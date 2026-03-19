لبنان | إسرائيل تستهدف الجسور جنوباً ووزير خارجية فرنسا يزور بيروت

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام شمال إسرائيل.
قال حزب الله إنه استهدف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، بسرب من المسيّرات الانقضاضية.
يتواصل التصعيد العسكري على جبهة لبنان ولا سيما في جنوبه، مع تكثيف حزب الله هجماته الصاروخية، التي كان آخرها استهداف مستوطنة كريات شمونة، في وقت يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق ضرباته لتطاول بنى تحتية مدنية وجسوراً حيوية، بينها معابر على نهر الليطاني، في مؤشر إلى تحوّل ميداني يفرض معادلات جديدة على الأرض.
ميدانياً، ترتفع حصيلة الضحايا بوتيرة متسارعة، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أنّ عدد الشهداء في لبنان جرّاء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس/ آذار حتى 18 من الشهر نفسه بلغ 968 شهيداً، إضافة إلى 2432 جريحاً، وسط استمرار استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية، وتوسيع رقعة القصف لتشمل بيروت ومناطق أخرى.
في المقابل، تتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع، حيث عبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الضربات في لبنان التي تطاول المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد. كما أكد وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية، خلال اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، دعمهم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.
بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عملياتها في لبنان نظراً إلى الوضع الإنساني "المأساوي" في البلاد. وأفاد الاتحاد في بيان صادر الأربعاء، أن العمليات العسكرية سبَّبت نزوح أكثر من مليون شخص. وأضاف البيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء العملية الهجومية الإسرائيلية الجارية في لبنان التي قد أسفرت أصلاً عن تداعيات إنسانية مدمّرة وقد تؤدّي إلى نزاع مطوّل"، حاضاً إسرائيل على "وقف" هذه العمليات. هذا ويزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لبنان، اليوم الخميس، في ظلّ تجدد الحرب الإسرائيلية التي سبّبت نزوحاً كثيفاً للسكان، بحسب ما أفادت وزارته، أمس الأربعاء. وأعلنت الوزارة أن "هذه الزيارة تنمّ عن دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني الذي جُرّ إلى حرب لم يخترها"، مع الإشارة إلى أن "الوزير سيستطلع أبرز الشخصيات السياسية في البلد حول الوضع في لبنان وسبل خفض التصعيد، استكمالاً للتبادلات مع رئيس الجمهورية" جوزاف عون.
أصيب مراسل ومصوّر من "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً)، اليوم الخميس، بجروح طفيفة بعد استهدافهما بقصف إسرائيلي خلال تسجيلهما تقريراً في جنوب لبنان، وفقاً لما أعلنته القناة.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عصراً غارة على بلدة كفرا، جنوبي لبنان.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار وحتى تاريخ اليوم بلغ 1001 وعدد الجرحى 2584. وقالت الوزارة "سجلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة استشهاد 33 شخصاً، وارتفاع عدد الشهداء من العاملين الصحيين منذ بدء العدوان إلى 40".
أعلن حزب الله استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال في موقع المنارة، مقابل بلدة حولا الحدودية، بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة السادسة بصلية صاروخية.
دانت السفارة الروسية في لبنان "تعرّض فريق من مراسلي ومصوّري قناة "روسيا اليوم"، الذي كان يعمل في جنوب لبنان، لهجوم جوي وقع على مقربة مباشرة من موقع التصوير"، وقالت إنه "وفقاً للمعلومات الواردة من مكتب الوكالة في بيروت، لم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات خطيرة". وأضافت في بيان "يصعب التصديق بأن هذا الحادث كان مجرد صدفة. إن استهداف العاملين في وسائل الإعلام أثناء تأديتهم لمهامهم التحريرية أمر غير مقبول، ويخضع الصحافيون لحماية قواعد القانون الدولي، ولا يجوز أن يكونوا أهدافاً في النزاعات المسلحة"، مؤكدة أن "ما جرى يستدعي، دون أدنى شك، إدانة قاطعة وفتح تحقيق ملائم".
وختمت السفارة "نرى أن على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن تتخذ موقفاً مناسباً إزاء هذا الحادث".
أشار حزب الله إلى أنه استهدف للمرّة الخامسة، مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقاً على إصابة مراسل ومصوّر من قناة "روسيا اليوم" في غارة إسرائيلية في لبنان، إنه "بالنظر إلى مقتل نحو مائتي صحافي في غزة، لا يمكن وصف أحداث اليوم بأنها عرضية. لا سيما وأن ما أصابه الصاروخ ليس منشأة عسكرية استراتيجية هامة، بل موقع تصوير التقرير".
قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي: "على هامش مشاركتي في الاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقد في الرياض، دار بيني وبين وزير خارجية سورية أسعد الشيباني حديث جانبي، أكد لي فيه أن انتشار القوات السورية على الحدود مع لبنان يهدف حصراً إلى حماية الأراضي السورية، وضبط الحدود في مواجهة أي خرق أمني أو تهريب، مشدداً على أن سورية لا تنوي الدخول إلى لبنان أو التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال".
