لبنان | جولة محادثات ثالثة في واشنطن وحزب الله يصعد عملياته

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدتي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
ذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أنها تترقب من محادثات واشنطن بين إسرائيل ولبنان تمديداً جديداً للهدنة، لافتة إلى أن هناك تأكيداً أميركياً لضرورة استمرارها، وأن هناك ضغوطاً لبنانية من أجل أن يكون وقف النار كاملاً.
إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية لبنانية "العربي الجديد" بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون تابع مع الوفد اللبناني، خلال استراحة الاجتماع المنعقد في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي، مجريات المباحثات المستمرة حتى الآن، مؤكداً ضرورة التمسك الكامل بوقف إطلاق النار. وقالت مصادر رئاسية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن تواصلاً استمر نحو نصف ساعة جرى بين عون ومجموعة عمل الوفد اللبناني في واشنطن قبل استكمال الجلسة.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة اليوم في واشنطن مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار. وقال بري في حديث لـصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته الخميس: "المفاوضات تبدأ اليوم الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي، يعني خَرِب كل شيء".
وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، قال بري: "لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي". وعن رؤيته للحل، قال بري إن "لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار"، معتبراً أن البلاد "تحتاج إلى مظلة إقليمية، وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي ـ إيراني حول لبنان تحت مظلة أميركية".