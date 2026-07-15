لبنان | توقعات ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري خلال أيام

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بانتهاء مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، مشيرةً إلى أنها بحثت عدداً من الملفات المطروحة بين الجانبين، لا سيما ما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين، بدون ذكر لأي معلومات إضافية، فيما أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية "العربي الجديد" بأن المفاوضات تركزت على آلية التنفيذ لإطلاق الصيغة العملية للاتفاق الإطاري، مشيرةً إلى وجود توجّه للبدء بالتنفيذ خلال ساعات أو أيام قليلة.
وأكدت المصادر أن المباحثات تركزت على منطقتين نموذجيتين كبداية عمل، الأولى تقع تحت الاحتلال والأخرى على تخومه، على أن يُعمل فيهما على تعزيز سلطة الجيش ونفوذه، مشيرة إلى أن البحث تناول أيضاً المدى الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من باقي المناطق.
في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، إن "صيغة الإطار" بين لبنان وإسرائيل تمثل "أفضل الممكن"، وقد بدأت تؤتي نتائجها، مؤكداً أن واشنطن باتت تصغي إلى الموقف اللبناني، وأن ملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح عون خلال استقباله وفداً من "اللقاء الأرثوذكسي" في قصر الرئاسة شرقي لبنان، أن "أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما يتعلق بحقوق لبنان". وأضاف أن "حق الاختلاف مشروع، أما الخلاف فلا، والحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، لا لتغليب المصالح الشخصية".
ميدانياً، سُجّل اليوم تحليق للطيران المسيّر في أجواء بيروت، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في قرى حدودية جنوباً. وشملت التفجيرات صباح اليوم الحي الشرقي من بلدة الخيام وبلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، إلى جانب عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدتي بيت ياحون وحداثا في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، التي يتم التداول بأنها قد تكون ضمن المناطق التجريبية. كذلك، رُصد تحرّك لآليات الاحتلال في محيط بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة.
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