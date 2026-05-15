لبنان | جولة محادثات ثالثة في واشنطن وحزب الله يصعد عملياته

بيروت

العربي الجديد

15 مايو 2026   |  آخر تحديث: 00:56 (توقيت القدس)
ذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أنها تترقب من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديداً جديداً للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيداً أميركياً لضرورة استمرارها، وأن هناك ضغوطاً لبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملاً.

إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية لبنانية "العربي الجديد" بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون تابع مع الوفد اللبناني، خلال استراحة الاجتماع المنعقد في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي، مجريات المباحثات المستمرة حتى الآن، مؤكداً ضرورة التمسك الكامل بوقف إطلاق النار. وقالت مصادر رئاسية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن تواصلاً استمر نحو نصف ساعة جرى بين عون ومجموعة عمل الوفد اللبناني في واشنطن قبل استكمال الجلسة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة اليوم في واشنطن مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار. وقال بري في حديث لـصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته الخميس: "المفاوضات تبدأ اليوم الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي، يعني خَرِب كل شيء".

وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، قال بري: "لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي". وعن رؤيته للحل، قال بري إن "لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار"، معتبراً أن البلاد "تحتاج إلى مظلة إقليمية، وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي ـ إيراني حول لبنان تحت مظلة أميركية".

12:41 am

غارة إسرائيلية على أطراف بلدتي فرون والغندورية

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدتي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. 

12:32 am

حزب الله يعلن تنفيذ 12 عملية

أعلن حزب الله تنفيذ 12 عملية حتى الآن ضد تجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ضمن المواجهات المستمرة على الحدود.

12:32 am

6 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ستة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة.

12:16 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الخميس
  • بدء جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
  • السفير الإسرائيلي في واشنطن يكشف تفاصيل عرض مُقدّم للبنان
  • حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود الاحتلال ودبابة بالبيّاضة
  • بري: نجاح المفاوضات المباشرة مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار
  • سلسلة غارات على البقاع وجنوب لبنان
  • حزب الله: لن نوقف العمليات طالما أن اعتداءات الاحتلال مستمرة
  • نزوح من قرى هدد الاحتلال بقصفها في البقاع الغربي
  • حزب الله يستهدف قوة ودبابة إسرائيليتين في جنوب لبنان
