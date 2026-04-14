لبنان | شهداء جراء قصف في البقاع قبيل مفاوضات مباشرة برعاية أميركية

بيروت

العربي الجديد

14 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 09:44 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على قرى جنوب لبنان وسط معارك برية عنيفة تشهدها بعض البلدات، خصوصاً بنت جبيل التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها لتحقيق تقدم "استراتيجي" في العملية البرية. يأتي هذا فيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء بين سفيري إسرائيل ولبنان بحضور نظيرهما الأميركي في واشنطن، تمهيداً لبدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، أعلن حزب الله رفضها ووصفها بـ"العبثية".

وأفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. وفي حصيلة أولية، نقل مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط 4 شهداء جراء الغارات التي تستهدف البلدة منذ ساعات فجر اليوم، في وقت تتواصل فيه الضربات الجوية على مناطق في البقاع والجنوب اللبناني. وارتفعت حصيلة الشهداء وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية إلى 2089 شهيداً منذ تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار المقبل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال معارك جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إنّ معارك عنيفة بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال تشهدها بلدتا الناقورة والبياضة، فيما أعلن الأخير أمس الاثنين أنه بدأ هجوماً برياً على بلدة بنت جبيل حيث تتعرض القرى في المنطقة لغارات مستمرة.

بدوره، يواصل حزب الله التصدي للعدوان عبر عمليات يومية، تتنوع بين القصف الصاروخي على مدن الاحتلال ومستوطناته الشمالية، واستهداف تجمعات جيش الاحتلال المتوغلة في الجنوب اللبناني بالمسيّرات والقذائف، فضلاً عن الاشتباكات البرية. وأفادت هيئة البث العبرية بأن حزب الله اللبناني أطلق، أمس الاثنين، ما لا يقل عن 40 طائرة مسيَّرة نحو شمالي إسرائيل أحدثت أضراراً كبيرة، بينها واحدة أُطلقت للمرة الأولى مزودة بنظام بصري يصعب رصدها، مشيرة إلى سقوطها في مستوطنة كريات شمونة. وقالت الهيئة إن أنظمة الدفاع الجوية تمكنت من اعتراض عدد قليل من المسيَّرات، فيما سقط الباقي مخلفاً أضراراً كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، يعقد لبنان وإسرائيل مباحثات مباشرة على مستوى السفيرين في واشنطن في مقرّ الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود. ومن المقرر عقد الاجتماع في وزارة الخارجية الثلاثاء برعاية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وحضوره، إلى جانب سفيري إسرائيل ولبنان لدى واشنطن يحيئيل ليتر وندى حمادة معوض، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، ميشال عيسى. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إنّ المحادثات تهدف "إلى ضمان أمن طويل الأمد للحدود الشمالية لإسرائيل ودعم تصميم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية".

وعشية الاجتماع، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، رفض المفاوضات التي ستجريها الحكومة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، واصفاً المباحثات بأنها "عبثية" وتشكل جزءاً من "سلسلة تنازلات مجانية لم تحقق للبنان أي مكاسب، بل أدت إلى مزيد من الضغوط والخسائر"، داعياً إلى إلغائها. وقال قاسم في كلمة متلفزة، أمس الاثنين، إنّ "المقاومة ترفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذه المفاوضات عبثية، وتحتاج إلى إجماع لبناني لتغيير البوصلة من عدم التفاوض إلى التفاوض المباشر كما يُطرح حالياً".

09:32 am

بيروت
4 شهداء بغارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي

أفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. وفي حصيلة أولية، نقل مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط 4 شهداء جراء الغارات التي تستهدف البلدة منذ ساعات فجر اليوم، في وقت تتواصل فيه الضربات الجوية على مناطق في البقاع والجنوب اللبناني.

08:44 am

القدس المحتلة
صفارات إنذار في الجليل الأعلى وقصف صاروخي لحزب الله

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، قبل أن تتسع لتشمل كفار غلعادي ومسغاف عام، وذلك عقب رصد تسلل مسيّرة من لبنان. في المقابل، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ مرابض مدفعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

07:32 am

بيروت
حزب الله يستهدف ثكنة ليمان وتجمعاً لجنود الاحتلال

أعلن حزب الله تنفيذ عمليتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في الأولى ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية. وأضاف أنه استهدف أيضاً تجمعاً لجنود جيش الاحتلال في جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية.

