدية مهامها الإنسانية.

ميدانياً، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في الجنوب مستهدفاً بلدتي دير الزهراني وميفدون، فيما تعرضت بلدات فرون وصريفا وتولين والغندورية وبرج قلاويه وكونين ووادي الحجير لقصف مدفعي متواصل.

في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، شملت استهداف مربض مدفعي مستحدث في بلدة العديسة بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية، إلى جانب قصف تجمعات للجنود الإسرائيليين على أطراف بلدة الطيري بالصواريخ والمدفعية.

سياسياً، برز موقف لبناني رسمي متشدد تجاه التصريحات الإيرانية الأخيرة، إذ أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رفضهما القاطع لأي تدخل إيراني في الشؤون اللبنانية أو استخدام لبنان ورقةَ ضغط في الصراعات الإقليمية، معتبرين أن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح خارجية لا تخدم استقرار البلاد. وجاء هذا الموقف عقب دعوة الحرس الثوري الإيراني إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان، مؤكداً أن الحد الأدنى لمطالب "المقاومة" يتمثل في عودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة قبل اندلاع الحرب.

وتعكس هذه التطورات استمرار التوتر الميداني والسياسي في الجنوب اللبناني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعثر جهود التهدئة رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف عدداً من البلدات الجنوبية، شملت فرون وصريفا وتولين والغندورية وبرج قلاويه وكونين ووادي الحجير. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني في جنوب لبنان وتواصل العمليات العسكرية على طول المناطق الحدودية.

12:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن إجبار مسيّرة إسرائيلية على التراجع

أعلن "حزب الله" أن عناصره تصدّوا مساء الجمعة لمسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450 – زيك" أثناء تحليقها في أجواء بلدة الشرقية جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب، في بيان، أن عملية التصدي جاءت باستخدام الأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن المسيّرة أُجبرت على التراجع ومغادرة الأجواء التي كانت تحلق فيها. وأضاف أن العملية جاءت، بحسب البيان، رداً على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واستباحة الأجواء اللبنانية.

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية

أعلن "حزب الله"، في سلسلة بيانات، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأوضح الحزب أنه استهدف مربضاً مدفعياً مستحدثاً تابعاً للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل". كما أعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في أطراف بلدة الطيري بصلية صاروخية، وتجمع آخر في المنطقة نفسها بقذائف المدفعية.

وفي بيان منفصل، أفاد الحزب بأنه تصدى لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء ساحل الزهراني باستخدام صاروخ أرض – جو.

12:21 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تصعيد لبناني رسمي في وجه إيران.. وعون لقاسم: الشعب ليس شعبك

عبّر رئيسا الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة نواف سلام عن رفضهما الشديد للتدخل الإيراني في لبنان، واستخدام بلادهما ورقةَ ضغطٍ في صراعها مع الولايات المتحدة ولتحسين شروطها التفاوضية، مشددين في تصعيد رسمي يُعدّ الأشدّ في وجه إيران على أن الشعب اللبناني "يدفع ثمن مصالح" إيران الخاصة. ويأتي ذلك بعدما طالب الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان، مشدداً على أن "الحد الأدنى من مطالب المقاومة هو انسحاب النظام المغتصِب (إسرائيل) وعودته إلى المواقع التي كان يحتلها قبل بدء الحرب".

التفاصيل عبر الرابط:

جوزاف عون نواف سلام جلسة مجلس الوزراء 30/4/2026 (حسين بيضون)
تقارير عربية
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تصعيد لبناني رسمي في وجه إيران.. وعون لقاسم: شعب لبنان ليس شعبك

12:13 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الجمعة
  • 3558 شهيداً و10870 جريحاً منذ 2 مارس
  • حزب الله يعلن استهداف آليات الاحتلال في الناقورة بالمسيّرات
  • غارة إسرائيلية على بلدة سحمر شرقي لبنان
  • عون: يجب إنهاء العداء بين إسرائيل ولبنان إلى الأبد
  • بري: اتفاق واشنطن "فُخّخ" بمناطق تجريبية
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