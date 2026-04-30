أعلن حزب الله عن استهدافه آلية "هامر" لجيش الاحتلال في بلدة البياضة "بمحلّقة انقضاضيّة"، مشيرا إلى "تحقيق إصابة مؤكدة".
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متصاعدة، إذ ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بقتل عائلة كاملة من أربعة أفراد بعد قصف منزلها في بلدة جبشيت في الجنوب، فيما أسفرت غارات عنيفة على بلدات أخرى عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات مباشرة تجريها إسرائيل مع لبنان، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جمعهما، الأربعاء، تقييد سقفها الزمني بما لا يتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها، في حال عدم تحقيق نتائج ضمن هذا الإطار، ستطلب السماح لها "بالعودة إلى الخطة الأصلية للمعركة"، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن استمرار "العمليات المقيدة" لفترة طويلة يؤدي إلى تآكل الردع ويضرّ بسكان المستوطنات الشمالية والجاهزية العملياتية.
من جانب آخر، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير جولة ميدانية في محيط بلدة الطيبة، جنوبي لبنان، أكد خلالها أن الجيش يتمسك بما يسمى "الخط الأصفر"، وفق ما حدده المستوى السياسي. وقال زامير إن "المهمة التي كلفنا بها المستوى السياسي هي التمركز على هذا الخط لمنع إطلاق نار مباشر على المستوطنات. لقد حققنا ذلك، وهذا هو الخط الذي نوجد عليه". وأضاف: "قد نُطالب بالبقاء عليه، لن نتحمل هجمات أو إطلاق نار على مستوطناتنا، ولن نغادر حتى يتم ضمان أمن مستوطنات الشمال على المدى الطويل". وأكد زامير أن جيش الاحتلال يواصل القتال ويعمل على تعميق ما سماها إنجازاته العملياتية وحماية قواته، قائلاً: "في جبهة القتال لا يوجد وقف لإطلاق النار، فأنتم تواصلون القتال، وتزيلون التهديدات المباشرة وغير المباشرة عن مستوطنات الشمال".
في غضون ذلك، يقول ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يشاركون في العدوان على لبنان، في نقاشات مغلقة، إن تعليمات المستوى السياسي، في إطار وقف إطلاق النار، تجعل من الصعب عليهم إحباط التهديدات في المنطقة، بما في ذلك استهداف منصّات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، وهناك من يرى أن إسرائيل تغرق في وحل لبنان، ويتحدثون عن أوجه مشابهة للوضع في قطاع غزة. وبحسب أقوالهم، التي نقلتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس، تبرز الصعوبة بشكل خاص في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، حيث تتلقّى القوات معظم الهجمات الموجّهة ضدها من هناك. ويزعم ضباط يقودون القتال في لبنان أنهم ممنوعون من مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله، أو مواقع إطلاق صواريخ، أو مخازن أسلحة في شمال الليطاني، ما لم يتم رصد عناصر من حزب الله في المكان، أو يشكّل ذلك خطراً عليهم.
أعلنت إسبانيا عن إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID). ووفق بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، تشمل المساعدات 33 ألفاً و50 حزمة من المواد الأساسية، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 519 ألف يورو، موجهة لتلبية الاحتياجات الأولية لما يقارب 54 ألفاً و370 شخصاً، معظمهم من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان.
ومن المقرر نقل المساعدات بحراً انطلاقاً من ميناء فالنسيا على دفعتين خلال مطلع مايو/أيار، على أن تصل إلى مرفأ بيروت مع نهاية الشهر. كما أعلنت مدريد أنها ستعزز هذه الجهود بإرسال شحنة إضافية من معدات الطهي عبر ممر إنساني إقليمي منسق من الأردن، لتسريع إيصال المساعدات ميدانياً عبر النقل البري.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر بالإخلاء لسكان عشرات القرى في الجنوب اللبناني متجاهلة "الهدنة" المُعلنة مع لبنان منذ 17 إبريل/ نيسان، ورغم أن اعتداءاتها في غالب الأوقات تستهدف بلدات خارج "خرائط التهديد"، ما يوقع العديد من الشهداء والجرحى ويوسّع رقعة التدمير والتهجير القسري ويمنع عودة النازحين إلى منازلهم.
أعلن حزب الله استهداف دبّابتي ميركافا في مدينة بنت جبيل بمحلّقتين انقضاضيّتين.
يقول ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشاركون في العدوان على لبنان، في نقاشات مغلقة، إن تعليمات المستوى السياسي، في إطار وقف إطلاق النار، تجعل من الصعب عليهم إحباط التهديدات في المنطقة، بما في ذلك استهداف منصّات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، وهناك من يرى أن إسرائيل تغرق في وحل لبنان، ويتحدثون عن أوجه مشابهة للوضع في قطاع غزة.
منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في لبنان منتصف ليل 16 ـ 17 إبريل/نيسان الحالي، تنتهك إسرائيل الهدنة على نحو يومي وتصاعدي مرتكبة مزيداً من المجازر والتهجير إلى جانب عمليات النسف والتدمير. وإذا كان حزب الله قد التزم عقب وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 باتفاق التهدئة ولم يسجل له أي رد، فإنه هذه المرة بدا غير مستعد لتكرار التجربة. أدخل حزب الله إلى الميدان على نحو خاص، المُسيّرات الانقضاضية الموجَّهة عبر الألياف الضوئية لاستهداف تجمّعات جنود الاحتلال والدبابات ومرابض المدفعية الإسرائيلية، وذلك رداً على الاعتداءات المستمرّة، ولمواجهة محاولات إسرائيل تثبيت مواقعها جنوباً في إطار مخططها لفرض منطقة عازلة خالية من السكّان، لتتحوّل مسيّرات حزب الله إلى كابوس لإسرائيل نظراً لما تشكّله من "تحدٍّ عملياتي كبير" لا يعرف الاحتلال بعد كيف يواجهه، لا سيما أن المسيّرات سلاح رخيص الثمن، بالغ الفتك، يصعب اعتراضه، وتستحيل حماية الأفراد منه، ويتيح للحزب إعادة صياغة قواعد الاشتباك في الجنوب.
