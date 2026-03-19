لبنان | حزب الله يواصل هجماته وإسرائيل تتوعد بتوسعة المعركة

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 00:17 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد العسكري على جبهات الجنوب اللبناني، مع تكثيف حزب الله هجماته الصاروخية، كان أعنفها استهداف مستوطنة كريات شمونة، في وقت يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق ضرباته لتطال بنى تحتية مدنية وجسوراً حيوية، بينها معابر على نهر الليطاني، في مؤشر إلى تحوّل ميداني يفرض معادلات جديدة على الأرض.

ميدانياً، ترتفع حصيلة الضحايا بوتيرة متسارعة، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس/ آذار حتى 18 من الشهر نفسه بلغ 968 شهيداً، إضافة إلى 2432 جريحاً، وسط استمرار استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية، وتوسيع رقعة القصف لتشمل بيروت ومناطق أخرى.

في المقابل، تتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع، حيث عبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الضربات التي تطاول المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، في وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية الداخلية لملاحقة السلاح غير الشرعي، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

12:16 am

حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بسرب من المسيّرات

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بسرب من المسيّرات.

11:55 pm

قصف مستوطنة المنارة بصلية صاروخية

أعلن حزب الله أن عناصره قصفوا مربض مدفعية في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية.
 

11:54 pm

حزب الله: قصف رابع لتجمع جنود في مشروع الطيبة

أعلن حزب الله قصف تجمع لجنود الاحتلال في مشروع الطيبة جنوبي لبنان للمرة الرابعة بصواريخ.

11:53 pm

صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام شمال إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام شمال إسرائيل.

11:52 pm

استهداف متكرر لتجمع جنود شمال مشروع الطيبة

قال حزب الله إنه استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال شمال مشروع الطيبة للمرة الثالثة بصليات صاروخية.

11:50 pm

حزب الله: قصف تجمع جنود الاحتلال في كفر جلعادي

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر جلعادي برشقة صاروخية.

11:46 PM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • الجزائر تدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان
  • كاتس يعلن تدمير جسرين على نهر الليطاني
  • حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في شوميرا
  • اليونيفيل: تصعيد الليلة الماضية يشكّل تدهوراً مقلقاً
  • الجيش يعلن توقيف لبنانيين
  • الاحتلال يستهدف العبّارة الاحتياطية لنهر الليطاني
