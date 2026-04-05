لبنان | شهداء في الجنوب وبيروت وحزب الله يستهدف بارجة إسرائيلية

استشهد مسؤول في حزب القوات اللبنانية بالاستهداف الإسرائيلي الذي طاول مبنى في منطقة تلال عين السعادة، فيما يواصل الدفاع المدني البحث عن مصابين.
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح، جنوب بيروت، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 39 آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار حتى 5 إبريل/ نيسان إلى 1461 شهيداً و4430 جريحاً، وفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة.
وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان موجهاً إنذاراً عاجلاً بإخلاء منطقة معبر المصنع على الحدود اللبنانية-السورية، ومهدداً بشنّ غارات وشيكة بزعم استخدام المعبر لأغراض عسكرية، رغم نفي الجهات الرسمية اللبنانية هذه الادعاءات. وقد شهد معبر المصنع حالة ارتباك واسعة عقب التهديدات، حيث أُخليَت الساحات الجمركية من الشاحنات، بينما بقيت أخرى عالقة قرب الحدود. كذلك أخلى الأمن العام اللبناني مراكزه في المعبر، في ظل إجراءات احترازية عاجلة لتفادي أي استهداف محتمل. ووجه جيش الاحتلال إنذراً بإخلاء بلدة كفرحتى في قضاء صيدا جنوبي لبنان، التي شهدت نزوحاً للسكان.
بالتوازي، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة، أبرزها البقاع الغربي وجنوب لبنان، حيث استهدفت غارة بلدة القرعون شرقي البلاد، فيما طاولت غارة أخرى بلدة معركة في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم امرأة، وإصابة آخر بجروح، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. في المقابل، أعلن حزب الله، اليوم السبت، تنفيذ 38 عملية عسكرية ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة. وأوضح الحزب أن عملياته شملت استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في عدة نقاط حدودية، إلى جانب قصف مواقع وثكنات عسكرية، بينها قاعدة ميرون وثكنة ليمان، فضلاً عن استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ونهاريا برشقات صاروخية متكررة.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية ثامنة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
أفاد مصدر أمني "العربي الجديد" بأن القوى الأمنية التي كانت منتشرة في منطقة معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية أخلت نقاطها وانتقلت إلى مواقع خلف المعبر، فيما يواصل الجهاز الجمركي عمله عبر تسيير دوريات في الباحات الجمركية لمتابعة أوضاع الشحن والشاحنات العالقة.
وأشار المصدر إلى أن العديد من الشحنات لا تزال مكدّسة، وأن عدداً من الشاحنات لم يتمكن بعد من دخول الباحات الجمركية، لافتاً إلى أن الوضع "دقيق جداً" ويسوده ترقب، في أعقاب التهديد الإسرائيلي الأخير.
وكان جيش الاحتلال قد وجّه إنذاراً بالإخلاء للموجودين في منطقة المعبر بزعم استخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما نفته الدولة اللبنانية، علماً أن المعبر يُعد من أبرز المعابر الرسمية بين لبنان وسورية، ويستخدم لنقل البضائع والمسافرين.
في السياق، يواصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالاته مع الجهات المعنية لمتابعة حركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية في ظل التهديدات، حيث تم توجيه الجهات المختصة لتقديم التسهيلات والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية من الشاحنات العالقة.
وأكد رسامني أن المعبر يخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل الأجهزة اللبنانية، مشدداً على أن جميع الشاحنات تخضع للتفتيش والتدقيق، نافياً صحة ما يُثار حول وجود عمليات تهريب عبره.
نعت قيادة الجيش اللبناني العريف حسين علي نحلة، الذي استشهد اليوم من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرحتى في قضاء صيدا.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بسقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار مادية كبيرة من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجناح في بيروت، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية رابعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفرحتى في قضاء صيدا أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين، بينهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت المبنى المهدد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر أمني، بأنه لم تُستهدَف أي بارجة حربية إسرائيلية.