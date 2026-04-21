لبنان | جرحى بغارات إسرائيلية قبيل اجتماع ثانٍ في واشنطن الخميس

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
21 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 07:42 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلسل خروقه المستمرة في لبنان لليوم الخامس على التوالي، في وقت يجري فيه الحديث عن اجتماع ثانٍ على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل سيعقد في واشنطن يوم الخميس القادم. وكان الاجتماع الأول قد انعقد الثلاثاء الماضي في مقرّ الخارجية الأميركية بين السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض والإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بجروح. ويأتي ذلك على وقع خروق ميدانية مستمرة منذ بدء الهدنة قبل خمسة أيام.

في غضون ذلك، تتكثف الاتصالات السياسية الدبلوماسية على خطّ المسؤولين في لبنان من أجل الحفاظ على الهدنة مع إسرائيل وتمديدها، إفساحاً في المجال أمام تحضير الملف التفاوضي، ومعالجة سلاح حزب الله، وسط مخاوف تبقى قائمة من سقوط اتفاق وقف النار، ربطاً باستمرار خروق جيش الاحتلال، وبتطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية التي من شأنها أن تنعكس أيضاً على الميدان اللبناني.

ومنذ دخول "هدنة العشرة أيام" حيّز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، سُجِّلت خروق عدّة لجيش الاحتلال، كلها بزعم إزالة تهديدات لحزب الله ومواجهة نشاطاته، سواء على صعيد الطلعات الجوية فوق الجنوب، أو على مستوى توسعة عمليات الهدم والتفجير والنسف الممنهجة للقرى الحدودية.

كل التطوّرات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً...

05:16 am

فرانس برس

فرانس برس
أعضاء مجلس الأمن يدينون هجوماً أودى بحياة جندي فرنسي بلبنان

دان أعضاء مجلس الأمن الاثنين الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين قبل يومين في لبنان. وأعرب أعضاء المجلس عن "تعازيهم" لأسر الضحايا وذكّروا في بيان بأنه "يجب ألا يكون عناصر قوات حفظ السلام هدفا للهجمات أبدا"، ودعوا إلى "محاسبة المسؤولين دون تأخير".

12:43 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
عملية تفجير جديدة للمنازل في الخيام

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية تفجير عنيفة جديدة للمنازل في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون جنوبيّ لبنان، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

12:42 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
اجتماع لبناني إسرائيلي ثانٍ في واشنطن الخميس

أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ"العربي الجديد" بأنّ الاجتماع الثاني على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل سيعقد في واشنطن يوم الخميس القادم. وكان الاجتماع الأول قد انعقد الثلاثاء الماضي في مقر الخارجية الأميركية بين السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض والإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

12:41 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
إصابة 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بجروح.

12:34 AM
أبرز التطورات في لبنان يوم أمس الاثنين
  • إسرائيل توسّع خروقها للهدنة وبيروت تجهّز نفسها للتفاوض
  • وزير الخارجية اللبناني: لبنان أُقحم في حرب لم يخترها
  • عون: لن يشارك أحد لبنان في مهمة التفاوض
  • السفير الأميركي لدى لبنان يلتقي عون وبري
  • العثور على شهيدَين داخل سيارة تحت أنقاض جسر القاسمية
فرانس برس
ريتا الجمّال
العربي الجديد
