لبنان | حزب الله يواصل هجماته وإسرائيل تتوعد بتوسعة المعركة

يتواصل التصعيد العسكري على جبهات الجنوب اللبناني، مع تكثيف حزب الله هجماته الصاروخية، كان أعنفها استهداف مستوطنة كريات شمونة، في وقت يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق ضرباته لتطال بنى تحتية مدنية وجسوراً حيوية، بينها معابر على نهر الليطاني، في مؤشر إلى تحوّل ميداني يفرض معادلات جديدة على الأرض.

ميدانياً، ترتفع حصيلة الضحايا بوتيرة متسارعة، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس/ آذار حتى 18 من الشهر نفسه بلغ 968 شهيداً، إضافة إلى 2432 جريحاً، وسط استمرار استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية، وتوسيع رقعة القصف لتشمل بيروت ومناطق أخرى.

في المقابل، تتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع، حيث عبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الضربات التي تطاول المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، في وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية الداخلية لملاحقة السلاح غير الشرعي، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

