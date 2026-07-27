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لبنان | دعوة إلى تحرك دولي لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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27 يوليو 2026
مشاهد من زوطر الغربية بعدما دخلها الجيش اللبناني، 26 يوليو 2026 (محمود زيات/فرانس برس)
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على الرغم من انطلاق العمل في المناطق التجريبية في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، والاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، يواصل الاحتلال خروقه اتفاق وقف إطلاق النار، منفذاً عمليات تفجير وإحراق منازل جنوباً، في وقت تستمرّ مسيّراته بالتحليق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت مراسلة "العربي الجديد" بإحراق جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عدداً من المنازل في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، فضلاً عن تنفيذه عملية تفجير في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.

ويستحوذ الميدان الجنوبي على المشهد في لبنان باعتباره بمثابة امتحانين؛ امتحان الدولة اللبنانية في المناطق التجريبية، وبدايتها مع بلدة زوطر الغربية، وامتحان إسرائيل في مدى جدّيتها بالانسحاب التدريجي، خاصة أن المؤشرات العسكرية لا توحي بسرعة هذا المسار، وهو ما يخشاه مسؤولون لبنانيون سياسيون وعسكريون يتّهمون إسرائيل بانتهاك الاتفاق، وبنيتها البقاء في المناطق المحتلة جنوباً فترة طويلة، ويسعون إلى منع حصوله عبر جولات التفاوض، ضمنها المرتقبة الأسبوع المقبل في روما.

وفي السياق، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنّه لا يبدي تفاؤلاً بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبراً أن ما يجري في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا، مشدداً على أن المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. في الموازاة، أكدت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن لبنان يستبعد تجدّد الحرب، خاصة أن دولاً كبرى تضغط باتجاه عدم حصوله، ضمنها الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه، هناك خشية من عدم تنفيذ إسرائيل تعهداتها، لافتة إلى أن "لدى لبنان أولويتين أساسيتين اليوم، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحييد أرضه عن أي مواجهة قد تحصل بين أميركا وإيران، والاتصالات قائمة بهذا الشأن داخلياً وخارجياً".

إلى ذلك، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض إن "المشكلة مع السلطة اللبنانية باتت عميقة وحادة، وتتجاوز الاختلاف السياسي بحدوده التقليدية إلى الخلاف على هوية الوطن ومستقبله وخياراته الاستراتيجية الكبرى وتوازناته الميثاقية الداخلية". وأضاف أن "المشكلة مع السلطة لم تعد تقتصر على موضوع السلاح"، معتبراً أن "أهداف التفاوض والأداء التفاوضي من قبل السلطة مع العدو ذهبت إلى أقصى مدى، حتى إنها فاجأت العدو نفسه وقدمت له ما لم يكن يحلم به".

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

2:05 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الجنوب اللبناني أمام امتحانين

لا تخفي أوساط سياسية في لبنان خشيتها من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً بما يضرب فرص نجاح "اتفاق الإطار" الذي تم التوقيع عليه في 26 يونيو/حزيران الماضي، لكنها في المقابل لا تزال تستبعد سيناريو تجدّد الحرب، في ظلّ التعويل الرسمي الكبير على الدور الأميركي في هذه المرحلة، وقدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها، وهو ما يجعل الأنظار متوجّهة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الثلاثاء.

التفاصيل في هذا الرابط

تفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات المنتشرة في بلدة زوطر الغربية 23 يوليو 2026 (الجيش اللبناني)
تقارير عربية
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جنوب لبنان أمام امتحانين وسط مخاوف من عرقلة إسرائيل "اتفاق الإطار"

02:00 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق مسيّرة في أجواء الضاحية

تحلّق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

1:59 PM
إلقاء قنبلة صوتية في أجواء المنصوري

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري، جنوبي لبنان.

01:58 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: لتحرك دولي في مواجهة مخطط إسرائيل التدميري

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن لبنان الذي وقّع "صيغة الإطار" نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، خصوصاً أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها.

وأبلغ عون المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، خلال استقباله له في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، أن "مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حدٍّ لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة". ولفت عون نظر المسؤول الأممي إلى أن "إسرائيل استهدفت أيضاً الأماكن الروحية والتراثية، وهذا يظهر نيات مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما أن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجوداً مسلحاً فيها". وجدّد عون التأكيد أن الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات، لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بإقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي.

ونقل تورك إلى عون بحسب بيان الرئاسة اللبنانية "اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها التطورات المتسارعة فيه، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 مارس/آذار الماضي، لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الإنسان مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له".

01:55 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نائب عن حزب الله: المشكلة مع السلطة باتت عميقة

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض إن "المشكلة مع السلطة اللبنانية باتت عميقة وحادة، وتتجاوز الاختلاف السياسي بحدوده التقليدية إلى الخلاف على هوية الوطن ومستقبله وخياراته الاستراتيجية الكبرى وتوازناته الميثاقية الداخلية".

وفي حفل تكريمي نظّمه حزب الله لشهداء بلدة جبشيت، قال فياض إن "المشكلة مع السلطة لم تعد تقتصر على موضوع السلاح"، معتبراً أن "أهداف التفاوض والأداء التفاوضي من قبل السلطة مع العدو ذهبت إلى أقصى مدى، حتى إنها فاجأت العدو نفسه وقدمت له ما لم يكن يحلم به". وأضاف: "السلطة باتت تتعاطى مع الاحتلال كفرصة يجب اغتنامها والاستفادة القصوى منها لإعادة صياغة الواقع اللبناني جذرياً، عبر السلام مع العدو، وإنهاء حالة حزب الله أو إضعافها وتطويقها، وتغيير التوازنات الداخلية على حساب المكون الشيعي، وإخضاع لبنان لوصايات إقليمية ودولية باتت تتحكم بسيادته وقراراته وسياساته وتعييناته الأمنية والقضائية".

وشدد فياض على أن "السلطة باتت مكشوفة وأكثر عجزاً، لأنها، على الرغم من كل تنازلاتها، لم تتمكن من تحقيق أي مكسب للشعب اللبناني، فلم توقف تدمير القرى وحرق المنازل وجرف الطرقات وإزالة البنى التحتية واغتيال المواطنين، كما لم تحقق وقفاً لإطلاق النار، ولم تتمكن من انتزاع أي موقف أو ضمانة من الإسرائيلي للانسحاب من أرضنا"، معتبراً أن "إعادة الانتشار التي تحدث عنها اتفاق الإطار لا تعني على الإطلاق الانسحاب بأي شكل من الأشكال".

01:54 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
جيش الاحتلال يحرق منازل وينفذ عملية تفجير جنوباً

أحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، في وقت نفذ عملية تفجير في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

01:42 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سلام يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وفريق عمله بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، إذ رحّب سلام بزيارته ونوّه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني منذ أكتوبر/تشرين الأوّل 2023.

كما أعرب سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلّة المرتبطة بما قد يشكّل جرائم حرب، وتوثيقها، لا سيّما من جهة دوليّة محايدة مثل الأمم المتحدة.

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ريتا الجمّال
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