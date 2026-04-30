لبنان | شهداء بغارات للاحتلال ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من جراء هجمات لحزب الله

تقارير عربية
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
القدس المحتلة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
30 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 21:19 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متصاعدة، إذ ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بقتل عائلة كاملة من أربعة أفراد بعد قصف منزلها في بلدة جبشيت في الجنوب، فيما أسفرت غارات عنيفة على بلدات أخرى عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات مباشرة تجريها إسرائيل مع لبنان، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جمعهما، الأربعاء، تقييد سقفها الزمني بما لا يتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها، في حال عدم تحقيق نتائج ضمن هذا الإطار، ستطلب السماح لها "بالعودة إلى الخطة الأصلية للمعركة"، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن استمرار "العمليات المقيدة" لفترة طويلة يؤدي إلى تآكل الردع ويضرّ بسكان المستوطنات الشمالية والجاهزية العملياتية.

من جانب آخر، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير جولة ميدانية في محيط بلدة الطيبة، جنوبي لبنان، أكد خلالها أن الجيش يتمسك بما يسمى "الخط الأصفر"، وفق ما حدده المستوى السياسي. وقال زامير إن "المهمة التي كلفنا بها المستوى السياسي هي التمركز على هذا الخط لمنع إطلاق نار مباشر على المستوطنات. لقد حققنا ذلك، وهذا هو الخط الذي نوجد عليه". وأضاف: "قد نُطالب بالبقاء عليه، لن نتحمل هجمات أو إطلاق نار على مستوطناتنا، ولن نغادر حتى يتم ضمان أمن مستوطنات الشمال على المدى الطويل". وأكد زامير أن جيش الاحتلال يواصل القتال ويعمل على تعميق ما سماها إنجازاته العملياتية وحماية قواته، قائلاً: "في جبهة القتال لا يوجد وقف لإطلاق النار، فأنتم تواصلون القتال، وتزيلون التهديدات المباشرة وغير المباشرة عن مستوطنات الشمال".

في غضون ذلك، يقول ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في العدوان على لبنان، في نقاشات مغلقة، إن تعليمات المستوى السياسي، في إطار وقف إطلاق النار، تجعل من الصعب عليهم إحباط التهديدات في المنطقة، بما في ذلك استهداف منصّات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، وهناك من يرى أن إسرائيل تغرق في وحل لبنان، ويتحدثون عن أوجه مشابهة للوضع في قطاع غزة. وبحسب أقوالهم، التي نقلتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس، تبرز الصعوبة بشكل خاص في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، حيث تتلقّى القوات معظم الهجمات الموجّهة ضدها من هناك. ويزعم ضباط يقودون القتال في لبنان أنهم ممنوعون من مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله، أو مواقع إطلاق صواريخ، أو مخازن أسلحة في شمال الليطاني، ما لم يتم رصد عناصر من حزب الله في المكان، أو يشكّل ذلك خطراً عليهم.

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله: استهداف آلية "هامر" في البياضة

أعلن حزب الله عن استهدافه آلية "هامر" لجيش الاحتلال في بلدة البياضة "بمحلّقة انقضاضيّة"، مشيرا إلى "تحقيق إصابة مؤكدة".

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد نائب رئيس بلدية جناتا جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستشهاد نائب رئيس بلدية جناتا أحمد الحسيني في غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي معروب والحميري جنوبي لبنان.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
4 شهداء بينهم 3 نساء في بلدة تول

أعلن وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تول قضاء النبطية أدت إلى سقوط 4 شهداء من بينهم ثلاث نساء، و13 جريحا من بينهم 5 أطفال و4 نساء.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عملية نسف ضخمة في البياضة

نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
6 شهداء بمجزرة في زبدين

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة زبدين الجنوبية أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين، بعدما استهدفتهم طائرة مسيرة بصاروخين موجهين عندما كانوا مجتمعين قرب جبانة البلدة. وتواصل فرق الإسعاف عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام جراء الاستهداف.

ودمر طيران الاحتلال بغارة منزلا في محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمستشفى. كما أغار طيران الاحتلال على بلدتي حومين الفوقا وفرون.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في شمع

أعلن حزب الله عن استهدافه جمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شمع في جنوب لبنان "بمحلقة انقضاضية".

