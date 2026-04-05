لبنان | شهداء في الجنوب وبيروت وحزب الله يستهدف بارجة إسرائيلية

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
05 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 06 أبريل 2026 - 02:22 (توقيت القدس)
مبانٍ متضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارات إسرائيلية، 2 إبريل 2026 (Getty)
تصاعد الدخان عقب غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، 24 مارس 2026 (فرانس برس)
أضرار في كريات شمونة شمالي إسرائيل عقب سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، 1 إبريل 2026 (Getty)
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح، جنوب بيروت، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 39 آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار حتى 5 إبريل/ نيسان إلى 1461 شهيداً و4430 جريحاً، وفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان موجهاً إنذاراً عاجلاً بإخلاء منطقة معبر المصنع على الحدود اللبنانية-السورية، ومهدداً بشنّ غارات وشيكة بزعم استخدام المعبر لأغراض عسكرية، رغم نفي الجهات الرسمية اللبنانية هذه الادعاءات. وقد شهد معبر المصنع حالة ارتباك واسعة عقب التهديدات، حيث أُخليَت الساحات الجمركية من الشاحنات، بينما بقيت أخرى عالقة قرب الحدود. كذلك أخلى الأمن العام اللبناني مراكزه في المعبر، في ظل إجراءات احترازية عاجلة لتفادي أي استهداف محتمل. ووجه جيش الاحتلال إنذراً بإخلاء بلدة كفرحتى في قضاء صيدا جنوبي لبنان، التي شهدت نزوحاً للسكان.

بالتوازي، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة، أبرزها البقاع الغربي وجنوب لبنان، حيث استهدفت غارة بلدة القرعون شرقي البلاد، فيما طاولت غارة أخرى بلدة معركة في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم امرأة، وإصابة آخر بجروح، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. في المقابل، أعلن حزب الله، اليوم السبت، تنفيذ 38 عملية عسكرية ضد مواقع جيش الاحتلال  الإسرائيلي وانتشاره ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة. وأوضح الحزب أن عملياته شملت استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في عدة نقاط حدودية، إلى جانب قصف مواقع وثكنات عسكرية، بينها قاعدة ميرون وثكنة ليمان، فضلاً عن استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ونهاريا برشقات صاروخية متكررة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

10:37 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد مسؤول في حزب القوات اللبنانية

استشهد مسؤول في حزب القوات اللبنانية بالاستهداف الإسرائيلي الذي طاول مبنى في منطقة تلال عين السعادة، فيما يواصل الدفاع المدني البحث عن مصابين.

09:32 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت

أعربت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) عن قلقها إزاء إطلاق مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين مقذوفات ورصاصاً على مواقعها أو بالقرب منها، مشيرة إلى أنّ تلك الأعمال تسببت في سقوط قتلى وجرحى بين قواتها. 

ودعت "يونيفيل" إلى "وضع السلاح جانباً والعمل بجدية من أجل وقف إطلاق النار، إذ لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وإطالة أمده لن يؤدي إلّا إلى مزيد من الموت والدمار لكلا الجانبين".

09:19 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الاحتلال يستهدف شقة شرقي بيروت

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة في منطقة تلال عين سعادة شرقي بيروت.

04:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
1461 شهيداً في لبنان منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار حتى 5 إبريل/ نيسان إلى 1461 شهيداً و4430 جريحاً، وفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة.

3:56 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية ثامنة على الضاحية الجنوبية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية ثامنة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

3:23 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
4 شهداء و39 جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الجناح

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح، جنوب بيروت، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 39 آخرين بجروح.

3:12 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
ترقب عند معبر المصنع وسط تهديدات إسرائيلية

أفاد مصدر أمني "العربي الجديد" بأن القوى الأمنية التي كانت منتشرة في منطقة معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية أخلت نقاطها وانتقلت إلى مواقع خلف المعبر، فيما يواصل الجهاز الجمركي عمله عبر تسيير دوريات في الباحات الجمركية لمتابعة أوضاع الشحن والشاحنات العالقة.

