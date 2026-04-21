لبنان | جرحى بغارات إسرائيلية قبيل اجتماع ثانٍ في واشنطن الخميس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلسل خروقه المستمرة في لبنان لليوم الخامس على التوالي، في وقت يجري فيه الحديث عن اجتماع ثانٍ على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل سيعقد في واشنطن يوم الخميس القادم. وكان الاجتماع الأول قد انعقد الثلاثاء الماضي في مقرّ الخارجية الأميركية بين السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض والإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بجروح. ويأتي ذلك على وقع خروق ميدانية مستمرة منذ بدء الهدنة قبل خمسة أيام.
في غضون ذلك، تتكثف الاتصالات السياسية الدبلوماسية على خطّ المسؤولين في لبنان من أجل الحفاظ على الهدنة مع إسرائيل وتمديدها، إفساحاً في المجال أمام تحضير الملف التفاوضي، ومعالجة سلاح حزب الله، وسط مخاوف تبقى قائمة من سقوط اتفاق وقف النار، ربطاً باستمرار خروق جيش الاحتلال، وبتطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية التي من شأنها أن تنعكس أيضاً على الميدان اللبناني.
ومنذ دخول "هدنة العشرة أيام" حيّز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، سُجِّلت خروق عدّة لجيش الاحتلال، كلها بزعم إزالة تهديدات لحزب الله ومواجهة نشاطاته، سواء على صعيد الطلعات الجوية فوق الجنوب، أو على مستوى توسعة عمليات الهدم والتفجير والنسف الممنهجة للقرى الحدودية.
