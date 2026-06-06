لبنان | شهداء بينهم ضباطان وجندي في الجيش بغارات على الجنوب والبقاع

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
06 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 14:33 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن، الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، فيما شهد الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً لافتاً أوقع المزيد من الشهداء.

وفي هذا السياق، ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المروانية إلى ثلاثة، بعد استشهاد العضو البلدي حسين هاشم متأثراً بجروحه التي أصيب بها من جراء الهجوم الذي استهدف ساحة البلدة. كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة زبدين في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص، بينهم سيدة ومسعف من "جمعية الرسالة"، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين، أحدهما مسعف في "كشافة الرسالة"، مجددةً إدانتها استهداف الطواقم الإسعافية في أثناء تأدية مهامها الإنسانية.

ميدانياً، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في الجنوب، مستهدفاً بلدتي دير الزهراني وميفدون، فيما تعرضت بلدات فرون وصريفا وتولين والغندورية وبرج قلاويه وكونين ووادي الحجير لقصف مدفعي متواصل. في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، شملت استهداف مربض مدفعي مستحدث في بلدة العديسة بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية، إلى جانب قصف تجمعات للجنود الإسرائيليين على أطراف بلدة الطيري بالصواريخ والمدفعية.

سياسياً، برز موقف لبناني رسمي متشدد تجاه التصريحات الإيرانية الأخيرة، إذ أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رفضهما القاطع لأي تدخل إيراني في الشؤون اللبنانية أو استخدام لبنان ورقةَ ضغط في الصراعات الإقليمية، معتبرين أن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح خارجية لا تخدم استقرار البلاد. وجاء هذا الموقف عقب دعوة الحرس الثوري الإيراني إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان، مؤكداً أن الحد الأدنى لمطالب "المقاومة" يتمثل بعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة قبل اندلاع الحرب.

وتعكس هذه التطورات استمرار التوتر الميداني والسياسي في الجنوب اللبناني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعثر جهود التهدئة رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

02:26 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
جرحى بغارة أخرى على الأنصارية

أصيب فريق من الإسعاف بجروح طفيفة، أثناء قيامه بمهامه في التأكد من عدم وجود إصابات في الغارة الأولى التي شنها جيش الاحتلال في بلدة الأنصارية في قضاء صيدا، حيث نفّذ الاحتلال غارة أخرى.

01:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الاحتلال يعترف بقتله ضابطين وجندي لبنانيين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بقتله ضابطين وجندي لبناني، باستهداف مركبة تابعة للجيش اللبناني، زاعماً أن قواته "اشتبهت" بأن المركبة تعود لحزب الله. وادعى جيش الاحتلال في بيان له أنه رصد مركبة "تتحرك بشكل مثير للريبة" باتجاه قواته المتواجدة قرب بلدة تبنين جنوبي لبنان، زاعماً أن المركبة سارت في "منطقة قتال نشطة"، وأنه تلقى تحذيرات بشأن إطلاق نار استهدف قواته في المنطقة المذكورة. وأضاف أن معلومات استخباراتية توفرت لديه دلت على نشاط واسع لحزب الله في تلك المنطقة، وعلى إثر ذلك قرر مهاجمة المركبة بزعم أنه يوجد خطر على قواته.

وزعم جيش الاحتلال أن الحادثة "قيد التحقيق" وأنه سيستخلص العبر منها، مدعياً أن المنطقة تتطلب تنسيقاً مسبقاً للحركة والتنقل معه، مشدداً على أن عملياته "موجهة ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني".

01:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله: ندين العدوان على جيشنا ونجدد وقوفنا إلى جانبه

دان حزب الله في بيان، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت – الخردلي في محافظة النبطية جنوبيّ لبنان، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي. وقال الحزب إن "الاعتداء جريمة موصوفة مقصودة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضدّ شعبنا اللبناني، خصوصًا في الجنوب والبقاع الغربي، وهي نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، مما شجعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا".

وختم البيان "وإذ نتقدم من عوائل شهداء الجيش ومن المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وأفرادًا بأحرّ المواساة والتعازي، فإننا ندين هذا العدوان الآثم ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني".

11:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
6 شهداء بغارة الاحتلال على السكسكية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد ستة أشخاص وإصابة أربعة، في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على السكسكية في قضاء صيدا جنوبيّ لبنان.

09:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد ضابطين وجندي في الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، استشهاد ضابطين وجندي جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي في محافظة النبطية جنوبي لبنان. وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "غارة عدوانية همجية إسرائيلية" استهدفت الآلية العسكرية، ما أدى إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، إضافة إلى جندي.

التفاصيل عبر الرابط:

الجيش اللبناني في القرى الحدودية بالجنوب، 29 يناير 2025 (ريتا الجمال)
أخبار
التحديثات الحية

استشهاد ضابطَين وجندي في الجيش اللبناني جرّاء غارة إسرائيلية

09:21 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
الاحتلال يعلن انفجار مسيّرة قرب قواته في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسيّرة انفجرت بالقرب من قواته في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه لا توجد إصابات.

08:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات على يحمر وجرنايا في جزين والبقاع الغربي
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على يحمر وجرنايا في جزين والبقاع الغربي.
7:51 AM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
عراقجي يرد على عون: أنقذوا لبنان من إسرائيل

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم السبت، على تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون واتهاماته لطهران، داعياً إياه إلى إنقاذ لبنان من إسرائيل باعتبارها عدوه الحقيقي. وقال عراقجي، في منشور على "إكس"، إنه "بناءً على تصريحات السيد عون يبدو إن إيران هي التي تحتل خمس أراضي لبنان وقامت بتشريد ربع اللبنانيين وتقصف البلد يومياً". وأكد وزير خارجية إيران قائلاً: "لو كان لبنان أداة لدى إيران للمساومة لكنا قد توصلنا إلى الاتفاق (مع واشنطن) منذ زمن طويل".

التفاصيل عبر الرابط: 

عون وعراقجي في بيروت، 3 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي لعون: أنقذوا لبنان من إسرائيل عدوكم الحقيقي

03:21 am

قنا

avata
قنا
السعودية تدين استهداف موقع لـ"يونيفيل" في لبنان

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف موقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الذي أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين. وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، رفض المملكة التام لاستهداف قوات "اليونيفيل"، مطالبةً بمحاسبة جميع المعتدين على العاملين في مجالات حفظ السلام والمهام الإغاثية والإنسانية.

03:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي: صفارات إنذار قرب الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي مرغليوت ومسغاف عام قرب الحدود مع لبنان، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن الإنذارات دوت خشية تسلل طائرة مسيّرة.
 

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف عدداً من البلدات الجنوبية، شملت فرون وصريفا وتولين والغندورية وبرج قلاويه وكونين ووادي الحجير. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني في جنوب لبنان وتواصل العمليات العسكرية على طول المناطق الحدودية.

12:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن إجبار مسيّرة إسرائيلية على التراجع

أعلن حزب الله أن عناصره تصدّوا مساء الجمعة لمسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450 – زيك" أثناء تحليقها في أجواء بلدة الشرقية جنوبي لبنان. وأوضح الحزب، في بيان، أن عملية التصدي جاءت باستخدام الأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن المسيّرة أُجبرت على التراجع ومغادرة الأجواء التي كانت تحلق فيها. وأضاف أن العملية جاءت، بحسب البيان، رداً على ما وصفه بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار واستباحة الأجواء اللبنانية.

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية

أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.وأوضح الحزب أنه استهدف مربضاً مدفعياً مستحدثاً تابعاً للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل".

كما أعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في أطراف بلدة الطيري بصلية صاروخية، وتجمع آخر في المنطقة نفسها بقذائف المدفعية. وفي بيان منفصل، أفاد الحزب بأنه تصدى لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء ساحل الزهراني باستخدام صاروخ أرض – جو.

12:21 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تصعيد لبناني رسمي في وجه إيران.. وعون لقاسم: الشعب ليس شعبك

عبّر رئيسا الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة نواف سلام عن رفضهما الشديد للتدخل الإيراني في لبنان، واستخدام بلادهما ورقةَ ضغطٍ في صراعها مع الولايات المتحدة ولتحسين شروطها التفاوضية، مشددين في تصعيد رسمي يُعدّ الأشدّ في وجه إيران على أن الشعب اللبناني "يدفع ثمن مصالح" إيران الخاصة. ويأتي ذلك بعدما طالب الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان، مشدداً على أن "الحد الأدنى من مطالب المقاومة هو انسحاب النظام المغتصِب (إسرائيل) وعودته إلى المواقع التي كان يحتلها قبل بدء الحرب".

التفاصيل عبر الرابط:

جوزاف عون نواف سلام جلسة مجلس الوزراء 30/4/2026 (حسين بيضون)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تصعيد لبناني رسمي في وجه إيران.. وعون لقاسم: شعب لبنان ليس شعبك

12:13 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الجمعة
  • 3558 شهيداً و10870 جريحاً منذ 2 مارس
  • حزب الله يعلن استهداف آليات الاحتلال في الناقورة بالمسيّرات
  • غارة إسرائيلية على بلدة سحمر شرقي لبنان
  • عون: يجب إنهاء العداء بين إسرائيل ولبنان إلى الأبد
  • بري: اتفاق واشنطن "فُخّخ" بمناطق تجريبية
11:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سقوط شهداء بغارات على السكسكية

سقط عدد من الشهداء، جراء غارات إسرائيلية على قرية السكسكية في قضاء صور جنوبيّ لبنان.

دلالات
المساهمون
صابر غل عنبري
قنا
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
المزيد في سياسة
قوات الاحتلال في بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، 20 ديسمبر 2024 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاحتلال الإسرائيلي يختطف شاباً سورياً من ريف القنيطرة

التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

اتجاه نحو تعيين معاون لمحافظ دمشق من مخيّم "اليرموك"

جنود الاحتلال في الضفة، 2 يونيو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | ​​​​​​​إصابة 13 فلسطينياً بهجوم للمستوطنين على حوارة