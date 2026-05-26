لبنان | شهداء بغارات مستمرة على وقع تهديد بتوسيع القصف

بيروت

العربي الجديد

26 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:55 (توقيت القدس)
سقط عدد من الشهداء، ليل الاثنين - الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، على وقع تهديد الاحتلال بتوسيع القصف. وذكرت القناة 14 العبرية أنه عقب محادثة جرت الاثنين بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، يتبلور توجه يقضي بتوسيع العملية العسكرية في لبنان بصورة كبيرة، بما يشمل مهاجمة مبانٍ. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال أعد خطة واسعة وذات تأثير كبير، وهي بانتظار مصادقة المستوى السياسي، مشيرة إلى أن الجيش يوصي بتنفيذها وهو مستعد للشروع بها بشكل فوري.

وألمح مسؤول أميركي رفيع، مساء الاثنين، في حديث مع القناة 12 العبرية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤيد توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان. وعلى وقع تهديد الاحتلال، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح.

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن حزب الله استخدم طائرة مسيّرة انتحارية من نوع "FPV" مزودة بكاميرا حرارية، في تطور وصفته بأنه تحدٍ لم يكن جيش الاحتلال مستعداً له. وذكرت الهيئة أن الجيش كان قد نفى سابقاً استخدام حزب الله هذا النوع من المسيّرات، إلا أنه أقرّ بذلك عقب نشر الحزب توثيقاً لهجوم نفذه السبت الماضي. وأضافت أن حزب الله كان يقتصر في السابق على استخدام المسيّرات الانتحارية خلال ساعات النهار، ما دفع جيش الاحتلال إلى تكييف جزء من نشاطه العملياتي خلال الليل بناءً على هذا التقدير. إلا أن استخدام مسيّرات مزودة بكاميرات حرارية كشف، وفق التقرير، عن ثغرة في تقديرات الجيش واستعداداته لمواجهة هذا التهديد.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:52 am

بيروت
22 عملية عسكرية لحزب الله ضد الاحتلال أمس

نفذ حزب الله أمس الاثنين 22 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوده ومواقعه وآلياته، وفقا لبيان أصدره الحزب.

01:47 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا آلية لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل

أفاد حزب الله، في بيان، بأنه استهدف آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طريق موقع جل العلام بمحلقة أبابيل الانقضاضية ما أدى لاحتراقها.

12:56 am

بيروت
بيروت
شهيدان في كوثرية الرز

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية على كوثرية الرز في جنوب لبنان.

12:41 am

بيروت
غارتان متتاليتان على مدينة النبطية

شنّ الطيران الإسرائيلي غارتين متتاليتين على مدينة النبطية جنوبيّ لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

12:21 am

بيروت
5 شهداء بغارات في البقاع الغربي

سقط خمسة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى، جراء غارات إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقيّ لبنان.

12:17 AM
أبرز تطورات أمس الاثنين 25 مايو 2026
  • حزب الله يعلن تنفيذ 28 عملية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية
  • نعيم قاسم: نزع سلاح حزب الله إبادة ولا يمكن أن نقبل به
  • مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك في جنوب لبنان
  • إنذار إسرائيلي لسكان بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي
  • مخاوف إسرائيلية من اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران
  • سجال في الكابينت بشأن كيفية التصدي لمسيّرات حزب الله
  • توجه إسرائيلي لتوسيع العدوان على لبنان

 

