لبنان | حديث أميركي عن تقدّم في بدء تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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10 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:56 (توقيت القدس)
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بعد أسابيع من الجمود، قال مسؤول أميركي، أمس الخميس، إنّ الاتفاق الإطاري

الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل سيتحوّل قريباً إلى مباحثات فنية في روما. وذكر المسؤول، الذي تحدّث لوكالة أسوشييتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنّ المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجرى تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها. وستشمل المناطق الأماكن التي سيسلّم جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش اللبناني بعد إخلائها من أي وجود لحزب الله. وأضاف المسؤول أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنسق مع إسرائيل ولبنان بشأن هذه المناطق. ولم تتبين بعد مواعيد الاجتماعات ومواقع تلك المناطق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنهم لن يكشفوا هذه التفاصيل مسبقاً.

وأمس الخميس، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية. ورداً على سؤال بشأن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 تموز/ يوليو الجاري، أوضح عيسى أن نقل الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى أسباب تقنية فقط، تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. وأشار عيسى إلى أن اجتماع روما سيكون ذا طابع "تنظيمي وتنفيذي" لما ورد في صيغة الاتفاق الإطاري، ولا سيما في ما يتعلق بتشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتُّفِق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين، تبعاً لطبيعة المواضيع المطروحة. وأكد السفير الأميركي أن ما سيجري في روما يشكل استكمالاً لما اتُّفِق عليه في واشنطن، مشيراً إلى أن اجتماعات عدة ستُعقد في العاصمة الإيطالية أو في أماكن أخرى، لمتابعة تنفيذ الاتفاق وفق المراحل التي سيتم التوافق عليها.

في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال يعتزم تسليم منطقتين تجريبيتين للجيش اللبناني، إلا أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع حتى يصبح الجيش اللبناني مستعداً لذلك. وأشار إلى أن إسرائيل لا تعتزم تنفيذ مناطق تجريبية إضافية في الجزء الواقع ضمن سيطرتها على طول "الخط الأصفر"، مضيفاً: "نقدّر أن الجيش اللبناني لن يكون قادراً على نزع سلاح حزب الله، وسنضطر في نهاية المطاف إلى القيام بذلك بأنفسنا، في الوقت الذي نختاره. وحتى ذلك الحين سنبقى في الشريط الأمني، ونُبعد العدو عن مستوطناتنا، ونزيل التهديد، ونواصل تنظيف المنطقة بالكامل".

"العربي الجديد" يرصد آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان...

10:54 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
وفد عسكري أميركي إلى بيروت قبيل محادثات روما

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إنه ينتظر أن يصل وفد عسكري أميركي إلى بيروت من أجل المساعدة في تنفيذ "الاتفاق الإطاري" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين لبنانيين كبيرين قولها إن وفداً من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ينتظر أن يزور لبنان قبيل بدء مباحثات روما الأسبوع المقبل.

وأمس الخميس، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.

خلال توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، 26 يونيو 2026 (سول لويب/ فرانس برس)
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التحديثات الحية

"فاينانشال تايمز": وفد عسكري أميركي إلى بيروت قبيل محادثات روما

10:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد وجريح في غارتين على طريق كفررمان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط شهيد ومصاب في غارتين نفذهما الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل، قالت إن شاباً من مدينة النبطية استشهد في غارة لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفته عصراً عندما كان على دراجته النارية على طريق دوحة بلدة كفررمان.

وأضافت أن شاباً آخراً تعرض لإصابة بليغة في المنطقة نفسها إثر غارة بمسيرة استهدفت سيارته، مشيرة إلى أنه جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

09:13 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سلام: لبنان يتمسك باستقلالية قراره

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه "في مرحلة إقليمية دقيقة تستدعي أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدول الصديقة، لبّيت دعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل أقامه في اسطنبول، في إطار زيارتي الرسمية إلى الجمهورية التركية".

