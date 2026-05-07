لبنان | شهداء بقصف بلدات عدة وإصابة 4 جنود إسرائيليين

بيروت

العربي الجديد

07 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:43 (توقيت القدس)
دخل التصعيد الإسرائيلي في لبنان مرحلة جديدة، بعد قصف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ليل 16-17 إبريل/ نيسان الماضي. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعيد الاستهداف، أنه وجه، بالتنسيق مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، بمهاجمة قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد غالب بلوط في بيروت، "بهدف تحييده". وقال: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، هكذا نفعل، وهكذا سنفعل".

وفي وقت لم تتضح فيه بعد نتائج الاستهداف، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية بأن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى نجاح عملية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله. إلى ذلك، اعتبرت مصادر في حزب الله، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية خرق فاضح للهدنة، وتؤكد أن لا ضمانات مع الإسرائيليين والأميركيين، بما في ذلك بيروت، من هنا على السلطات اللبنانية أن تراجع مواقفها وقراراتها وتوقف مسار المحادثات المباشرة مع إسرائيل". ويأتي هذا في وقت يستعد فيه لبنان لجولة تفاوض ثالثة مع إسرائيل في واشنطن، الأسبوع المقبل، دون أن يُحدَّد موعد لها بعد، وذلك ضمن المسار التمهيدي للتفاوض المباشر.

ومنتصف ليل 16 - 17 إبريل الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن مع ذلك واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، وبشكل أساسي على الجنوب، مع بعض الغارات التي استهدفت البقاع، إلا أنها لم تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة، وذلك في ظلّ ما حُكيَ عن ضغط أميركي على إسرائيل من أجل عدم ضرب بيروت.

إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال قصفه لقرى جنوب لبنان، موقعاً شهداء وجرحى، ودماراً كبيراً، بعد قصفه كذلك منطقة زلايا في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط شهداء، فيما أعلن حزب الله، الأربعاء، تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، مشيراً إلى تحقيق إصابات مؤكدة. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 جنود، أحدهم حالته حرجة، في حوادث عدة جنوبي لبنان. يأتي هذا في وقت نشرت فيه وزارة الصحة اللبنانية بياناً أفادت فيه بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار، حتى 6 مايو/ أيار، ارتفعت إلى 2715 شهيداً و8353 جريحاً.

4:42 PM

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات تولين وخربة سلم وقبريخا في الجنوب اللبناني.

04:30 pm

بيروت
طيران الاحتلال يستهدف دراجة نارية في قعقعية الجسر

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة قعقعية الجسر في الجنوب اللبناني.

4:25 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
بيروت
لبنان يبحث رفع مستوى التمثيل في الاجتماع المقبل مع إسرائيل

علم "العربي الجديد" أنّ لبنان يبحث رفع مستوى التمثيل في اللقاء المقبل مع إسرائيل بهدف تفادي اجتماع رئيسه جوزاف عون مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك خياراً بديلاً لتحضير أرضية جدية للمفاوضات المباشرة، خاصةً في ظلّ مخاوف جدية من تجدّد الحرب وانهيار الهدنة بشكل كامل.

وبينما كانت تتّجه الأنظار إلى المباحثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والتي كان يجري الحديث عن إمكانية عقدها اليوم الخميس، أو غداً الجمعة، قبل أن تنتشر معلومات بتأجيلها للأسبوع المقبل، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "الأميركيين لم يحدّدوا بعد موعداً للاجتماع، وإن لبنان يبحث رفع مستوى تمثيله، من خلال ترؤس السفير سيمون كرم وفداً يضمّ السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري للسفارة، لكن كل ذلك لم يُحسَم بعد".

04:23 pm

بيروت
يونيفيل: نواصل رصد تبادل إطلاق نار رغم الهدنة

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان إن "حفظة السلام القادمون من 47 دولة يواصلون التزامهم الكامل وانتشارهم في جميع مواقعهم ضمن منطقة عملياتهم في جنوب لبنان، بين نهر الليطاني والخط الأزرق، دعماً للقرار 1701 ولاستعادة الأمن والاستقرار، رغم التحديات الكبيرة".