وأشار المصدر إلى أن العديد من الشحنات لا تزال مكدّسة، وأن عدداً من الشاحنات لم يتمكن بعد من دخول الباحات الجمركية، لافتاً إلى أن الوضع "دقيق جداً" ويسوده ترقب، في أعقاب التهديد الإسرائيلي الأخير.

وكان جيش الاحتلال قد وجّه إنذاراً بالإخلاء للموجودين في منطقة المعبر بزعم استخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما نفته الدولة اللبنانية، علماً أن المعبر يُعد من أبرز المعابر الرسمية بين لبنان وسورية، ويستخدم لنقل البضائع والمسافرين.

في السياق، يواصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالاته مع الجهات المعنية لمتابعة حركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية في ظل التهديدات، حيث تم توجيه الجهات المختصة لتقديم التسهيلات والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية من الشاحنات العالقة.

وأكد رسامني أن المعبر يخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل الأجهزة اللبنانية، مشدداً على أن جميع الشاحنات تخضع للتفتيش والتدقيق، نافياً صحة ما يُثار حول وجود عمليات تهريب عبره.

2:26 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الجيش اللبناني ينعى عريفاً استشهد في غارة على كفرحتى

نعت قيادة الجيش اللبناني العريف حسين علي نحلة، الذي استشهد اليوم من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرحتى في قضاء صيدا.

2:26 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
جرحى من جراء غارة إسرائيلية على الجناح في بيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بسقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار مادية كبيرة من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجناح في بيروت، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

1:26 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة رابعة على الضاحية الجنوبية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية رابعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 

1:25 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
7 شهداء بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على كفرحتى

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفرحتى في قضاء صيدا أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين، بينهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
 

12:41 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية على مبنى مهدد في الضاحية الجنوبية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت المبنى المهدد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 

12:39 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 

11:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تقطع طريق بيت ياحون في بنت جبيل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت طريق عام بيت ياحون بعد حاجز الجيش في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى قطعها.

11:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً للموجودين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في حي الغبيري عند مدخل الميادين في منطقة الجناح.

ودعا كل من يوجد في المبنى المحدد والمباني المجاورة له إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

10:47 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ليس استسلاماً أو تنازلاً

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، إن "ألف عدو خارج الدار، ولا عدو داخلها"، مؤكداً رفض وجود أي تهديدات من الداخل.
وأضاف عون بحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "لا أحد يريد الفتنة لأن اللبنانيين تعبوا من الحروب. البعض قال عن التفاوض، ماذا سنجني من التفاوض؟ وأنا أقول: ماذا جنينا من حربكم؟ التفاوض ليس تنازلاً، والدبلوماسية ليست استسلاماً، واتصالاتنا مستمرة لوقف القتل والدمار".

10:47 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفي استهداف بارجة حربية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر أمني، بأنه لم تُستهدَف أي بارجة حربية إسرائيلية.
 

09:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة السواحل اللبناني

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بارجة عسكرية إسرائيلية على بعد 68 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اللبنانية، كانت تتحضر لتنفيذ اعتداءات على الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن عملية الاستهداف جرت بصاروخ كروز بحري بعد رصد الهدف لساعات، مؤكداً إصابته مباشرةً.

09:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على قرى في قضاء صور وجنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قرى الحنية، المنصوري، زبقين، القليلة، وأطراف البياضة وبيوت السياد في قضاء صور، تشهد قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، بالتزامن مع غارات وهمية للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية.

وأضافت أن قرى تلال يارون ومارون وعمق مدينة بنت جبيل شهدت فجراً قصفاً مدفعياً معادياً وعنيفاً.

09:45 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
تدمير منازل ومنشرة في غارات على الدوير والنبطية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات الجوية التي شنها الاحتلال على بلدة الدوير الليلة الماضية أدت إلى تدمير منزل ومنشرة في حيّ الروس، بعد استهدافها من قبل الطائرات الحربية.

كذلك دمرت الطائرات المعادية منزلاً في منطقة طلعة الراهبات في مدينة النبطية.