وأشار إلى أن "اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شكّل مناسبة لتأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية – التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف سلام "ثمنت الدعم الذي تقدمه تركيا للبنان، خصوصاً خلال الأشهر الاخيرة على مستوى المساعدات الإنسانية، وأكدت لأردوغان أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وبالعمل على بسط سلطته الكاملة على أراضيه، وأنه يسعى إلى حشد دعم كل الدول الصديقة والشقيقة، من أجل تأمين وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من كامل الأراضي".

وتابع سلام "جدد لي الرئيس أردوغان وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه إلى تأمين انسحاب اسرائيل من كامل أراضيه ولحرصه على استقلال قراره والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه واستقراره، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا وتطويره في مختلف المجالات".

07:41 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
وزارة الصحة: 4321 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار حتى 10 يوليو/تموز باتت: 4321 شهيداً و122 ألفاً و7 جرحى.

06:54 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
عون يبحث مع سليمان الأوضاع في لبنان والمنطقة

زار الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن سليمان تحدث بعد الزيارة وقال: "في لقائي الخاص مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم ظهراً، وقبل توجهه الى واشنطن لزيارة رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب مدعوماً من غالبية اللبنانيين، ناقلاً معاناتهم حاملاً هواجسهم ومطالبهم السيادية، تم التداول بمواضيع الساعة التي تقلق لبنان وشعبه".

وأضاف: "أظهر الرئيس عون نواياه الصادقة وإصراره على تحرير لبنان، الفريد بديمقراطيته وتعدديته ورسالته العالمية بعد كل ما عاناه من أجل قضايا الآخرين، وخاصة ما تكبده في السنوات الاخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي أدمغة أبنائه. كما أبدى حماسة وشجاعة في المضي بطروحاته بعد أن تعذر إيجاد حلول أخرى تنقذ البلاد وتحافظ على كرامة الدولة والشعب والجيش، دون الارتماء في أحضان المحاور والتبعية لأي دولة أخرى".

وأشار إلى أنه "على كل مواطن مخلص وشريف أن يدعو له بالتوفيق ويجاهر علناً في دعم خطواته والدفاع عن قرارات الدولة التي يرأسها".

05:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارتان على كفر رمان والنبطية الفوقا

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة عصر اليوم على أطراف بلدة النبطية الفوقا، فيما استهدفت غارة ثانية منذ صباح اليوم بلدة كفر رمان جنوبي لبنان.

03:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
يونيفيل: مخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تشكل خطراً

قالت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إن "مخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تشكل خطراً على المجتمعات المحلية في جنوب لبنان"، وأضافت "يواصل حفظة السلام التابعون ليونيفيل، جهودهم للحدّ من هذه المخاطر من خلال عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة وإزالة الألغام". ولفتت إلى أنه "منذ تصاعد الأعمال العدائية، حدّدت فرق إزالة المتفجرات التابعة ليونيفيل مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيّرة المحطمة وقامت بتحييدها".

02:58 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نائب عن حزب الله يدعو السلطات إلى التراجع عن اتفاق الإطار

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ"حزب الله"، اليوم الجمعة، السلطة اللبنانية إلى التزام الدستور والتراجع عن اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل لأنه "يكرِّس الاحتلال ويفرِّط بسيادة لبنان". وقال فضل الله في كلمة له في احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لشهداء بلدة مركبا الجنوبية، إن "السلطة في لبنان سيقت سوقاً إلى واشنطن، ووقعت على اتفاق كتبه الكيان الصهيوني، ولم نجد فيه بنداً واحداً لمصلحة لبنان، بل يكرِّس الاحتلال، ويفرِّط بسيادة البلد، ويجعله تحت الوصاية الأميركية الإسرائيلية، ويمنعه حتى من ملاحقة العدو في المحاكم الدولية".

وأضاف أن "الحل يكمُن في العودة إلى التفاهمات الوطنية وإلى التعاون بين القوى الأساسية في لبنان، وإلى التزام موجبات الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، وتطبيق القوانين، والاعتماد على وحدة موقفنا في بيئة المقاومة".

01:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة جوية على كفر رمان في النبطية

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة دوحة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

01:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي على بلدة دير سريان

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة دير سريان قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

12:36 pm

الأناضول

avata
الأناضول
"هآرتس": الجيش اللبناني ينتشر خلال أيام في منطقة تجريبية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن مصدر أميركي، أنه من المتوقع انتشار الجيش اللبناني خلال أيام في منطقة تحتلها إسرائيل في جنوبي لبنان، ضمن تفاهمات بين الجانبَين. ونقلت الصحيفة مساء الخميس، عن المصدر الأميركي (لم تسمه)، قوله إنه "من المتوقع أن ينتشر الجيش اللبناني خلال أيام في منطقة تسيطر عليها إسرائيل في جنوبي لبنان" كجزء من الاتفاق بين البلدين.

وأشارت "هآرتس" إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لنقل المسؤولية من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نظيره اللبناني في "مناطق تجريبية"، كما نقلت عن المصدر الأميركي نفسه أنه "يجري حالياً تحديد مناطق إضافية لإدراجها في الخطة". ووفقاً للمصدر، ستبدأ الولايات المتحدة قريباً بالتواصل مع "شركاء دوليين" لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها، ولا سيّما في جنوبي لبنان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

12:26 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيرة تطلق قنبلة صوتية على بلدة المنصوري

أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان.

12:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سلام يجتمع مع أردوغان اليوم

يجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم بعد وصوله إلى تركيا برفقة عقيلته السفيرة سحر بعاصيري، إذ أُجري له استقبال رسمي في مطار إسطنبول.

09:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يبحث مع قائد الجيش بالتحضيرات الجارية للمناطق التجريبية

أفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس جوزاف عون عرض مع قائد الجيش رودولف هيكل، للأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. كما تطرق البحث، وفق الرئاسة، إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة، والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء البحث في المهمات التي يقوم بها الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات أفرادها.

09:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يلقي قنبلة صوتية في محيط المنصوري

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بإلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على محيط بلدة المنصوري، جنوبي لبنان.

08:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابتان باستهداف إسرائيلي في النبطية

أُصيب شخصان، صباح اليوم الجمعة، جراء استهداف نفذته مسيّرة إسرائيلية لشاحنة صغيرة من نوع "بيك أب" عند أطراف بلدتي شوكين وكفردجال في قضاء النبطية جنوبي لبنان. واستهدفت الشاحنة قرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، أثناء تفريغها كمية من النفايات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

06:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل ليلاً تنفيذ عمليات نسف واسعة داخل بلدة الخيام في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

 

12:09 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مسؤول أميركي: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمضي قدماً

قال مسؤول أميركي، أمس الخميس، بعد أسابيع من الجمود، إن إطار عمل الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة سيتحول قريباً إلى مباحثات فنية في روما. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المناطق التجريبية" التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجرى تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها.

وستشمل المناطق الأماكن التي سيسلم الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش اللبناني بعد إخلائها من أي وجود لحزب الله. وأضاف المسؤول أن القيادة المركزية الأميركية سنتكوم" تنسق مع إسرائيل ولبنان بشأن هذه المناطق. ولم تتبين بعد مواعيد الاجتماعات ومواقع تلك المناطق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنهم لن يكشفوا هذه التفاصيل مسبقاً.

11:59 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الرئيس التركي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني اليوم

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول اليوم الجمعة. وقال دوران، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "سيستقبل رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول بتاريخ 10 يوليو/ تموز".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجرى خلال الزيارة "تناول العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان بجميع جوانبها، وتجديد دعم تركيا وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".

11:58 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات الوضع في لبنان أمس الخميس
  • كتلة حزب الله النيابية: اتفاق الإطار يلاقي معارضة وطنية
  • مسؤول أميركي: أول منطقة تجريبية خلال أيام
  • عون: يجب إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل المطالب
  • "العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق في غارات إسرائيلية
  • وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً
  • عون والسفير الأميركي يبحثان زيارة واشنطن وتطورات الجنوب
  • كاتس: إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان

 

11:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.

التفاصيل عبر الرابط:

عون خلال استقباله عيسى في بيروت، 9 يوليو 2026 (إكس)
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وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً تمهيداً للعمل في المناطق التجريبية

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خلال توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، 26 يونيو 2026 (سول لويب/ فرانس برس)
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