وأضافت "كما يواصلون رصد تبادل إطلاق النار والإبلاغ عنه في انتهاك للقرار 1701، رغم اتفاق 16 إبريل/نيسان، وقد وقعت بعض هذه الحوادث بالقرب من مواقع تابعة لليونيفيل".

وأشارت إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة، رصدت اليونيفيل ارتفاعاً في عدد المقذوفات التي تم إطلاقها، حيث سُجّل نحو 600 مقذوف يوم الاثنين ونحو 550 يوم الأربعاء، وهي المعدلات الأعلى منذ 16 إبريل"، مضيفة "نواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لتخفيف حدة التوترات وتذكيرهما بالتزاماتهما بموجب القرار 1701".

03:29 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا في البياضة

أعلن حزب الله، استهداف دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بقنبلة ألقتها طائرة مسيّرة.

03:28 pm

بيروت
غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية بلدات حبوش وزفتا وكفرا وياطر في الجنوب اللبناني.

2:58 PM

ريتا الجمّال
بيروت
عون يؤكد دعم المستشفيات اللبنانية وسط الأزمة الاقتصادية

عرض الرئيس اللبناني جوزاف عون مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان واقع المستشفيات والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد عون أهمية القطاع الاستشفائي وصموده خلال الأزمات المتلاحقة منذ انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى انعكاس الظروف الراهنة على أوضاع المستشفيات باعتبارها جزءاً من معاناة المؤسسات العامة والخاصة في البلاد. وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الاستشفائية للمواطنين، مؤكداً أنه سيدرس مع الجهات المعنية مطالب المستشفيات للوصول إلى حلول مرحلية تساعد في معالجة الأزمة.

من جهته، أكد رئيس الوفد بيار يارد استعداد المستشفيات لمواصلة تحمّل مسؤولياتها الوطنية في معالجة المرضى والجرحى رغم الصعوبات، محذراً من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الصحي. وطالب يارد بتسريع دفع مستحقات المستشفيات وتقديم دعم مالي يساعدها على مواجهة ارتفاع كلفة المحروقات والمستلزمات الطبية والخدمات التشغيلية.

2:58 PM

ريتا الجمّال
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في قضاء مرجعيون

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

2:57 PM

ريتا الجمّال
بيروت
غارتان إسرائيليتان تستهدفان قعقعية الجسر والقصيبة جنوباً

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارتين على بلدتي قعقعية الجسر والقصيبة في الجنوب اللبناني.

2:15 PM

ريتا الجمّال
بيروت
مدفعية الاحتلال تستهدف مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

2:14 PM

ريتا الجمّال
بيروت
قصف إسرائيلي فوسفوري يستهدف بلدتين جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن قصفاً إسرائيلياً فوسفورياً استهدف بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

2:14 PM

ريتا الجمّال
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفرصير جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على بلدة كفرصير في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

12:26 PM

ريتا الجمّال
بيروت
مصادر لبنانية: واشنطن لم تحدد موعد الاجتماع مع إسرائيل بعد

قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن الأميركيين لم يحددوا بعد موعداً للاجتماع اللبناني الإسرائيلي المرتقب في واشنطن. وأضافت المصادر أن لبنان يبحث رفع مستوى تمثيله في الاجتماع، مشيرة إلى أنه في حال ترؤس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني، فإن الاجتماع سيُعدّ أول مفاوضات مباشرة تُعقد بين الجانبين، وليس محادثات ثالثة، لافتة إلى أن لبنان ينتظر في هذه الحالة وقفاً لإطلاق النار.

12:26 PM

ريتا الجمّال
بيروت
جيش الاحتلال يوجّه إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرى جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان، وتحديداً الموجودين في قرى دير الزهراني وبفروة وحبوش جنوبي البلاد.

11:23 AM

ريتا الجمّال
بيروت
إصابات بين مسعفين بغارة إسرائيلية ثانية على تول جنوبي لبنان

قال مصدر صحي في "كشافة الرسالة الإسلامية" لـ"العربي الجديد" إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة ثانية على بلدة تول في قضاء النبطية، أثناء تفقد فرق الإسعاف مكان الغارة الأولى وتنفيذ عمليات الإنقاذ، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، بينهم مسعفون، وقد وُصفت إصاباتهم بالطفيفة.

