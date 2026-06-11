لبنان | شهداء بتواصل القصف الإسرائيلي لصور ومحيطها

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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11 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:07 (توقيت القدس)
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يتواصل القصف الإسرائيلي على لبنان، مخلفاً شهداء وجرحى، في وقت تتمسك الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها جنوباً، معلنة في الوقت نفسه تمسكها أيضاً بالمسار الدبلوماسي لـ "تحقيق حلول مستدامة".

يأتي ذلك فيما وجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، "رسالة إلى الشعب اللبناني" عبر تسجيل مصوّر نشره على منصة "إكس"، زعم فيها أن "إسرائيل ليست في حرب مع اللبنانيين"، بل مع حزب الله الذي "يحتجز البلد رهينة، وينفذ أوامر إيران، ويستخدم الأراضي اللبنانية لشن هجمات إرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "نتوق إلى السلام مع لبنان، ويستطيع شعبانا البناء معاً والازدهار معاً والاستثمار معاً. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية الجميلة هو حزب الله الذي يريد الحرب لا السلام، والموت لا الحياة... اغتنموا مستقبلكم وانضموا إلى إسرائيل، وابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا. وبمجرد تفكيك حزب الله، ستكون الاحتمالات بلا حدود".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة طيردبا في قضاء صور صباح الأربعاء، حيث قالت إنها أسفرت عن سقوط 9 شهداء، بينهم سيدة و10 جرحى. وفي مدينة صيدا، قالت الوزارة إن الغارة أدت إلى سقوط 3 شهداء وجريح.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

12:53 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية

أعلنت الخارجية السعودية مساء الأربعاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجّه باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ووفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة. 

التفاصيل عبر الرابط:

سفينة شحن راسية في مرفأ بيروت 21 أكتوبر 2024 (جوزيف عيد/ فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

السعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية... وبيروت ترحّب

12:42 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
12 شهيداً حصيلة الغارات على طيردبا وصيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة طيردبا في قضاء صور صباح الأربعاء، حيث قالت إنها أسفرت عن سقوط 9 شهداء، بينهم سيدة و10 جرحى. وفي مدينة صيدا، قالت الوزارة إن الغارة أدت إلى سقوط 3 شهداء وجريح.

وفي بلدة حاريص، أفادت الوزارة أن الغارة الإسرائيلية "أدت إلى جرح اثنين من مسعفي جمعية الرسالة، في اعتداء همجي إضافي يكرس شريعة الغاب التي يعتمدها العدو الإسرائيلي".

12:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نتنياهو يوجّه رسالة إلى اللبنانيين

وجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، "رسالة إلى الشعب اللبناني" عبر تسجيل مصوّر نشره على منصة "إكس"، زعم فيها أن "إسرائيل ليست في حرب مع اللبنانيين"، بل مع حزب الله الذي "يحتجز البلد رهينة، وينفذ أوامر إيران، ويستخدم الأراضي اللبنانية لشن هجمات إرهابية"، على حد تعبيره.

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا، 29 ديسمبر 2025 (Getty)
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نتنياهو يوجّه رسالة إلى اللبنانيين: انضموا إلى إسرائيل ضد حزب الله

12:15 AM
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