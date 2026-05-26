لبنان | شهداء بغارات مستمرة على وقع تهديد بتوسيع القصف

نفذ حزب الله أمس الاثنين 22 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوده ومواقعه وآلياته، وفقا لبيان أصدره الحزب.
سقط عدد من الشهداء، ليل الاثنين - الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، على وقع تهديد الاحتلال بتوسيع القصف. وذكرت القناة 14 العبرية أنه عقب محادثة جرت الاثنين بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، يتبلور توجه يقضي بتوسيع العملية العسكرية في لبنان بصورة كبيرة، بما يشمل مهاجمة مبانٍ. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال أعد خطة واسعة وذات تأثير كبير، وهي بانتظار مصادقة المستوى السياسي، مشيرة إلى أن الجيش يوصي بتنفيذها وهو مستعد للشروع بها بشكل فوري.
وألمح مسؤول أميركي رفيع، مساء الاثنين، في حديث مع القناة 12 العبرية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤيد توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان. وعلى وقع تهديد الاحتلال، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح.
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن حزب الله استخدم طائرة مسيّرة انتحارية من نوع "FPV" مزودة بكاميرا حرارية، في تطور وصفته بأنه تحدٍ لم يكن جيش الاحتلال مستعداً له. وذكرت الهيئة أن الجيش كان قد نفى سابقاً استخدام حزب الله هذا النوع من المسيّرات، إلا أنه أقرّ بذلك عقب نشر الحزب توثيقاً لهجوم نفذه السبت الماضي. وأضافت أن حزب الله كان يقتصر في السابق على استخدام المسيّرات الانتحارية خلال ساعات النهار، ما دفع جيش الاحتلال إلى تكييف جزء من نشاطه العملياتي خلال الليل بناءً على هذا التقدير. إلا أن استخدام مسيّرات مزودة بكاميرات حرارية كشف، وفق التقرير، عن ثغرة في تقديرات الجيش واستعداداته لمواجهة هذا التهديد.