أفادت القناة 15 الإسرائيلية، بأنّ الصاروخ الذي وصل أمس إلى "غلاف غزة" من لبنان أطلق من منطقة بعلبك (شرق) على بعد نحو 315 كيلومتراً.
أعلن حزب الله، في عملية جديدة، استهداف مستوطنة إيفن مناحيم بصلية صاروخية.
أعلن حزب الله استهداف الموقع الإسرائيلي المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، جنوبي لبنان، بصلية صاروخية. وفي بيان ثانٍ، أشار إلى استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال في منطقة اللبونة بصلية صاروخية.
قال حزب الله إنه استهدف قاعدة تيفن شرقي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية.
قال حزب الله في بيان، إنه استهدف موقع عداثر (جبل أدير) بصلية صاروخيّة.
جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره لسكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال النهر.
يعتزم المستوى السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، توجيه الجيش لاحتلال أي منطقة في لبنان تُطلق منها صواريخ مضادة للدروع، حتى إشعار آخر. وأوضحت قناة "آي 24 نيوز" العبرية، التي أوردت التفاصيل مساء أمس الأربعاء، أن الفكرة هي الاستيلاء على كل المناطق التي تُشكّل تهديداً على السكان الإسرائيليين (في المستوطنات القريبة من الحدود التي تتعرض لإطلاق نار مباشر)، وفي كل الأحوال السيطرة على خط القرى الأول في جنوب لبنان، والتمسك به.
يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة إبل السقي جنوبي لبنان.
تعرّض فريق "روسيا اليوم"، المؤلف من المراسل ستيف سويني والمصوّر علي رضا سبيتي، للإصابة أثناء استهداف إسرائيل بشكل مباشر لجسر القاسمية في جنوب لبنان، حيث كانا يتمركزان في تغطيتهما. ونُقل الصحافيان إلى المستشفى، حيث وُصفت إصابتهما بالطفيفة، مع تعرضهما لبعض الشظايا، حيث تلقيا العلاج، قبل أن يغادرا المستشفى.
قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن عيد الفطر هذا العام يأتي "مغمساً بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الذين تلاحقهم آلة العدوان الإسرائيلي، ومعمودية لا تنتهي نزوحاً لأكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم بغير حق". وأضاف: "للنازحين، للصامدين، للمضيفين في هذه اللحظات التي نودع ويودعون فيها شهر رمضان، شهر الصبر والاحتساب، كما يودعون ونودع فيها فلذات الأكباد ويلتمس الصائمون هلال الفطر، (نحن) مدعوون إلى التماس الوحدة والتضامن والتماسك، فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان".
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متتالية على الجسر العتيق في محلة القاسمية، جنوبي لبنان.
قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقّف مبادرة عون وأضاف إليها، وحاول تسويقها مع أطراف أخرى، ولا سيما إسرائيل، وربما لم يلقَ المستوى اللازم أو الضروري من التجاوب، لكن هذا لم يمنعه من الاستمرار بهذه المهمّة. وشدد سلامة على أن جوهر مبادرة عون يتمثل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والتفاوض المباشر على كلّ ما سبق، مشيراً إلى أن عون كان واضحاً بنقاطه الأربع، ونحن نعمل لكي نفسّر هذه المبادرة ونقنع الدول الخارجية بتبنّيها والضغط على إسرائيل للتجاوب معها.
ورداً على سؤال حول رفض رئيس البرلمان نبيه بري تسمية شخصية شيعية في وفد لبنان للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وما إذا كان هناك حلّ لهذه العقدة، أو توجّه إيجابي بهذا الإطار، قال سلامة إن "الظروف التي يمرّ بها لبنان تتطلب منّا جميعاً أن نتراجع قليلاً عن مواقفنا المسبقة، لكي نسهّل عملية التوصّل لوقف إطلاق النار". وأضاف "وقف إطلاق النار ممكن أن يكون متزامناً مع شروط أخرى مثل أن تطلب إسرائيل بعض الأمور، أو أن نطلب نحن بعض الأمور"، مشيراً إلى أن "المبادرة الرئاسية في لبنان هي مبادرة لزجة وقابلة لكي يتم التعامل معها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تنفيذها".
وأمل سلامة في ألا تكون هناك عقبات داخلية، لكننا ما زلنا في مجال الافتراض، لأن الطرف الإسرائيلي لم يقبل بعد تنفيذ مبادرة عون، لذلك، فإن الجدل الداخلي هو حالياً جدل هامشي، لأن مكان وموعد الاجتماع، ونوعية البحث، ومستوى التمثيل، كلّها أمور ما زالت قيد البحث.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلان بشنّ الطيران الحرب الإسرائيلي غارة على الجبل الرفيع وأطراف بلدة الريحان، جنوبي لبنان، بالتزامن مع تعرض أطراف بلدة الغندورية ووادي السلوقي لقصف مدفعي متقطع.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة طيردبا، جنوبي لبنان.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على بلدة دبعال في قضاء صور، جنوبي لبنان، في وقت أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تضرر عدد من المباني السكنية في غارة على حي مرتضى في بلدة حوش صور.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة النهائية لعدد من الغارات في اليومين الأخيرين، وذلك وفق التالي:
شارك وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي في الاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقد في الرياض بدعوة من السعودية. وقال رجّي "كان إجماع على ادانة الاعتداءات الإيرانية المتعمّدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على عددٍ من دول المنطقة واستنكارها".
