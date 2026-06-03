لبنان | جولة مفاوضات تستأنف اليوم في واشنطن وسط استمرار الغارات

تقارير عربية
القدس المحتلة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
03 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 10:36 (توقيت القدس)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، حصول تقدّم مستمرّ على الصعيدين السياسي والأمني بالمحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بينما لا يزال الميدان العسكري يشهد استمراراً للعمليات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الاثنين، الاتفاق على وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. وبينما استمرت إسرائيل في عدوانها عبر القصف والتوغل في قرى جنوب لبنان، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال المنتشرة هناك، معلناً في بيانات عسكرية متتالية تنفيذ 13 عملية خلال يوم أمس الثلاثاء. 

ويتزامن استمرار التصعيد مع استئناف جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، اليوم الأربعاء. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، ناقشت المباحثات ترتيبات أمنية في جنوب لبنان وآليات تثبيت وقف إطلاق النار، وسط حديث عن أجواء إيجابية نسبياً وظهور بعض نقاط التوافق بين الجانبين. في الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنّ الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني لمساعدته في نزع سلاح حزب الله، في خطوة تحظى بدعم إسرائيلي. وأضافت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي ناقشا خلال جولة المباحثات في واشنطن سبل التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن اللقاءات جرت في أجواء وصفتها بـ"الإيجابية"، مع ظهور بعض التفاهمات بين الجانبين.

في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله إن لبنان تلقى عبر الوساطة الأميركية عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح الأول نصّ على وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الشمالية مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من جانب حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضافت القناة أن واشنطن عادت وقدمت مقترحاً جديداً يتضمن وقفاً متبادلاً لإطلاق النار في الضاحية وشمال إسرائيل تمهيداً للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 48 إلى 72 ساعة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد قال، أمس الثلاثاء، إنّ واشنطن وافقت على أن تقصف الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال مهاجمة حزب الله مستوطناتها الشمالية. ونقل بيان للوزارة عن كاتس قوله، الثلاثاء، خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية، إنّ "الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية... إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، وإما سنضرب الضاحية في حال استمراره"، مشدداً على أنّ "هذه المعادلة ستُطبق". 

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول...

10:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة تستهدف سيارة على طريق خلدة جنوبي لبنان

قالت الوكالة الوطنية للأنباء، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق خلدة جنوبي لبنان.

10:27 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تقدّم في مفاوضات لبنان وإسرائيل وحراك واسع على خطّ بيروت

أعلنت الخارجية الأميركية تقدّماً مستمرّاً على الصعيدين السياسي والأمني في المحادثات المباشرة التي يخوضها وفدا لبنان وإسرائيل في مقرّها بواشنطن، بينما لا يزال الميدان يشهد استمراراً للعمليات العسكرية، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاقاً "ملتبساً" على وقف الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، إذ لم يُعرف إن كان الاتفاق ينص على وقف شامل لإطلاق النار، أم وقف على صعيد "جبهتي المستوطنات – الضاحية الجنوبية لبيروت".

التفاصيل عبر الرابط:

محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، 2 يونيو 2026 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تقدّم في مفاوضات لبنان وإسرائيل وحراك واسع على خطّ بيروت

10:12 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
​​​​​​​ضباط إسرائيليون يتذمّرون من تدخل ترامب بشأن لبنان

يرى مسؤولون عسكريون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تدخل الولايات المتحدة بالقرارات الإسرائيلية المتعلقة بالعدوان على لبنان يخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط القتال. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الاثنين، أنّ إسرائيل وحزب الله لن يهاجم كل منهما الآخر.

التفاصيل عبر الرابط: 

جنود إسرائيليون في حدود لبنان، 17 إبريل 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

​​​​​​​ضباط إسرائيليون يتذمّرون من تدخل ترامب بشأن لبنان

10:10 am

الأناضول

avata
الأناضول
الحوثيون يتوعدون إسرائيل حال استمرار تصعيدها في لبنان

توعد قيادي بارز في جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، الثلاثاء، إسرائيل برد "كبير وشامل" في حال استمرار خروقها وتصعيدها العسكري في لبنان، مؤكداً أن أي اعتداءات جديدة ستقابل برد، وأن قوات الاحتلال في جنوب لبنان ستظل عرضة للاستهداف ما لم تنسحب من الأراضي اللبنانية.

