لبنان | جريحان بغارة إسرائيلية على الجنوب وسط مماطلة في الانسحاب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف مسيّرة إسرائيلية ليلاً، آلية في بلدة صديقين في قضاء صور، جنوبي لبنان، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى الى سقوط جريحين.
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يشهد لبنان تطورات متسارعة على المستويين السياسي والميداني، مع تصاعد الخلافات الداخلية بشأن اتفاق الإطار المتعلق بالحدود الجنوبية وآلية التعامل مع إسرائيل، في وقت تؤكد فيه مصادر عسكرية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة لم يبدأ بعد، ما يؤخر انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ خطته لحصر السلاح.
وفي الداخل، برزت اعتراضات وزراء محسوبين على حزب الله خلال جلسة الحكومة على بنود في اتفاق الإطار، فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن إسرائيل تحاول دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مع المقاومة، مؤكداً أن هذا السيناريو "لن يحصل" لما يحمله من مخاطر على الاستقرار الداخلي.
بالتوازي، تتواصل التحركات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق، إذ أعلن الرئيس جوزاف عون تشكيل لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسورية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية.
رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده والعمل على التوصل إلى وقف دائم لـ"الأعمال العدائية".