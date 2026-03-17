لبنان | توغل في أطراف عيتا الشعب وسط غارات عنيفة

ارتفع عدد ضحايا القصف الوحشي الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى نحو 900 شهيد و2141 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في 2 مارس/آذار الحالي، فيما يخوض حزب الله معارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد بدئه توغلًا بريًا "محدودا" في جنوب لبنان، وذلك وسط غارات جوية عنيفة يشنها الطيران الإسرائيلي على البلدات والقرى اللبنانية المدمرة.
وأعلن حزب الله عن تدميره ثلاث دبابات إسرائيلية بصواريخ موجهة، مساء الاثنين، مواصلا إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة على مستوطنات حدودية ومواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، حيث أصاب صاروخ، الاثنين، مبنى في مدينة نهاريا.
وأمام تصاعد حدة العدوان وبدء التوغل البري، تبدو فرص عقد محادثات لوقف إطلاق النار ضئيلة. وفي هذا السياق، حذرت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك الاثنين، من أن الهجوم البري الإسرائيلي الواسع على لبنان سيؤدي إلى "عواقب إنسانية مدمرة وقد يفضي إلى صراع طويل الأمد".
قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عرمون أدت إلى إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية بجروح.
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية، مشيرة إلى أنه نفذ غارة على بلدة الطيبة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف طاول البلدة.
كما أغار طيران الاحتلال على بلدتي المجادل وزبقين، قبل أن يوسّع نطاق اعتداءاته ليشمل بلدتي ياطر وكفرا، من دون تسجيل إصابات.
وفي وقت لاحق، استهدف الطيران الحربي منزلاً في بلدة قانا، حيث تعمل فرق الإسعاف على التحقق من عدم وقوع إصابات.
أعلن حزب الله حتى حدود الساعة عن تنفيذه 7 عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف في معظمها تجمعات لجنود الاحتلال.
وقال إنه استهدف دبابة في مشروع الطيبة بصاروخ موجه، مشيراً إلى عناصره استهدفوا جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية والقصف الصاروخي خلال محاولته سحب خسائره.
وأضاف أنه استهدف دبابة ثانية في المنطقة نفسها، مشيراً إلى ارتفاع عدد الدبّابات المستهدفة إلى 5 منذ ليل أمس.
وذكر أنه استهدف بالقصف الصاروخي تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جديدة ميس الجبل، وجنوب بلدة مارون الراس، وموقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل، وتلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، ومستوطنة "مسكاف عام".
استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت وسط تحليق مكثف للطيران الاحتلال الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية.
قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للبدء في هدم الصف الأول من المنازل القريبة من الحدود جنوب لبنان ضمن عملية التوغل البري التي أعلن عنها وزير الأمن يسرائيل كاتس. وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر (لم تسمها) أن "المستوى السياسي أذن للجيش بهدم صفوف المنازل القريبة من الحدود مع إسرائيل".
ووفقا للمصادر نفسها، ستجري إسرائيل مفاوضات مع لبنان خلال عملية الهدم، "بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لكبح جماح حزب الله". وذكرت أن السكان اللبنانيين غادروا من المنطقة القريبة من الحدود، مشيرة إلى أنه سيتم نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء عمليات الهدم.
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على بلدة شقرا قضاء بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية برصد توغل قوة إسرائيلية في أطراف عيتا الشعب وسط غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي. وفي المقابل، تحرك الجيش اللبناني في اتجاه بلدة صديقين، لإخلائها مما تبقى فيها من عائلات، بعد ورود اتصالات من جانب الاحتلال الإسرائيلي طالبت بإخلاء البلدة.