07:22 am

بيروت
مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

يعقد لبنان وإسرائيل مباحثات على مستوى السفيرين في واشنطن في مقر الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود، فيما طالب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بإلغائها، معتبراً أن مثل هذه المحادثات "عبثية". ومن المقرر عقد الاجتماع في وزارة الخارجية صباح الثلاثاء برعاية ماركو روبيو، إلى جانب سفيري إسرائيل ولبنان لدى واشنطن يحيئيل ليتر وندى حمادة معوض، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، ميشال عيسى.

مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بحضور روبيو في واشنطن

06:21 am

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال معارك جنوبي لبنان. وقال الجيش، في بيان، إن "الرقيب أول إيال أورييل بيانكو البالغ 30 عاماً من اللواء 188 سقط خلال معركة في جنوبي لبنان". وأضاف أن "3 جنود آخرين أصيبوا في الحادث بجروح متوسطة وطفيفة، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى".

ومنذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إسرائيل مقتل 13 عسكرياً، بمن فيهم المعلن مقتله اليوم، وإصابة العشرات خلال معارك مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان.

03:11 am

بيروت
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي أنصارية والبيسارية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي أنصارية والبيسارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

 

12:48 am

بيروت
قاسم: لا للتفاوض مع إسرائيل وخيارنا المواجهة

أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إلى رفض المفاوضات التي ستجريها الحكومة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مؤكداً أن هذه المباحثات "عبثية" وتشكل جزءاً من سلسلة تنازلات مجانية لم تحقق للبنان أي مكاسب، بل أدت إلى مزيد من الضغوط والخسائر، داعياً إلى إلغائها واعتماد موقف وطني موحد يفرض على العدو تطبيق الاتفاقات.

نعيم قاسم: لا لتفاوض لبنان مع إسرائيل وخيارنا المواجهة

12:31 am

هيئة البث: حزب الله أطلق لأول مرة "مسيّرة بصرية" يصعب رصدها

أفادت هيئة البث العبرية بأن "حزب الله" أطلق الاثنين، ما لا يقل عن 40 طائرة مسيّرة نحو شمالي إسرائيل أحدثت أضرارا كبيرة، بينها واحدة أطلقت للمرة الأولى مزودة بنظام بصري يصعب رصدها. وقالت الهيئة، إن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 40 طائرة مسيّرة الاثنين باتجاه شمال إسرائيل، من بينها مسيّرة مزودة بنظام بصري يصعب رصدها، سقطت في مستوطنة "كريات شمونة". وتحدثت عن اعتراض عدد قليل من المسيّرات، فيما سقط الباقي مخلفا أضرارا كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

هيئة البث العبرية: حزب الله أطلق لأول مرة مسيّرة بصرية يصعب رصدها

12:30 am

بيروت
47 عملية عسكرية لحزب الله الاثنين

أصدر حزب الله الاثنين 47 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيشه والمستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.

12:29 am

بيروت
اشتباكات عنيفة في الناقورة والبياضة جنوبي لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن بلدتي الناقورة والبياضة تشهدان اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك، تعرضت قرى قضاء بنت جبيل لسلسلة غارات جوية.

12:05 am

بيروت
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • نعيم قاسم: المحادثات مع إسرائيل عبثية

  • ميرز يدعو نتنياهو إلى إنهاء العدوان على لبنان

  • ستارمر: يجب وقف القصف الإسرائيلي على لبنان فورا

  • جيش الاحتلال يشن هجوما بريا للاستيلاء على بنت جبيل

  • عون: نأمل الاتفاق على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن

  • ارتفاع حصيلة العدوان إلى 2089 شهيدًا

  • وزير الخارجية الإيطالي: روما مستعدة لاستضافة مفاوضات لبنان

  • جيش الاحتلال: قضينا على أكثر من 250 عنصراً من حزب الله

  • حزب الله يعلن عن 47 استهدافا لمواقع إسرائيلية

لبنان | هجوم بري إسرائيلي على بنت جبيل يستبق اجتماع واشنطن

الرئيس الصيني يدعو إلى شراكة أقوى مع دول العالم العربي

إسلام أباد قد تستضيف مجدداً محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بحضور روبيو في واشنطن