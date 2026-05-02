لبنان | جيش الاحتلال يتجه لتوسيع ضرباته

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
02 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:26 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم المفاوضات المباشرة التي بدأت بين إسرائيل ولبنان عقب الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودخلت حيز التنفيذ ليل 16- 17 إبريل/ نيسان الماضي، لمدة 10 أيام، وجرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري. وفي ما يبدو أنه تصعيد جديد من جانب تل أبيب، أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو باستهداف مواقع في عمق لبنان، بزعم ضرب سلسلة إنتاج وتوريد المسيّرات المفخخة. وبموجب التوجيه الجديد لزامير، سيتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ هجمات في مناطق أبعد نحو الشمال، بادعاء توجيه ضربة كبيرة لتهديد المسيّرات، الذي بات في الأيام الأخيرة الخطر المركزي على قوات جيش الاحتلال.

ميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، إذ شنّ طيران الاحتلال 17 غارة على زوطر الشرقية والغربية ومجرى النهر. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت 6 غارات بلدة زوطر الشرقية، وغارتان زوطر الغربية، و9 غارات مجرى النهر. كما أسفر قصف إسرائيلي استهدف قرية حبوش في قضاء النبطية عن سقوط 6 شهداء و8 جرحى، ليرتفع عدد الشهداء، الجمعة، إلى 16. في المقابل، أعلن حزب الله عن 9 عمليات الجمعة من بينها استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة، جنوبي لبنان، بمسيّرة انقضاضية، كما أعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال في البلدة نفسها، وفي مدينة بنت جبيل ومحيط مدرسة بلدة حولا، بالقذائف المدفعية.

في غضون ذلك، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، الجمعة، إنّه من الضروري إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بنهاية هذا العام. وأوضح فو كونغ أن الصين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو/ أيار، قلقة من الوضع في لبنان، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار، بل "قصف بوتيرة أقل". وأضاف أن "على إسرائيل أن توقف هذا القصف على لبنان". ورداً على سؤال بشأن تفويض "يونيفيل"، قال الدبلوماسي الصيني إن بلاده ترى ضرورة إعادة النظر في قرار سحب القوة. 

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول... 

01:02 am

الصين تدعو لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان

أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الجمعة
  • رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يوعز باستهداف مواقع في عمق لبنان
  • طيران الاحتلال يشن 17 غارة على زوطر الشرقية والغربية ومجرى النهر
  • 6 شهداء و8 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف قرية حبوش في قضاء النبطية
  • حزب الله يعلن استهداف آلية إسرائيلية في البياضة وتجمع جنود في مدينة بنت جبيل 
  • 2618 شهيداً و8094 جريحاً منذ 2 مارس 
