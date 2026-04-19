لبنان | رصد 23 انتهاكاً إسرائيلياً وغوتيريس يندد بالهجوم على يونيفيل

بيروت

العربي الجديد

19 ابريل 2026
ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشدة بالهجوم الذي تعرضت له السبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وراح ضحيته جندي فرنسي من حفظة السلام فيما أُصيب ثلاثة آخرون. وقال غوتيريس في بيان "يُعدّ هذا الحادث ثالث اعتداء في غضون أسابيع قليلة يودي بحياة جنود من قوات حفظ السلام العاملة في لبنان. يجب أن تتوقف هذه الهجمات فوراً، وعلى جميع الأطراف احترام وقف الأعمال العدائية والالتزام بالهدنة".

وفيما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون حزب الله بالضلوع وراء الحادث، نفى الأخير علاقته بالحادث الذي وقع في منطقة الغندورية- بنت جبيل، داعياً إلى توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث، ومشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأهالي والجيش اللبناني و"يونيفيل"، سيما في هذه الظروف الدقيقة.

وفي اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين واصلت إسرائيل انتهاكاتها، مع تسجيل 23 هجوماً إسرائيلياً طاول مناطق متفرقة، وأسفر في اليوم الأول عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، بينهم مسعفون، في ظل تحذيرات لبنانية من خروقات متواصلة للاتفاق. وفي الصدد، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أنّ وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ ليل الخميس- الجمعة، "يعني وقفاً كاملاً لكل الأعمال العدائية"، متوعداً بأنّ الحزب سيرد على أي خرق.

وقال قاسم، في بيان، السبت: "لأننا لا نثق بهذا العدو، سيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها، لا يوجد وقف إطلاق النار من طرف المقاومة فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين، ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهراً من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئاً"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الذي خرقته إسرائيل باعتداءاتها، قبيل تجدد العدوان على نطاق واسع في 2 مارس/ آذار الماضي.

01:48 am

غوتيريس يندد بالهجوم على قوات "يونيفيل"

01:43 am

رصد 23 انتهاكاً إسرائيلياً منذ سريان وقف إطلاق النار

قالت وكالة "الأناضول" إنها رصدت، وفق إحصاءات لبنانية رسمية يومي الجمعة والسبت، أن عدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان بلغ 23 هجوماً منذ سريان وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس/الجمعة، ولمدة 10 أيام، قابلة للتجديد، بعد إعلانه من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

02:02 am

مئات الإسرائيليين يحتجون ضد استمرار الحرب على لبنان

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، في مدينة حيفا (شمال)، احتجاجاً على استمرار الحرب على لبنان، بحسب ما أفادت به صحيفة عبرية.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن مئات المتظاهرين تجمعوا عند مفترق حوريف في حيفا، رافعين شعارات مناهضة للحكومة ومطالبين بوقف الحرب ضد لبنان، فيما شهد مفترق كركور في منطقة وادي عارة، جنوب شرق حيفا، أيضاً احتجاجات مماثلة شارك فيها مئات الأشخاص.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية في إسرائيل لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرب وتداعياتها.

01:41 am

مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار عبوة جنوبي لبنان

قتل ضابط احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، يرجح زرعها قبل بدء الهدنة.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، في بيان، إن ضابط احتياط، قُتل خلال حدث وقع الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

وأضاف أن الحادثة أسفرت أيضًا عن إصابة جنديين بجروح متوسطة، إلى جانب إصابة جندي ثالث بجروح طفيفة.

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية، إن "قوة من المظليين من الكتيبة 7056 الاحتياطية كانت تُفتش مبنى في إحدى القرى، وأثناء التفتيش، انفجرت عبوة ناسفة".

وأضافت أن "الجيش يرجح أن العبوة زُرعت في المبنى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (...) ولا يزال التحقيق جارياً في الحادث".

بدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر مراسلها العسكري، أنّ "حزب الله" لم يطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، منذ دخول الهدنة بين تل أبيب وبيروت حيز التنفيذ.

ورغم ذلك زعمت الإذاعة الرسمية أنّ انفجار العبوة التي أدت إلى مقتل وإصابة 4 عسكريين، يعد "انتهاكاً للهدنة".

01:33 am

بيروت
أبرز الأحداث السبت | 18  إبريل
  • الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل
  • نعيم قاسم: حزب الله سيرد على أي خرق
  • الاحتلال ينفذ عملية تفجير كبيرة لمنازل ببلدتي مركبا والطيبة
  • حزب الله ينفي علاقته بمقتل جندي فرنسي من قوات "يونيفيل"
  • مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 وماكرون يتهم حزب الله
  • تركيا: إسرائيل تستخدم الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي
