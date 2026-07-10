لبنان | حديث أميركي عن تقدّم في بدء تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إنه ينتظر أن يصل وفد عسكري أميركي إلى بيروت من أجل المساعدة في تنفيذ "الاتفاق الإطاري" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين لبنانيين كبيرين قولها إن وفداً من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ينتظر أن يزور لبنان قبيل بدء مباحثات روما الأسبوع المقبل.
وأمس الخميس، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.