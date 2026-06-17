لبنان | جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته وإيران تهدد بالرد

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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17 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 00:41 (توقيت القدس)
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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان متجاهلا اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي شمل وقف الحرب في الساحة اللبنانية، فيما هدد الجيش الإيراني برد "قاس" في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال مستعد للبقاء في لبنان "لفترة طويلة" إذا تلقى توجيهات من القيادة السياسية في تل أبيب. ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن الجيش "جاهز للبقاء لفترة طويلة، وإن ذلك "مرتبط بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية". وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لأي سيناريوهات"، رغم الاتفاق المرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبلة في سويسرا.

من جانبها، هددت القوات المسلحة الايرانية الثلاثاء، بالرد على إسرائيل بعد غارات جوية في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص. وقال مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات المسلحة "إذا لم يضع جيش النظام الصهيوني، قاتل الأطفال، حدا لأعماله العدوانية في جنوب لبنان، فعليه أن ينتظر ردا شديدا من القوات المسلحة الإيرانية القوية".

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن على إسرائيل أن تتصرف بمسؤولية أكبر في حربها على لبنان. وأضاف ترامب، خلال لقائه مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، "لست راضيا عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان، ومع حزب الله، وكان ينبغي عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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انتشال جثامين 3 شهداء في النبطية

أعلن الدفاع المدني اللبناني عن انتشال جثامين ثلاثة شهداء من تحت أنقاض مبنى تعرّض للاستهداف في مدينة النبطية.

12:31 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تتوعد برد "صعب" على إسرائيل

حذرت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأضافت "ما زال يواصل الجرائم والمذابح بحق شعب لبنان المظلوم"، متوعدة هذا الكيان بـ"رد صعب" للقوات المسلحة الإيرانية إن لم يوقف أعماله الشريرة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة.

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
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إيران تتوعد برد "صعب" على إسرائيل إذا واصلت انتهاكاتها في لبنان

12:29 am

الأناضول

avata
الأناضول
إعلام إسرائيلي: الجيش مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال مستعد للبقاء في لبنان "لفترة طويلة" إذا تلقى توجيهات من القيادة السياسية في تل أبيب. ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن الجيش "جاهز للبقاء لفترة طويلة في لبنان"، وإن ذلك "مرتبط بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية". وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لأي سيناريوهات في لبنان"، رغم الاتفاق المرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبلة في سويسرا. وأشارت إلى أن الهجمات على جنوب لبنان "ما تزال مستمرة".

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • استشهاد 4 أشخاص في غارات على جنوب لبنان

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