لبنان | حركة نزوح في ضاحية بيروت الجنوبية بعد تهديد إسرائيلي بقصفها

تقارير عربية
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 10:47 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني متسارع، كان آخر فصوله المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد، وأسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين. ويأتي ذلك في وقت تتزايد المؤشرات إلى توجه حكومة الاحتلال نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية، إذ كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد مساء الأحد اجتماعاً أمنياً مصغراً، هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، لبحث الانتقال من نموذج العمليات البرية والسيطرة على مناطق ميدانية إلى تنفيذ حملة جوية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت. 

وذكرت القناة أن هذا التوجه يُبحث بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وأن اتخاذ قرار نهائي بشأنه لا يزال مرتبطاً بنتائج المشاورات الجارية بين تل أبيب وواشنطن. وبحسب القناة، أجرى نتنياهو محادثة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناولت التطورات على الجبهة اللبنانية وإمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية، فيما يدفع كل من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير باتجاه تكثيف الهجمات الجوية. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية تبدي انفتاحاً تجاه هذه الخطوة، من دون أن تمنح، حتى الآن، موافقة نهائية عليها.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت استهداف دبابات "ميركافا" وآليات "نميرا" و"هامر" التابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب قصف تجمعات للجنود في البياضة والقوزح ودبين ومحيط قلعة الشقيف ومواقع أخرى في جنوب لبنان. كما نفذ الحزب سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدفت قوات وآليات إسرائيلية ومهابط مروحيات ومواقع عسكرية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف.

في غضون ذلك، تتزايد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، فيما تكثف بيروت اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة ذلك، يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بطلب من فرنسا لبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غاراتان على بلدتي حاروف وكفرتبنيت

استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي حاروف وكفرتبنيت جنوبي لبنان.

10:25 AM
حركة نزوح في الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح عقب التهديد الإسرائيلي بقصفها.

09:50 am

نايف القداسي

سيف الخزاعي
نايف القداسي
مراسل يمني
حيفا
نتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش بشن هجمات في الضاحية الجنوبية

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك صباح اليوم الاثنين، أنّهما أوعزا للجيش بشنّ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بزعم انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أنه "في أعقاب الانتهاكات المتكرّرة لوقف إطلاق النار في لبنان من تنظيم حزب الله، والهجمات ضد مدننا ومواطنينا، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس تعليماتهم للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت"

09:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
6 شهداء في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بوقوع 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بريقع وتول وكفرصير جنوبي لبنان.

09:45 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخَين أطلقا من الأراضي اللبنانية تجاه مستوطنات الشمال، إضافة إلى اعتراض "هدف جوي" في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

 

08:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح وصفت إحداها بالخطيرة، في معارك جنوبي لبنان.

08:39 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء سبع قرى جنوبي لبنان

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان سبع قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. والبلدات المستهدفة بحسب بيان لجيش الاحتلال هي: العاقبية، والزرارية، والمروانية، وصنيبر، والنجارية، والعدوسية، وخربة بصل.

08:38 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
عون يندد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا "شرسا". وقال عون في بيان إن لبنان "يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا"، متعهدا "العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم".

05:38 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن تدفع نحو خطة وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل

قال مسؤول أميركي، لوكالة رويترز، إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث إلى كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت، خطوةً أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول الأميركي أن عون حاول المضي قدماً بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن "إطلاق النار أولاً".

01:13 am

رويترز

avata
رويترز
كوبر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان قلص فرصة الدبلوماسية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص فرصة الدبلوماسية، داعية جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات حسنة النية.

01:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
8 شهداء إثر مجزرة الاحتلال في دير الزهراني

قالت وزارة الصحة اللبنانية، ليل الأحد - الاثنين، إن "المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غارة شنها على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية فجر الاحد أدت إلى 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريحا من بينهم 5 أطفال و6 سيدات".

01:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
21 عملية عسكرية لحزب الله الأحد

أعلن حزب الله أمس الأحد تنفيذ 21 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياته ومواقع انتشاره.

12:42 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأحد

  • نتنياهو: السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم في الحرب

  • قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

  • حزب الله: مفاوضات واشنطن لا تعنينا

  • لبنان يكثف اتصالاته السياسية سعياً إلى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار

  • إصابة إسرائيليين في الجليل

  • الجيش اللبناني يفكك قنبلتين في صور

  • مسؤول إسرائيلي: السيطرة على الشقيف لن توقف مسيّرات حزب الله

دلالات
المساهمون
نايف القداسي
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، 4 مارس 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إسرائيل توسع عدوانها إلى ضاحية بيروت وحديث عن طلب موافقة أميركية

ناخبة تدلي بصوتها في مركز اقتراع حديقة شالا في أديس أبابا، 1 يونيو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الإثيوبيون يدلون اليوم بأصواتهم وسط توقعات بفوز حزب أبي أحمد

العميد السوري السابق خالد الحلبي في بودابست، (وسائل التواصل الاجتماعي)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مسؤولان سابقان في نظام الأسد يحاكمان في النمسا بتهمة تعذيب معارضين