وأضاف "شكرت الحاضرين على وقوفهم إلى جانب لبنان، ودعوتهم طهران إلى وقف تمويل المليشيات التابعة لها في الدول العربية وتسليحها، وعلى موقفهم الداعم لأمن لبنان واستقراره ولقرار حصر السلاح، وإدانتهم للعدوان الاسرائيلي على أرضنا".
قالت السفارة الفرنسية في بيروت اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتوجه إلى لبنان للقاء رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة ونواف سلام والبرلمان نبيه بري. وأشارت إلى أن الزيارة تجسّد دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني، وسيجري بارو بحسب بيان السفارة، مشاورات مع أبرز الشخصيات السياسية في البلاد بشأن الوضع في لبنان وسبل خفض التصعيد، استكمالاً للمباحثات التي جرت مع رئيس الجمهورية.
وتابعت "ستتيح هذه الزيارة لقاء موظفي سفارتنا والإشراف على أعمال حماية الجالية الفرنسية في لبنان (نحو 21 ألف مقيم) وفي المنطقة". وأشارت السفارة في بيانها إلى أنه "بعد أسبوع على تسليم نحو 60 طناً من المساعدات الإنسانية المخصَّصة للسكان النازحين، ستُمكّن هذه الزيارة بارو من دعم شركاء وزارة الخارجية الفرنسية على الأرض والإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لمساندة الشعب اللبناني".
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف طائرات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوبي لبنان، وتدمير منزل بالكامل وتسويته بالأرض. كما استهدف جيش الاحتلال بلدة أرنون والأحياء الشرقية والغربية في مدينة الخيام جنوبي لبنان.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع صفارات إنذار ودوي انفجارات في الجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عملياتها في لبنان نظراً إلى الوضع الإنساني "المأساوي" في البلاد. وأفاد الاتحاد في بيان صادر الأربعاء، بأنّ العمليات العسكرية في لبنان سبَّبت نزوح أكثر من مليون شخص. وأضاف البيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء العملية الهجومية الإسرائيلية الجارية في لبنان التي قد أسفرت أصلاً عن تداعيات إنسانية مدمّرة وقد تؤدّي إلى نزاع مطوّل"، حاضاً إسرائيل على "وقف" هذه العمليات. وكانت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قد دعت في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى تجنب عواقب هجوم بري إسرائيلي كبير على لبنان، محذرة مما قد يترتب عليه من عواقب إنسانية وخيمة.
أكد وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية، خلال اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، دعمهم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.
وعقد وزراء خارجية كل من: أذربيجان، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، باكستان، قطر، السعودية، سورية، تركيا، الإمارات، اجتماعاً تشاورياً في الرياض، وبحث الوزراء الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وأذربيجان، وتركيا.
يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لبنان اليوم الخميس، في ظلّ الحرب الإسرائيلية التي سبّبت نزوحاً كثيفاً للسكان، بحسب ما أفادت وزارته الأربعاء. وأعلنت الوزارة أن "هذه الزيارة تنمّ عن دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني الذي جُرّ إلى حرب لم يخترها"، مع الإشارة إلى أن "الوزير سيستطلع أبرز الشخصيات السياسية في البلد حول الوضع في لبنان وسبل خفض التصعيد، استكمالاً للتبادلات مع رئيس الجمهورية" جوزاف عون.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، مشيرة إلى تعرض وادي السلوقي لقصف مدفعي.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف أكثر من عشرين عنصراً لحزب الله خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في لبنان. وقال الجيش في بيان إنه قصف عشرات المنشآت التابعة للحزب، وصادر أسلحة عديدة، من بينها قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، وذخيرة، وبندقية صيد، ومعدات عسكرية أخرى.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارة اسرائيلية استهدفت خراج بلدة السريرة حورتا التحتا في منطقة جزين جنوبي البلاد.
أعلن "حزب الله"، في سلسلة بيانات، أنه استهدف تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر جلعادي بصلية صاروخية. كما أعلن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزقاق في بلدة عيترون الحدودية بقذائف المدفعية. وأشار إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال شمال مشروع الطيبة للمرة الرابعة بصلية صاروخية. وأضاف أنه استهدف مربض مدفعية في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، فجر اليوم الخميس، غارة استهدفت منزلاً في بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأخرى استهدفت بلدة صفد البطيخ في القضاء ذاته.
أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بسرب من المسيّرات.
