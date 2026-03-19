لبنان | إسرائيل تستهدف الجسور جنوباً ووزير خارجية فرنسا يزور بيروت

يتواصل التصعيد العسكري على جبهة لبنان ولا سيما في جنوبه، مع تكثيف حزب الله هجماته الصاروخية، التي كان آخرها استهداف مستوطنة كريات شمونة، في وقت يوسّع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق ضرباته لتطاول بنى تحتية مدنية وجسوراً حيوية، بينها معابر على نهر الليطاني، في مؤشر إلى تحوّل ميداني يفرض معادلات جديدة على الأرض.

ميدانياً، ترتفع حصيلة الضحايا بوتيرة متسارعة، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أنّ عدد الشهداء في لبنان جرّاء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس/ آذار حتى 18 من الشهر نفسه بلغ 968 شهيداً، إضافة إلى 2432 جريحاً، وسط استمرار استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية، وتوسيع رقعة القصف لتشمل بيروت ومناطق أخرى.

في المقابل، تتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع، حيث عبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الضربات في لبنان التي تطاول المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد. كما أكد وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية، خلال اجتماع وزاري تشاوري عقد في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، دعمهم أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.

بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عملياتها في لبنان نظراً إلى الوضع الإنساني "المأساوي" في البلاد. وأفاد الاتحاد في بيان صادر الأربعاء، أن العمليات العسكرية سبَّبت نزوح أكثر من مليون شخص. وأضاف البيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء العملية الهجومية الإسرائيلية الجارية في لبنان التي قد أسفرت أصلاً عن تداعيات إنسانية مدمّرة وقد تؤدّي إلى نزاع مطوّل"، حاضاً إسرائيل على "وقف" هذه العمليات. هذا ويزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لبنان، اليوم الخميس، في ظلّ تجدد الحرب الإسرائيلية التي سبّبت نزوحاً كثيفاً للسكان، بحسب ما أفادت وزارته، أمس الأربعاء. وأعلنت الوزارة أن "هذه الزيارة تنمّ عن دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني الذي جُرّ إلى حرب لم يخترها"، مع الإشارة إلى أن "الوزير سيستطلع أبرز الشخصيات السياسية في البلد حول الوضع في لبنان وسبل خفض التصعيد، استكمالاً للتبادلات مع رئيس الجمهورية" جوزاف عون.