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الجيش اللبناني يعيد تموضعه في نقاط أخلاها قبل الهدنة

قال مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" إن الجيش أعاد تموضعه وانتشاره في عدد من النقاط التي كان أخلاها قبل الهدنة، لكن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة وتطاول مراكز وعناصر في الجيش. وأضاف المصدر أن "الهدنة الحالية لا تحقق الاستقرار اللازم فيما المطلوب وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية واستكمال انتشاره في كامل القطاعات وتنفيذ خططه لحصر السلاح".

وذكر المصدر أن الجيش اللبناني كثف دورياته في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية ويقوم بعمليات نوعية، آملا من المسؤولين السياسيين "تكثيف اتصالاتهم الخارجية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن".

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد جندي لبناني مع عدد من أفراد عائلته

أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد جنوده مع عدد من أفراد عائلته نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة كفر رمان قضاء النبطية.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات على عدة بلدات جنوبية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة غارات على بلدات دبين والنبطية وحومين الفوقا وشرناي والبازورية في الجنوب اللبناني.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
4 شهداء في غارات على قانا وبستيات

استشهد أربعة أشخاص من جراء غارات إسرائيلية على بلدتي قانا وبستيات جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يحث على العمل مع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه أجرى اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، "لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الأميركية بهدف الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار".

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
إسبانيا تدعم لبنان بـ33 ألف حزمة إغاثية

أعلنت إسبانيا عن إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID). ووفق بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، تشمل المساعدات 33 ألفاً و50 حزمة من المواد الأساسية، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 519 ألف يورو، موجهة لتلبية الاحتياجات الأولية لما يقارب 54 ألفاً و370 شخصاً، معظمهم من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان.

ومن المقرر نقل المساعدات بحراً انطلاقاً من ميناء فالنسيا على دفعتين خلال مطلع مايو/أيار، على أن تصل إلى مرفأ بيروت مع نهاية الشهر. كما أعلنت مدريد أنها ستعزز هذه الجهود بإرسال شحنة إضافية من معدات الطهي عبر ممر إنساني إقليمي منسق من الأردن، لتسريع إيصال المساعدات ميدانياً عبر النقل البري.

مساعدات إسبانية إلى لبنان، 30 إبريل 2026 (الخارجية الإسبانية)
ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تلاحق سكان جنوب لبنان

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر بالإخلاء لسكان عشرات القرى في الجنوب اللبناني متجاهلة "الهدنة" المُعلنة مع لبنان منذ 17 إبريل/ نيسان، ورغم أن اعتداءاتها في غالب الأوقات تستهدف بلدات خارج "خرائط التهديد"، ما يوقع العديد من الشهداء والجرحى ويوسّع رقعة التدمير والتهجير القسري ويمنع عودة النازحين إلى منازلهم.

لبنان | نازحون لبنانيون في البيال بيروت 13/4/2026 (حسين بيضون)
تقارير عربية
التحديثات الحية

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
مقتل جندي في جيش الاحتلال جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك في جنوب لبنان.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تدمير مبنى في النبطية ونسف مجمع "موسى عباس" في بنت جبيل

دمرت غارة إسرائيلية مبنى سكنياً في منطقة كفرجوز في النبطية، فيما نسف جيش الاحتلال مجمع "موسى عباس" في مدينة بنت جبيل. كما استهدفت طائرة مسيرة سيارة على طريق البازورية.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الاحتلال بمسيرات

أعلن حزب الله استهدافه تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان "بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد عائلة كاملة بمجزرة في جبشيت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط 5 شهداء، بينهم 4 من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي على بلدتي جبشيت وتول جنوبي لبنان. وقالت الوكالة: "ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة جبشيت الجنوبية ارتقى خلالها عائلة من 4 أشخاص عندما أغارت الطائرات الحربية المعادية على منزل المواطن حسن محمد حرب في حي السموقة، مما أدى إلى تدميره، واستشهاد حرب وزوجته إسراء عبد الله حرب وابنهما عبد الله، وطفلهما مهدي". كما أسفرت غارة على منزل في بلدة تول عن إصابة مواطن واستشهاد ابنه، فيما أصيبت ابنته بجروح خطيرة.

