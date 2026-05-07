لبنان | شهداء بقصف بلدات عدة وإصابة 4 جنود إسرائيليين

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات تولين وخربة سلم وقبريخا في الجنوب اللبناني.
دخل التصعيد الإسرائيلي في لبنان مرحلة جديدة، بعد قصف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ليل 16-17 إبريل/ نيسان الماضي. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعيد الاستهداف، أنه وجه، بالتنسيق مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، بمهاجمة قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد غالب بلوط في بيروت، "بهدف تحييده". وقال: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، هكذا نفعل، وهكذا سنفعل".
وفي وقت لم تتضح فيه بعد نتائج الاستهداف، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية بأن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى نجاح عملية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله. إلى ذلك، اعتبرت مصادر في حزب الله، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية خرق فاضح للهدنة، وتؤكد أن لا ضمانات مع الإسرائيليين والأميركيين، بما في ذلك بيروت، من هنا على السلطات اللبنانية أن تراجع مواقفها وقراراتها وتوقف مسار المحادثات المباشرة مع إسرائيل". ويأتي هذا في وقت يستعد فيه لبنان لجولة تفاوض ثالثة مع إسرائيل في واشنطن، الأسبوع المقبل، دون أن يُحدَّد موعد لها بعد، وذلك ضمن المسار التمهيدي للتفاوض المباشر.
ومنتصف ليل 16 - 17 إبريل الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن مع ذلك واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، وبشكل أساسي على الجنوب، مع بعض الغارات التي استهدفت البقاع، إلا أنها لم تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة، وذلك في ظلّ ما حُكيَ عن ضغط أميركي على إسرائيل من أجل عدم ضرب بيروت.
إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال قصفه لقرى جنوب لبنان، موقعاً شهداء وجرحى، ودماراً كبيراً، بعد قصفه كذلك منطقة زلايا في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط شهداء، فيما أعلن حزب الله، الأربعاء، تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، مشيراً إلى تحقيق إصابات مؤكدة. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 جنود، أحدهم حالته حرجة، في حوادث عدة جنوبي لبنان. يأتي هذا في وقت نشرت فيه وزارة الصحة اللبنانية بياناً أفادت فيه بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار، حتى 6 مايو/ أيار، ارتفعت إلى 2715 شهيداً و8353 جريحاً.
علم "العربي الجديد" أنّ لبنان يبحث رفع مستوى التمثيل في اللقاء المقبل مع إسرائيل بهدف تفادي اجتماع رئيسه جوزاف عون مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك خياراً بديلاً لتحضير أرضية جدية للمفاوضات المباشرة، خاصةً في ظلّ مخاوف جدية من تجدّد الحرب وانهيار الهدنة بشكل كامل.
وبينما كانت تتّجه الأنظار إلى المباحثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والتي كان يجري الحديث عن إمكانية عقدها اليوم الخميس، أو غداً الجمعة، قبل أن تنتشر معلومات بتأجيلها للأسبوع المقبل، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "الأميركيين لم يحدّدوا بعد موعداً للاجتماع، وإن لبنان يبحث رفع مستوى تمثيله، من خلال ترؤس السفير سيمون كرم وفداً يضمّ السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري للسفارة، لكن كل ذلك لم يُحسَم بعد".
عرض الرئيس اللبناني جوزاف عون مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان واقع المستشفيات والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد عون أهمية القطاع الاستشفائي وصموده خلال الأزمات المتلاحقة منذ انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى انعكاس الظروف الراهنة على أوضاع المستشفيات باعتبارها جزءاً من معاناة المؤسسات العامة والخاصة في البلاد. وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الاستشفائية للمواطنين، مؤكداً أنه سيدرس مع الجهات المعنية مطالب المستشفيات للوصول إلى حلول مرحلية تساعد في معالجة الأزمة.
من جهته، أكد رئيس الوفد بيار يارد استعداد المستشفيات لمواصلة تحمّل مسؤولياتها الوطنية في معالجة المرضى والجرحى رغم الصعوبات، محذراً من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الصحي. وطالب يارد بتسريع دفع مستحقات المستشفيات وتقديم دعم مالي يساعدها على مواجهة ارتفاع كلفة المحروقات والمستلزمات الطبية والخدمات التشغيلية.
استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدتي قعقعية الجسر والقصيبة في الجنوب اللبناني.
استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن قصفاً إسرائيلياً فوسفورياً استهدف بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على بلدة كفرصير في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن الأميركيين لم يحددوا بعد موعداً للاجتماع اللبناني الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت المصادر أن لبنان يبحث رفع مستوى تمثيله في الاجتماع، مشيرة إلى أنه في حال ترؤس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني، فإن الاجتماع سيُعدّ أول مفاوضات مباشرة تُعقد بين الجانبين، وليس محادثات ثالثة، لافتة إلى أن لبنان ينتظر في هذه الحالة وقفاً لإطلاق النار.
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان، وتحديداً الموجودين في قرى دير الزهراني وبفروة وحبوش جنوبي البلاد.
قال مصدر صحي في "كشافة الرسالة الإسلامية" لـ"العربي الجديد" إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة ثانية على بلدة تول في قضاء النبطية، أثناء تفقد فرق الإسعاف مكان الغارة الأولى وتنفيذ عمليات الإنقاذ، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، بينهم مسعفون، وقد وُصفت إصاباتهم بالطفيفة.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير كيفا في قضاء صور جنوبي لبنان.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة "الرضوان" في حزب الله أحمد غالب بلوط، في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.
حلّق طيران الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء منطقة البقاع شرقي لبنان.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على حي المسلخ في مدينة النبطية جنوبي لبنان.
أعلن حزب الله استهداف جرّافة من نوع D9 تابعة للجيش الإسرائيلي عند خلّة الراج في بلدة دير سريان جنوبي لبنان بمسيّرة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.