التفاصيل عبر الرابط:

عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين محمد الفرح (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

قيادي حوثي يتوعد إسرائيل برد "شامل" إذا واصلت خروقاتها في لبنان

09:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
7 شهداء بينهم مسعف في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع سبعة شهداء، بينهم مسعف، في قصف إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان. وأوقع قصف استهدف بلدة حبوش قضاء النبطية، أربعة شهداء سوريين، كما أسفرت غارة استهدفت طريق المعمورة ـ الحوش بمدينة صور عن استشهاد فلسطينيَين اثنين. وفي بلدة عربصاليم بقضاء النبطية، استُشهد مسعف بجمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي.

09:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الاحتلال ينذر سكان ثلاث قرى جنوبي لبنان بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال سكان قرى أرزي، ومزرعة كوثرية الرز، والزرارية، في قضاء صيدا جنوبي لبنان بإخلائها بشكل فوري، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، تمهيداً لقصفها.

9:11 AM

نغم ربيع

نغم ربيع
نغم ربيع
صحافية لبنانية
بيروت
نازحو المدينة الرياضية... المئات عالقون بين مدرّجات بيروت

في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، لم يعد ثمّة ما يُشبه الملاعب، سوى المدرّجات الإسمنتية التي تراقب بصمتٍ هذا التحوّل القاسي منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي. لا هتافات، ولا أعلام، ولا جمهور يملأ المدرّجات. فقط خيامٌ مصطفّة، وأغطية معلّقة على الحبال، وملابس نازحين منشورة، فيما يركض الأطفال في الممرّات نفسها التي كانت تستقبل جماهير المباريات والحفلات.

التفاصيل عبر الرابط:

بؤس ومعاناة في المدينة الرياضية، بيروت، 27 مارس 2026 (ديميتار ديلكوف/ فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

نازحو المدينة الرياضية... المئات عالقون بين مدرّجات بيروت

08:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حصيلة الشهداء والجرحى في جنوب لبنان الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان سقوط 5 شهداء و48 جريحاً، من بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين، من جراء غارات إسرائيلية من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، من ضمن العدوان المتواصل والغارات المكثفة، وذلك وفق التالي:
- برج الشمالي: شهيدان، أحدهما طفل، و32 جريحاً، من بينهم أربعة فلسطينيو الجنسية إحداهم طفلة.
- عبا: 3 شهداء و5 جرحى، من بينهم امرأة وجريح سوري الجنسية.
- تبنين: 11 جريحاً، من بينهم طبيب و5 موظفين من مستشفى تبنين الحكومي "الذي تعرّض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية، ناقضاً كل الأعراف والقوانين الدولية"، وفق البيان.

07:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
واشنطن: التقدم يستمر في المحادثات بين لبنان وإسرائيل

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، بأنّ التقدم يستمر في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على الصعيدين السياسي والأمني. وأضافت، في بيان: "نتجاوز إخفاقات العشرين عاماً الماضية ونتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل"، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الكامل "بتيسير هذه المفاوضات التاريخية".

12:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف دبابتين ميركافا وقوة إسرائيلية في البياضة

أعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، ضمن سلسلة عمليات قال إنها تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية. وقال الحزب، في بيان عسكري، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 21:15 دبابة "ميركافا" إسرائيلية في بلدة البياضة بصاروخ موجه، قبل أن يعاودوا عند الساعة 21:50 استهداف قوة إسرائيلية في البلدة نفسها بصلية صاروخية. وأضاف الحزب أنه نفذ عملية ثالثة عند الساعة 22:45، تمثلت في استهداف دبابة "ميركافا" ثانية في بلدة البياضة بصاروخ موجه، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في العمليات الثلاث.

12:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
"كان": واشنطن تعتزم تدريب الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنّ الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني بهدف تعزيز قدراته في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، في خطوة قالت إنها تحظى بدعم إسرائيلي. ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن الوفدَين اللبناني والإسرائيلي يناقشان خلال المحادثات الجارية في واشنطن آليات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن الاجتماعات تُعقد في أجواء وصفتها بـ"الإيجابية"، مع ظهور مؤشرات إلى تفاهمات معينة بين الجانبَين.

12:39 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الثلاثاء
  • انتهاء جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن
  • جيش الاحتلال يجدد إنذار إخلاء مدينة النبطية
  • سلام: المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار
  • وزارة الصحة: 3468 شهيداً و10577 جريحاً منذ 2 مارس
  • حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد قوات الاحتلال 
  • جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات ضد مواقع في جنوب لبنان 
     
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نغم ربيع
نايف زيداني
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ريتا الجمّال
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تقدّم في مفاوضات لبنان وإسرائيل وحراك واسع على خطّ بيروت

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