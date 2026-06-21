لبنان | جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده وتلقي أوامر بوقف إطلاق النار

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
21 يونيو 2026
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده جنوبي لبنان وإصابة آخرين بجراح خطرة وضابط بجراح متوسطة، فيما أكد مسؤول في جيش الاحتلال تلقي الجيش أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "تلقى الجيش الإسرائيلي توجيهات محدثة من المستوى السياسي بوقف إطلاق النار".

وأضاف المسؤول أن القوات الإسرائيلية "لا تنفذ ضربات استباقية"، وإنما تعمل "بشكل دفاعي داخل المنطقة الأمنية" المعلنة في جنوب لبنان. وتابع: "تشمل هذه الأنشطة الدفاعية الحق في الرد إذا لم يحترم حزب الله وقف إطلاق النار واستمر في استهداف قواتنا أو مدنيينا".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية الجمعة والسبت عن استشهاد نحو 100 شخص في لبنان، وفق السلطات اللبنانية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق "أكثر من 50 صاروخا" على القوات الإسرائيلية ليلا. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من عناصره خلال 48 ساعة.

وقال حزب الله في بيان، مساء السبت، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخروقه تجاوزت الـ300 منذ فجر الجمعة، نافياً صحة ما وصفه بـ"الادعاءات والأكاذيب" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ترويجها بشأن مزاعم خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن تلك "المزاعم عارية تماماً من الصحة، وتندرج في إطار محاولات العدو المستمرة لتضليل الرأي العام، وفي سياق محاولته الواضحة والمفضوحة لتخريب الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:31 AM
مصرف لبنان يندد بضربة إسرائيلية استهدفت فرعه في النبطية

ندد مصرف لبنان باستهداف فرعه في مدينة النبطية جنوبي البلاد، معتبراً أن الضربة الإسرائيلية التي تعرض لها المبنى، يوم السبت، كانت "مباشرة ومتعمدة". وقال المصرف المركزي، في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، إن "مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية"، مؤكداً أن الأمر لا يمكن اعتباره ضرراً جانبياً أو نتيجة عرضية للعمليات العسكرية، بل إصابة مباشرة لمرفق رسمي تابع للدولة اللبنانية.

التفاصيل في الرابط:

إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان. 20 يونيو 2026 (فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

مصرف لبنان يندد بضربة إسرائيلية استهدفت فرعه في النبطية

12:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين بصفوفه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين في صفوفه جنوبي لبنان وإصابة 2 بجراح خطرة وضابط بجراح متوسطة.

12:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله: انتهاكات الاحتلال تجاوزت 300 منذ فجر الجمعة

قال حزب الله في بيان، مساء السبت، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخروقه تجاوزت الـ300 منذ فجر الجمعة، نافياً صحة ما وصفه بـ"الادعاءات والأكاذيب" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ترويجها بشأن مزاعم خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن تلك "المزاعم عارية تماماً من الصحة، وتندرج في إطار محاولات العدو المستمرة لتضليل الرأي العام، وفي سياق محاولته الواضحة والمفضوحة لتخريب الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية".

12:33 AM
إسرائيل تدعي تجديد وقف إطلاق النار في لبنان

ادعت القناة 12 العبرية الخاصة، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تجديد وقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، مع التمسك بإبقاء قواته في المناطق التي احتلها في الجنوب. وتأتي هذه الادعاءات لليوم الثاني على التوالي، إذ نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، الجمعة، تأكيده صحة أنباء بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، رغم تواصل هجمات تل أبيب التي أوقعت عشرات الشهداء في لبنان.

التفاصيل في الرابط:

مخلفات العدوان الإسرائيلي على بلدة سحمر بالبقاع، 16 يونيو 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

إسرائيل تدعي تجديد وقف إطلاق النار في لبنان

12:05 AM
أبرز تطورات أمس السبت
  • 83  شهيداً و141 مصاباً حصيلة غارات أمس
  • سلام: لن نسمح بأن يعود لبنان منطلقاً للضرر بأشقائنا العرب
  • فضل الله: للمقاومة الحق الكامل بالتصدي للعدو
  • مسؤول في حزب الله: لن نسمح لإسرائيل بحرية الحركة
  • الاستخبارات الأميركية ترجح مواصلة نتنياهو العدوان على لبنان
  • لغز مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال بلبنان: أربعة سيناريوهات
  • جيش الاحتلال يبرّر وجوده في ما يسميها "المنطقة الأمنية"
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