لبنان | دعوة إلى تحرك دولي لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية

مشاهد من زوطر الغربية بعدما دخلها الجيش اللبناني، 26 يوليو 2026 (محمود زيات/فرانس برس)
على الرغم من انطلاق العمل في المناطق التجريبية في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، والاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، يواصل الاحتلال خروقه اتفاق وقف إطلاق النار، منفذاً عمليات تفجير وإحراق منازل جنوباً، في وقت تستمرّ مسيّراته بالتحليق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت مراسلة "العربي الجديد" بإحراق جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عدداً من المنازل في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، فضلاً عن تنفيذه عملية تفجير في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.
ويستحوذ الميدان الجنوبي على المشهد في لبنان باعتباره بمثابة امتحانين؛ امتحان الدولة اللبنانية في المناطق التجريبية، وبدايتها مع بلدة زوطر الغربية، وامتحان إسرائيل في مدى جدّيتها بالانسحاب التدريجي، خاصة أن المؤشرات العسكرية لا توحي بسرعة هذا المسار، وهو ما يخشاه مسؤولون لبنانيون سياسيون وعسكريون يتّهمون إسرائيل بانتهاك الاتفاق، وبنيتها البقاء في المناطق المحتلة جنوباً فترة طويلة، ويسعون إلى منع حصوله عبر جولات التفاوض، ضمنها المرتقبة الأسبوع المقبل في روما.
وفي السياق، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنّه لا يبدي تفاؤلاً بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبراً أن ما يجري في سياق المناطق التجريبية يؤكد مخاوفنا، مشدداً على أن المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. في الموازاة، أكدت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن لبنان يستبعد تجدّد الحرب، خاصة أن دولاً كبرى تضغط باتجاه عدم حصوله، ضمنها الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه، هناك خشية من عدم تنفيذ إسرائيل تعهداتها، لافتة إلى أن "لدى لبنان أولويتين أساسيتين اليوم، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحييد أرضه عن أي مواجهة قد تحصل بين أميركا وإيران، والاتصالات قائمة بهذا الشأن داخلياً وخارجياً".
إلى ذلك، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض إن "المشكلة مع السلطة اللبنانية باتت عميقة وحادة، وتتجاوز الاختلاف السياسي بحدوده التقليدية إلى الخلاف على هوية الوطن ومستقبله وخياراته الاستراتيجية الكبرى وتوازناته الميثاقية الداخلية". وأضاف أن "المشكلة مع السلطة لم تعد تقتصر على موضوع السلاح"، معتبراً أن "أهداف التفاوض والأداء التفاوضي من قبل السلطة مع العدو ذهبت إلى أقصى مدى، حتى إنها فاجأت العدو نفسه وقدمت له ما لم يكن يحلم به".
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