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
غارات على عدة بلدات جنوبية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات حاريص والبازورية وصريفا، فيما استهدفت غارة أخرى دراجة على طريق العامرية المنصوري في الجنوب اللبناني.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
2586 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار حتى 30 إبريل/نيسان إلى 2586 شهيداً و8020 جريحاً.

avata
وزير الدفاع اللبناني: ذهبنا للمفاوضات للسلام وليس للاستسلام

أكد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، اليوم الخميس، أن بلاده ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل بهدف إحلال السلام وليس "الاستسلام والمقايضة". ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اللواء منسي قوله، خلال لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دار الطائفة في فردان: "إذا كنا ذاهبين إلى مفاوضات، فهي للسلام وليس للاستسلام، نحن نذهب للمفاوضة وليس للمقايضة. نحن نريد وقف أنهار الدماء إكراما للشهداء، ونرفض كلبنانيين، مسلمين ومسيحيين، إلا أن نبقى موحدين ومتحدين".

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة لبنانية

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 15 بلدة في لبنان تمهيدا لاستهدافها. وشملت البلدات، بحسب بيان لجيش الاحتلال، جبشيت وحبوش وحاروف وكفر جوز والنبطية الفوقا وعبا وعدشيت الشقيف وعربصاليم وتول وحومين الفوقا والمجادل وأرزون ودونين والحميري ومعروب.

 

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيدان في بلدة الشهابية

أفادت الوكالة الوطنية للأنباء بسقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11.

أعلن حزب الله استهداف دبّابتي ميركافا في مدينة بنت جبيل بمحلّقتين انقضاضيّتين.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
9 شهداء جراء غارات على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع 9 شهداء من بينهم طفلان و23 جريحاً جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد اليوم الخميس. وبحسب بيان للوزارة، فقد أوقع القصف على بلدة جبشيت أربعة شهداء بينهم طفلان، فيما جرح 9 آخرون، كما استشهد أربعة لبنانيين في بلدة تول وجرح 11 آخرون، واستشهدت سيدة وجرح ثلاثة آخرون في حاروف.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
إصابة 12 جندياً إسرائيلياً إثر استهدافهم بمسيّرة في شومرا

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 12 جنديا إسرائيليا جراء استهداف مسيّرة في شومرا قرب الحدود اللبنانية.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يخطر سكان 8 مناطق جنوبي لبنان بالإخلاء

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 8 مناطق لبنانية خارج "المنطقة العازلة" بإخلاء منازلهم بشكل فوري تمهيدا لشن هجمات جديدة. وشملت الإخطارات، السماعية والحنية والقليلة ووداي جيلو والكنيسة وكفرا ومجدل زون وصديقين في جنوب لبنان.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارتان على بلدتي كفرا وكفر رمان

تعرضت بلدة كفرا في الجنوب اللبناني لغارة جوية إسرائيلية، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة كفر رمان.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل ويندد باستهداف المدنيين

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، على ضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية، مشيرًا إلى تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق اللبنانيين في الجنوب، بما في ذلك هدم المنازل وأماكن العبادة، على رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأضاف عون "الاعتداءات الإسرائيلية لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الآن نحو 17 مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى فضلاً عن استهداف الإعلاميين".

وبشأن الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، جدد عون دعوته إلى مساعدة لبنان في معرفة مصيرهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية.

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
ضباط وجنود إسرائيليون: نغرق في الوحل اللبناني ووضع الجيش سيئ

يقول ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشاركون في العدوان على لبنان، في نقاشات مغلقة، إن تعليمات المستوى السياسي، في إطار وقف إطلاق النار، تجعل من الصعب عليهم إحباط التهديدات في المنطقة، بما في ذلك استهداف منصّات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، وهناك من يرى أن إسرائيل تغرق في وحل لبنان، ويتحدثون عن أوجه مشابهة للوضع في قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل: 

جنود من جيش الاحتلال على حدود لبنان / 17 إبريل 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
بري يطالب بلجنة تقصي حقائق دولية حول جرائم إسرائيل

شدد رئيس البرلمان نبيه بري على ضرورة العمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل فوري، والإسراع بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال تنفيذها. وقال عون لمناسبة عيد العمال "يجب أن يكون هذا اليوم دعوة وطنية مفتوحة للدولة بكل سلطاتها وللمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية للتحرك لإلزام إسرائيل وقف عدوانها فوراً قبل أي شيء آخر، والإسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها وتوثيقها بالصوت والصورة على نحو ممنهج بحق العمال وأماكن عملهم، لا سيما المزارعين منهم في المناطق الحدودية الجنوبية وجنوب نهر الليطاني".

