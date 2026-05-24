صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته، صباح اليوم الأحد، على مدينة النبطية وريفها جنوبيّ لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارة تابعة لبلدية النبطية على أوتوستراد النبطية - زفتا، مما أدى إلى استشهاد الموظف في البلدية محمد الجواد فادي بيطار وإصابة والده فادي بيطار بجروح خطيرة. كما نفذت مسيّرة أخرى غارة باتجاه مجموعة شبان كانوا يتفقدون مكان الغارة التي حصلت ليلاً على المدخل الجنوبي لبلدة الدوير، ما أسفر عن استشهاد شاب وجرح آخرين.
وفي السياق، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال دراجة نارية في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، وأدت إلى استشهاد شاب. كذلك تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية. وتعرضت بلدة جبشيت لغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وغارة أخرى على بلدة يحمر الشقيف.