11:22 AM

ريتا الجمّال
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دير كيفا جنوب لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير كيفا في قضاء صور جنوبي لبنان.

11:19 AM

نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد "وحدة الرضوان"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة "الرضوان" في حزب الله أحمد غالب بلوط، في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

10:37 AM

ريتا الجمّال
بيروت
طيران الاحتلال يحلق على علو منخفض في البقاع

حلّق طيران الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء منطقة البقاع شرقي لبنان.

10:36 AM

ريتا الجمّال
بيروت
غارة إسرائيلية على حي المسلخ في النبطية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على حي المسلخ في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

10:36 AM

ريتا الجمّال
بيروت
حزب الله يعلن استهداف جرّافة إسرائيلية في دير سريان

أعلن حزب الله استهداف جرّافة من نوع D9 تابعة للجيش الإسرائيلي عند خلّة الراج في بلدة دير سريان جنوبي لبنان بمسيّرة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

08:49 am

بيروت
غارة إسرائيلية على المجادل

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة على بلدة المجادل جنوب لبنان. وفي السياق، عملت فرق الدفاع المدني، التابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، بإشراف بلدتي بدياس والعباسية، على إزالة الركام من الشارع المؤدي إلى بلدة بدياس، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أمس، وأدت إلى تدمير مبنى من طابقين.

08:47 am

بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على 5 بلدات

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدات صريفا وفرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاوي جنوب لبنان.

08:47 am

بيروت
شهيدان بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب حبوش

استهدف الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم، مركبة "بيك أب" على طريق حبوش، قرب مبنى النافعة جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيدين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

08:45 am

بيروت
إصابة جراء غارة إسرائيلية على بلدة جويا

أدت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا ليلاً إلى سقوط إصابة، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقل المصاب إلى أحد مستشفيات مدينة صور.

08:44 am

بيروت
قصف مدفعي على عيتا الشعب وراميا

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف، فجر اليوم الخميس، محور بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبي لبنان، تزامناً مع رمايات رشاشة استهدفت أطراف البلدتين.

08:44 am

إصابة 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أربعة من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة تحمل متفجرات استهدفهم في جنوب لبنان، أمس الأربعاء. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح الخميس، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

12:18 am

بيروت
حزب الله يستهدف آليات عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله أنه استهدف مساء الأربعاء، آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة، باتجاه بلدة شمع، بصلية صاروخية.

12:17 am

بيروت
غارتان على بيوت السياد والنبطية الفوقا

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، قبيل منتصف الليل، غارة على محيط بلدة بيوت السياد في القطاع الغربي، جنوبي صور، كما شنّ غارة مستهدفاً بلدة النبطية الفوقا.

12:15 am

بيروت
3 شهداء و7 جرحى في غارة إسرائيلية على أنصارية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصارية، في جنوب لبنان أدت إلى سقوط 3 شهداء و7 جرحى.

12:09 am

بيروت
أبرز التطورات في لبنان يوم أمس الأربعاء
  • استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ سريان الهدنة
  • نتنياهو: وجهت بالتنسيق مع كاتس بمهاجمة قائد قوة الرضوان في حزب الله في بيروت
  • جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة في جنوب لبنان
  • وزير الخارجية الألماني يحذر إسرائيل من تحويل لبنان ساحة حرب
  • الاحتلال يصدر إنذاراً بالإخلاء لـ12 بلدة جنوبي لبنان
  • الاحتلال يزعم قتل عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
  • وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربي
  • سلام: الحديث عن أي اجتماع محتمل مع نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه ولبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل
  • شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على بلدات جنوبية عدة
03:27 pm

بيروت
وزير الاشغال يلتقي السفير الأميركي

عرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل والبنى التحتية. وتناول اللقاء ملفات مرتبطة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات، وذلك بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب رسامني الإعلامي.

وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم مؤسسات الدولة اللبنانية ويسهم في تطوير القطاعات الحيوية، مع التشديد على متانة العلاقات اللبنانية - الأميركية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات".

