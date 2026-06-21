أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده جنوبي لبنان وإصابة آخرين بجراح خطرة وضابط بجراح متوسطة، فيما أكد مسؤول في جيش الاحتلال تلقي الجيش أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "تلقى الجيش الإسرائيلي توجيهات محدثة من المستوى السياسي بوقف إطلاق النار".
وأضاف المسؤول أن القوات الإسرائيلية "لا تنفذ ضربات استباقية"، وإنما تعمل "بشكل دفاعي داخل المنطقة الأمنية" المعلنة في جنوب لبنان. وتابع: "تشمل هذه الأنشطة الدفاعية الحق في الرد إذا لم يحترم حزب الله وقف إطلاق النار واستمر في استهداف قواتنا أو مدنيينا".
وأسفرت الغارات الإسرائيلية الجمعة والسبت عن استشهاد نحو 100 شخص في لبنان، وفق السلطات اللبنانية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق "أكثر من 50 صاروخا" على القوات الإسرائيلية ليلا. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من عناصره خلال 48 ساعة.
وقال حزب الله في بيان، مساء السبت، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخروقه تجاوزت الـ300 منذ فجر الجمعة، نافياً صحة ما وصفه بـ"الادعاءات والأكاذيب" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ترويجها بشأن مزاعم خرقه اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن تلك "المزاعم عارية تماماً من الصحة، وتندرج في إطار محاولات العدو المستمرة لتضليل الرأي العام، وفي سياق محاولته الواضحة والمفضوحة لتخريب الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية".
تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..