لبنان | جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وحزب الله ينفذ 24 عملية

يتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية الجنوبية رغم الهدنة، مع تجدّد الغارات الإسرائيلية وهجمات حزب الله عبر الحدود. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في هجوم نفذه حزب الله قرب الحدود، فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وفي موازاة التصعيد الميداني، أعلن حزب الله تنفيذ 24 عملية، أمس الأحد، ضد تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وقرب الحدود، بينما تتزايد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد المسيّرات المُشغلة بالألياف البصرية التي يستخدمها الحزب. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجنود الإسرائيليين باتوا يشعرون بأنهم "عرضة للخطر" في ظل غياب حلول تكتيكية فعالة لمواجهة هذه المسيّرات، خصوصاً بعد إصابة ثلاثة جنود بانفجار مسيّرة مفخخة في مستوطنة "شلومي" الحدودية.
على الجانب الإنساني، تتواصل معاناة آلاف النازحين في جنوب لبنان مع تجدّد أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ أواخر إبريل/ نيسان، بعدما كانوا قد عادوا إلى قراهم عقب إعلان الهدنة. وتحولت العودة، التي علّق عليها السكان آمالاً باستعادة حياتهم الطبيعية، إلى محطة مؤقتة جديدة، في ظل تهديدات متكررة تطاول البلدات الجنوبية ومراكز إيواء مكتظة، ما أعاد مشاهد التهجير والخوف وعدم اليقين إلى الواجهة مجدداً.
