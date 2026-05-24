لبنان | شهداء في النبطية وحزب الله يستهدف جنوداً وتجمعات لجيش الاحتلال

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
24 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:36 (توقيت القدس)
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق في النبطية وعدة بلدات في جنوب لبنان ليل- السبت الأحد، مع تواصل العدوان جوًا وبرًا، فيما رد حزب الله بعمليات استهداف لقوات وآليات جيش الاحتلال المتوغلة في عدد من القرى والمناطق اللبنانية الجنوبية.

وطاولت غارات ليل السبت- الأحد بلدات طورا ودير قانون وكفر تبنيت والكفور والقطراني. واستشهد 16 شخصا وأصيب 33 آخرون على الأقل، السبت، في 40 هجوما إسرائيليا على جنوب وشرق البلاد. وتوزعت الهجمات بين 37 غارة جوية، وعملية قصف مدفعي، وعمليتي تفجير، وفقا لوكالة الأناضول. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل جندي وإصابة اثنين، جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان، ما يرفع الحصيلة المعلنة إلى 22 منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

04:33 pm

فرانس برس

الاحتلال ينذر بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه

أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي الأحد، إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لقصفها، رغم سريان وقف لإطلاق النار. وعدد المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي 11 قرية يشملها الإنذار، قائلاً إن الجيش سيتحرك "بقوة" ضد حزب الله بزعم "انتهاك وقف إطلاق النار".

02:23 pm

"حزب الله" يشنّ 7 هجمات ضد جيش الاحتلال

أعلن "حزب الله"، الأحد، تنفيذ 7 هجمات استهدفت آليات وجنوداً إسرائيليين في بلدات بجنوبيّ لبنان. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن الهجمات جاءت "رداً على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية". وأضاف أنه استهدف بقذائف مدفعية وصواريخ 7 تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتي البياضة ورشاف ومحيط نهر دير سريان، بينها 5 هجمات في المنطقة الأخيرة.

12:58 pm

استهداف آليات عسكرية إسرائيلية جنوبيّ لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذ أول عملية اليوم الأحد، ردًا على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وعدوانه المتواصل على جنوبي البلاد. وأعلن الحزب، استهداف تجمع لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي عند منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة الحدودية بقضاء صور، في أول هجوم الأحد رداً على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.

10:24 AM
شهداء بتصعيد الاحتلال هجماته على النبطية

صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته، صباح اليوم الأحد، على مدينة النبطية وريفها جنوبيّ لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارة تابعة لبلدية النبطية على أوتوستراد النبطية - زفتا، مما أدى إلى استشهاد الموظف في البلدية محمد الجواد فادي بيطار وإصابة والده فادي بيطار بجروح خطيرة. كما نفذت مسيّرة أخرى غارة باتجاه مجموعة شبان كانوا يتفقدون مكان الغارة التي حصلت ليلاً على المدخل الجنوبي لبلدة الدوير، ما أسفر عن استشهاد شاب وجرح آخرين.

وفي السياق، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال دراجة نارية في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، وأدت إلى استشهاد شاب. كذلك تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية. وتعرضت بلدة جبشيت لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وغارة أخرى على بلدة يحمر الشقيف.

01:39 am

استهداف مركز الدفاع المدني في النبطية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان بعد منتصف ليل السبت - الأحد تعرّض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد لـ"استهداف مباشر" بغارة إسرائيلية، في هجوم جديد يطاول مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية. وقالت المديرية في بيان إن "مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية" تعرّض لـ"استهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية"، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له.

وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف. وأدانت المديرية "هذا الاعتداء الذي طاول مركزاً مخصصاً للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة استمرارها في تأدية واجباتها "رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".

1:24 AM

صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
مصدر باكستاني: المقترح الأخير لوقف الحرب يشمل لبنان

قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد" إن المقترح الباكستاني الأخير لوقف الحرب بين واشنطن وطهران يشمل وقف إطلاق النار في لبنان، مع دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل.

01:14 am

16 شهيداً في 40 هجوماً إسرائيلياً السبت

استتشهد 16 شخصا وأصيب 33 آخرون على الأقل، السبت، في 40 هجوما إسرائيليا على جنوب وشرق لبنان. وتوزعت الهجمات بين 37 غارة جوية، وعملية قصف مدفعي، وعمليتي تفجير، وفقا لوكالة الأناضول.

01:12 am

حزب الله يستهدف تجمعاً لآليات الاحتلال في البياضة

أعلن حزب الله في أولى عملياته اليوم الأحد أنه استهدف تجمعًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وأشار الحزب إلى تنفيذه 12 عملية خلال يوم السبت.

12:57 AM
أبرز تطورات أمس السبت

  • 16 شهيدا في 40 هجوما إسرائيليا

  • 4 مسيرات تضرب شمال إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي 9 مرات

  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان

  • إصابة 25 من طاقم مشفى حيرام جراء غارات إسرائيلية

  • 3123 شهيداً و9506 جرحى حصيلة العدوان منذ مارس

  • إسرائيل تنذر سكان 10 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري

  • جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله في البقاع

لبنان | شهداء ومصابون واستهداف مستشفى في صور

إدانات لافتتاح "أرض الصومال" سفارة بالقدس المحتلة

الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن: أي الطرفين نزل عن الشجرة؟

