لبنان | شهداء في الجنوب وبيروت وحزب الله يستهدف بارجة إسرائيلية

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح، جنوب بيروت، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 39 آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار حتى 5 إبريل/ نيسان إلى 1461 شهيداً و4430 جريحاً، وفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان موجهاً إنذاراً عاجلاً بإخلاء منطقة معبر المصنع على الحدود اللبنانية-السورية، ومهدداً بشنّ غارات وشيكة بزعم استخدام المعبر لأغراض عسكرية، رغم نفي الجهات الرسمية اللبنانية هذه الادعاءات. وقد شهد معبر المصنع حالة ارتباك واسعة عقب التهديدات، حيث أُخليَت الساحات الجمركية من الشاحنات، بينما بقيت أخرى عالقة قرب الحدود. كذلك أخلى الأمن العام اللبناني مراكزه في المعبر، في ظل إجراءات احترازية عاجلة لتفادي أي استهداف محتمل. ووجه جيش الاحتلال إنذراً بإخلاء بلدة كفرحتى في قضاء صيدا جنوبي لبنان، التي شهدت نزوحاً للسكان.

بالتوازي، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة، أبرزها البقاع الغربي وجنوب لبنان، حيث استهدفت غارة بلدة القرعون شرقي البلاد، فيما طاولت غارة أخرى بلدة معركة في قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، بينهم امرأة، وإصابة آخر بجروح، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. في المقابل، أعلن حزب الله، اليوم السبت، تنفيذ 38 عملية عسكرية ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة. وأوضح الحزب أن عملياته شملت استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في عدة نقاط حدودية، إلى جانب قصف مواقع وثكنات عسكرية، بينها قاعدة ميرون وثكنة ليمان، فضلاً عن استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ونهاريا برشقات صاروخية متكررة.

