لبنان | جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وحزب الله ينفذ 24 عملية

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
11 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:13 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية الجنوبية رغم الهدنة، مع تجدّد الغارات الإسرائيلية وهجمات حزب الله عبر الحدود. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في هجوم نفذه حزب الله قرب الحدود، فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي موازاة التصعيد الميداني، أعلن حزب الله تنفيذ 24 عملية، أمس الأحد، ضد تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وقرب الحدود، بينما تتزايد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد المسيّرات المُشغلة بالألياف البصرية التي يستخدمها الحزب. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجنود الإسرائيليين باتوا يشعرون بأنهم "عرضة للخطر" في ظل غياب حلول تكتيكية فعالة لمواجهة هذه المسيّرات، خصوصاً بعد إصابة ثلاثة جنود بانفجار مسيّرة مفخخة في مستوطنة "شلومي" الحدودية.

على الجانب الإنساني، تتواصل معاناة آلاف النازحين في جنوب لبنان مع تجدّد أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ أواخر إبريل/ نيسان، بعدما كانوا قد عادوا إلى قراهم عقب إعلان الهدنة. وتحولت العودة، التي علّق عليها السكان آمالاً باستعادة حياتهم الطبيعية، إلى محطة مؤقتة جديدة، في ظل تهديدات متكررة تطاول البلدات الجنوبية ومراكز إيواء مكتظة، ما أعاد مشاهد التهجير والخوف وعدم اليقين إلى الواجهة مجدداً.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

8:12 AM

إنديرا الشوفي

أنديرا الشوفي صحافية لبنانية (العربي الجديد)
إنديرا الشوفي
إنديرا الشوفي، صحافية لبنانية، حاصلة على إجازة في الحقوق وإجازة في العلاقات العامة والاتصال. من أسرة العربي الجديد.
أرباح في زمن الخسارة: الوجه الآخر للحرب في لبنان

في الحروب، لا تتوزّع الخسائر بالتساوي، وكذلك الأرباح. بينما ينشغل المشهد العام بصور الدمار والنزوح، يتكوّن في الخلفية اقتصاد موازٍ تتحرّك فيه المصالح بسرعة، وتُعاد فيه صياغة موازين الربح والخسارة. في لبنان، حيث تتقاطع المواجهة العسكرية مع أزمة مالية عميقة، يبرز هذا الاقتصاد بوضوح أكبر: اقتصاد يقوم على الندرة، والخوف، وغياب الدولة. لا يعني ذلك أن الحرب تخلق ازدهاراً، بل إنها تعيد توزيع الموارد بشكل غير عادل. فبينما تدفع الغالبية كلفة الانهيار، تظهر فئات قادرة على التكيّف، بل الاستفادة من التحولات السريعة التي تفرضها الحرب.

التفاصيل في هذا الرابط

أسواق لبنان، صيدا، (جيوفاني ميرغيتي/Getty)
موقف
التحديثات الحية

أرباح في زمن الخسارة: الوجه الآخر للحرب في لبنان

07:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف القوة المساندة للقوة المستهدفة في الطيبة

قال حزب الله إنه استهدف قوة إسرائيليّة مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية للمرة الثالثة، تدخّلت على إثرها مروحيّة إسرائيلية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف.

07:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على قلاويه

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحاً، بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل. وكانت الاحتلال أطلق فجراً، رشقات رشاشة باتجاه أطراف الناقورة في القطاع الغربي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

07:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في الطيبة

أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة، بمحلّقة انقضاضيّة على دفعتين، وتحقيق إصابة مؤكّدة، ما استدعى حضور قوات الاحتلال لإخلاء الإصابات.

06:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 24 عملية ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله تنفيذ 24 عملية يوم أمس الأحد ضد تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وقرب الحدود.

06:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفرا جنوبي لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية في صور، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

06:19 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بهجوم لحزب الله قرب الحدود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم نفذه حزب الله قرب الحدود مع لبنان.

6:15 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الأحد
  • حزب الله يستهدف بالصواريخ والمسيّرات مواقع وتجمعات للاحتلال
  • أوامر إسرائيلية بإخلاء بلدات وقرى جنوبي لبنان
  • شهيدان باستهداف إسرائيلي لنقطتَين إسعافيتَين جنوب لبنان
  • إصابة شخص بغارة إسرائيلية في النبطية
  • 6 شهداء و19 جريحاً في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من تعذر إيصال المساعدات إلى جنوب لبنان
  • الاحتلال يزود قواته بمناظير ذكية لمواجهة مسيّرات حزب الله
دلالات
المساهمون
إنديرا الشوفي
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ترامب خلال توجهه من واشنطن إلى ميامي، 11 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

هل ينفذ ترامب تهديده بإطلاق مشروع "الحرية بلس" ضد إيران؟

آليات إسرائيلية على الحدود مع غزة، 29 أكتوبر2025 (عمير ليفي/Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

"الخط البرتقالي"... 65% من غزّة تحت الاحتلال

فرز الأصوات في بينيستون ويست، 8 مايو 2026 (أنتوني ديفلين/Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

انتخابات بريطانيا: تسونامي شعبي يريد تغيير النظام