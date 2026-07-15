لبنان | توقعات ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري خلال أيام

تقارير عربية
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
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15 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:07 (توقيت القدس)
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانتهاء مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، مشيرةً إلى أنها بحثت عدداً من الملفات المطروحة بين الجانبين، لا سيما ما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين، بدون ذكر لأي معلومات إضافية، فيما أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية "العربي الجديد" بأن المفاوضات تركزت على آلية التنفيذ لإطلاق الصيغة العملية للاتفاق الإطاري، مشيرةً إلى وجود توجّه للبدء بالتنفيذ خلال ساعات أو أيام قليلة.

وأكدت المصادر أن المباحثات تركزت على منطقتين نموذجيتين كبداية عمل، الأولى تقع تحت الاحتلال والأخرى على تخومه، على أن يُعمل فيهما على تعزيز سلطة الجيش ونفوذه، مشيرة إلى أن البحث تناول أيضاً المدى الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من باقي المناطق.

في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، إن "صيغة الإطار" بين لبنان وإسرائيل تمثل "أفضل الممكن"، وقد بدأت تؤتي نتائجها، مؤكداً أن واشنطن باتت تصغي إلى الموقف اللبناني، وأن ملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح عون خلال استقباله وفداً من "اللقاء الأرثوذكسي" في قصر الرئاسة شرقي لبنان، أن "أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما يتعلق بحقوق لبنان". وأضاف أن "حق الاختلاف مشروع، أما الخلاف فلا، والحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، لا لتغليب المصالح الشخصية".

ميدانياً، سُجّل اليوم تحليق للطيران المسيّر في أجواء بيروت، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في قرى حدودية جنوباً. وشملت التفجيرات صباح اليوم الحي الشرقي من بلدة الخيام وبلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، إلى جانب عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدتي بيت ياحون وحداثا في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، التي يتم التداول بأنها قد تكون ضمن المناطق التجريبية. كذلك، رُصد تحرّك لآليات الاحتلال في محيط بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة.

كل التطورات السياسية والميدانية في لبنان يتابعها "العربي الجديد" لحظة بلحظة:

02:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
توجه لبدء تنفيذ الاتفاق الإطاري خلال "ساعات أو أيام قليلة"

أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ"العربي الجديد" بأن مفاوضات روما بين إسرائيل ولبنان تركزت على آلية التنفيذ لإطلاق الصيغة العملية للاتفاق الإطاري، مشيرة إلى وجود توجّه للبدء بالتنفيذ خلال ساعات أو أيام قليلة. كما قالت المصادر إن المفاوضات تركزت على منطقتين نموذجيتين كبداية عمل؛ الأولى تقع تحت الاحتلال والأخرى على تخومه، على أن يُعمل فيهما على تعزيز سلطة الجيش ونفوذه، مؤكدةً بحث المدى الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من باقي المناطق.

وبشأن عودة السكان إلى قراهم، قالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن "هذا أمر بديهي وملزم لإسرائيل، وما عدا ذلك سيكون بيد الجيش اللبناني".

02:07 pm

الأناضول

avata
الأناضول
انتهاء مباحثات اليوم الثاني من مفاوضات روما

أفادت وكالة الأناضول بانتهاء مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

12:06 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون: صيغة الإطار أفضل الممكن

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون أمام وفد من "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يضم نواباً وشخصيات سياسية واجتماعية، في قصر بعبدا، إن "صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها". وأوضح أن "واشنطن باتت تصغي إلينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الأميركي" دونالد ترامب.

وشدد الرئيس اللبناني على أن "أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان"، مضيفاً أن "حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية". وتابع: "ليست الطريق معبدة، وفيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمّام الدم".

11:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفجيرات في مرجعيون

نفذ الاحتلال الإسرائيلي عند الثالثة فجراً تفجيراً ضخماً في الحي الشرقي من بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، إلى جانب عملية تفجير في بلدة القنطرة في القضاء نفسه، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

11:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات تفجير ضخمة في قضاء بنت جبيل

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية نفّذت فجراً عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، وأقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية. كما أطلقت النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتَي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور. 
 

11:48 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مفاوضات روما: لبنان يتمسك بموقفه بشأن المناطق التجريبية

تشير معلومات "العربي الجديد" إلى أنّ الوفد اللبناني في مفاوضات روما متمسّك باستمرار المفاوضات، ولا يريد التراجع، رغم كل العراقيل التي تضعها إسرائيل. أما العقدة الأساسية، وفق المعلومات، فتتمثل بالمناطق التجريبية أو النموذجية، حيث يصرّ لبنان على أن تكون المنطقة محتلة وداخل ما يُسمّى "الخط الأصفر"، بينما لا تزال إسرائيل تبدي تحفظاتها، وتضع علامات استفهام حول قدرة الجيش اللبناني على الدخول إلى هذه المنطقة وجعلها خالية من السلاح.

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تقارير عربية
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مفاوضات روما | توجه لبدء تنفيذ الاتفاق الإطاري خلال "ساعات أو أيام"

11:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز التطورات في لبنان أمس الثلاثاء
  • واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان في روما مثمرة
  • ساعر: جاهزون للمضي قدماً في المنطقتين التجريبيتين
  • إسرائيل تتكتم على تعاملها مع عناصر من حزب الله محاصرين جنوباً
  • شروط إسرائيلية تهدّد التقدّم في مفاوضات روما مع لبنان
  • غارة إسرائيلية تستهدف دوحة بلدة كفررمان
  • قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شبعا
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