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة في النبطية

أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من نوع "هرمز 450 - زیك"، في أجواء مدينة النبطية، بصاروخ أرض جو، إضافة إلى استهداف مدفع 155 ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين بمحلّقة انقضاضيّة.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استهداف دراجة نارية في صريفا وقصف على كونين وفرون

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة صريفا بقضاء صور، فيما استهدف قصف آخر بلدتي كونين وفرون جنوبي لبنان.

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية على بلدات عدة في النبطية

استهدفت غارات إسرائيلية عدة بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة. وبحسب مراسلة "العربي الجديد"، فإن الغارات طاولت بلدات: تول وحاروف وعدشيت وجبشيت.

avata
مسيّرة من لبنان تحرق مركبة في الجليل الغربي

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مسيّرة أُطلقت من لبنان، سقطت في الجليل الغربي، ما أسفر عن اشتعال النيران في إحدى المركبات.

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مسيّرات حزب الله كابوس لإسرائيل داخل لبنان

منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في لبنان منتصف ليل 16 ـ 17 إبريل/نيسان الحالي، تنتهك إسرائيل الهدنة على نحو يومي وتصاعدي مرتكبة مزيداً من المجازر والتهجير إلى جانب عمليات النسف والتدمير. وإذا كان حزب الله قد التزم عقب وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 باتفاق التهدئة ولم يسجل له أي رد، فإنه هذه المرة بدا غير مستعد لتكرار التجربة. أدخل حزب الله إلى الميدان على نحو خاص، المُسيّرات الانقضاضية الموجَّهة عبر الألياف الضوئية لاستهداف تجمّعات جنود الاحتلال والدبابات ومرابض المدفعية الإسرائيلية، وذلك رداً على الاعتداءات المستمرّة، ولمواجهة محاولات إسرائيل تثبيت مواقعها جنوباً في إطار مخططها لفرض منطقة عازلة خالية من السكّان، لتتحوّل مسيّرات حزب الله إلى كابوس لإسرائيل نظراً لما تشكّله من "تحدٍّ عملياتي كبير" لا يعرف الاحتلال بعد كيف يواجهه، لا سيما أن المسيّرات سلاح رخيص الثمن، بالغ الفتك، يصعب اعتراضه، وتستحيل حماية الأفراد منه، ويتيح للحزب إعادة صياغة قواعد الاشتباك في الجنوب.

التفاصيل عبر الرابط:

إطلاق حزب الله مسيّرة (فيديو نشره الحزب)
تقارير عربية
التحديثات الحية

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نسف منتجع سياحي وتحليق مسيّر فوق صور

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على نسف منتجع البياض السياحي، فيما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فجراً فوق منطقة صور.

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
تدمير محطة مياه جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت محطة مياه في بلدة باتوليه بالجنوب اللبناني، ما أدى إلى تدميرها وتوقف ضخ المياه عن السكان.

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استئناف البحث عن مفقودين في بلدة جويا بعد غارة إسرائيلية

استأنفت فرق الدفاع المدني اللبناني، صباح الخميس، أعمال البحث عن مفقودين في بلدة جويا عقب غارة إسرائيلية أوقعت 5 شهداء، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

avata
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
تحليق منخفض لطيران الاحتلال في أجواء جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان.

avata
إسرائيل تطلب تقييد الفترة الزمنية للمفاوضات مع لبنان

طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جمعهما الأربعاء، تحديد سقف زمني للمفاوضات المباشرة مع لبنان لا يتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها، في حال عدم تحقيق نتائج ضمن هذا الإطار، ستطلب السماح لها "بالعودة إلى الخطة الأصلية للمعركة".

آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء

42 شهيداً في لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة
حزب الله يستهدف 3 دبابات في بيت ليف والقنطرة والبياضة
عمليات نسف واسعة في بنت جبيل
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه أفيفيم
إصابة جندي إسرائيلي بهجوم مسيّرة في جنوب لبنان
 

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
مستوطنون يهاجمون مزارعين جنوب الخليل، 12 أكتوبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | هجمات للمستوطنين وسط عمليات هدم واعتقالات

عناصر من الشرطة البريطانية خلال مظاهرة في لندن، 18 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بريطانيا ترفع حالة التهديد إلى أعلى مستوى تخوفاً من "هجمات مرجحة"

ناصر بوريطة ونظيره الألماني فاديفول، الرباط 30 إبريل 2026 (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

برلين: الحكم الذاتي في الصحراء هو المسار الوحيد للاستقرار