لبنان | شهداء بتواصل القصف الإسرائيلي لصور ومحيطها

يتواصل القصف الإسرائيلي على لبنان، مخلفاً شهداء وجرحى، في وقت تتمسك الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها جنوباً، معلنة في الوقت نفسه تمسكها أيضاً بالمسار الدبلوماسي لـ "تحقيق حلول مستدامة".
يأتي ذلك فيما وجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، "رسالة إلى الشعب اللبناني" عبر تسجيل مصوّر نشره على منصة "إكس"، زعم فيها أن "إسرائيل ليست في حرب مع اللبنانيين"، بل مع حزب الله الذي "يحتجز البلد رهينة، وينفذ أوامر إيران، ويستخدم الأراضي اللبنانية لشن هجمات إرهابية"، على حد تعبيره.
وأضاف نتنياهو: "نتوق إلى السلام مع لبنان، ويستطيع شعبانا البناء معاً والازدهار معاً والاستثمار معاً. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية الجميلة هو حزب الله الذي يريد الحرب لا السلام، والموت لا الحياة... اغتنموا مستقبلكم وانضموا إلى إسرائيل، وابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا. وبمجرد تفكيك حزب الله، ستكون الاحتمالات بلا حدود".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة طيردبا في قضاء صور صباح الأربعاء، حيث قالت إنها أسفرت عن سقوط 9 شهداء، بينهم سيدة و10 جرحى. وفي مدينة صيدا، قالت الوزارة إن الغارة أدت إلى سقوط 3 شهداء وجريح.
"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..