09:44 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استشهاد عائلة نازحة في غارة على كفرحتى جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلية الجوية على بلدة كفرحتى أدت إلى استشهاد عائلة نازحة من بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، وهم: علي نحلة، وزوجته جمال حرب، وأولادهما ريما، حسين نحلة، ورولا نحلة زوجة حسين فران، وحفيدته الطفلة أمل حسين فران.

09:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد وجرحى في غارات على كفرحتى جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات التي استهدفت بلدة كفرحتى أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة نتيجة قوة الغارات.

09:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
3 شهداء في غارة إسرائيلية على صديقين جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار عند الفجر على بلدة صديقين في قضاء صور، ما أوقع ثلاثة شهداء وعدداً من الجرحى، وفق معلومات أولية.

09:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
خرق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت ليلاً فوق عدد من المناطق، منها إقليم الخروب وجزين وصيدا وصولاً إلى أنحاء مدينة بيروت.

06:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات للاحتلال

أعلن حزب الله تنفيذ أربع عمليات منفصلة استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة. وأوضح، في بيانات متتالية، أن مقاتليه استهدفوا ثكنة زرعيت بسرب من المسيّرات الانقضاضية. وأشار إلى تنفيذ ثلاث عمليات صاروخية، استهدفت اثنتان منها تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في منطقة السدر ببلدة عيناتا، إضافة إلى استهداف تجمّع قرب مستوطنة المالكية.

01:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
ضابط إسرائيلي كبير: حزب الله فاجأنا واكتشفنا فجوة في التقدير

كشفت تسجيلات وصلت إلى القناة 12 العبرية عن محادثة متوترة بين قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، رافي ميلو، وسكان كيبوتس "مسغاف عام"، أقرّ خلالها بأن الجيش فوجئ بقدرات حزب الله، قائلاً: "هناك فجوة بين ما اعتقدناه وقدرناه وما نكتشفه على الأرض". وقدّم ميلو عرضاً واقعياً لتعقيدات المشهد الاستراتيجي على الجبهة الشمالية، مشيراً إلى أن حزب الله تمكن من إعادة بناء قدراته رغم الضربات التي تلقاها. وقال: "هناك فجوة بين الطريقة التي أنهينا بها عملية سهام الشمال (بدأت في سبتمبر 2024 وانتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار)، وبين ما استنتجناه واعتقدناه، وبين الواقع الذي نكتشف فيه أن حزب الله لا يزال قائماً". وأضاف أن قدرات حزب الله العملياتية لا تزال مقلقة، موضحاً: "ما يقلقكم جميعاً هو نيران القذائف الصاروخية، فمعظم هذه الصواريخ لا يزال يُطلق باتجاهنا، وباتجاه الجيش". وتشير معطيات جيش الاحتلال إلى أنه، رغم أشهر من القتال، لا يزال لدى الحزب نحو 10 آلاف صاروخ، إلى جانب مئات منصات الإطلاق الفاعلة.

01:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
تقديرات إسرائيلية حول قدرات حزب الله الصاروخية

رغم العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، تُقدّر المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن حزب الله لا يزال قادراً على مواصلة إطلاق نيران كثيفة نحو العمق الإسرائيلي لفترة طويلة، في ظل اعتماده سياسة "ترشيد استخدام الذخائر" للحفاظ على قدراته القتالية. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية أن الحزب يدير مخزونه من الصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل دقيق، بما يتيح له الاستمرار في العمليات بوتيرة تصل إلى نحو 200 عملية يومياً، تشمل صواريخ ومسيّرات، ولمدة قد تصل إلى خمسة أشهر إضافية. وبحسب تلك التقديرات، لا تزال بحوزة حزب الله مئات منصات الإطلاق، معظمها منتشر شمال نهر الليطاني.

1:11 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس السبت
  • الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذاراً بالإخلاء إلى سكان كفرحتى
  • وزارة الصحة: 5 شهداء ومصاب في الغارة على بلدة معركة
  • جيش الاحتلال يحذر من استهداف معبر المصنع ويدعو لإخلائه فوراً
  • مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان
  • حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية
بيروت حمود
العربي الجديد
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
