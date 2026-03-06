لبنان | تواصل القصف وإسرائيل تعمّق توغلها لتوسيع المنطقة العازلة

بيروت

ريتا الجمّال

06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 02:12 (توقيت القدس)
تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان لليوم الخامس على التوالي، تزامنا مع تهديدات لسكان عدد من المناطق بالإخلاء بما في ذلك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وإعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تلقت أوامر بتعميق تقدمها لتوسيع نطاق سيطرتها على طول الحدود مع إسرائيل.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها، إن حزب الله نشر نخبة من مقاتليه لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في عودة إلى المنطقة الحدودية التي انسحبوا منها عقب عدوان 2024. وذكرت المصادر أن وحدة الرضوان التابعة لحزب الله تلقت أوامر بالدخول في المعركة ومنع تقدم الدبابات الإسرائيلية.

سياسيا، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بذل كافة الجهود لمنع لبنان من الانزلاق مجددا في الحرب. وأضاف: "لوقف الحرب ومنع الأسوأ، وبعد مباحثاتي مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثت الخميس مع أعلى السلطات اللبنانية لوضع خطة لإنهاء العمليات العسكرية التي يشنها حزب الله وإسرائيل حالياً على جانبي الحدود"، مؤكداً على ضرورة وقف حرب الله إطلاق النار على إسرائيل بشكل فوري، إلى جانب ضرورة امتناع إسرائيل عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

02:09 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لآليات الاحتلال في مركبا

أعلن حزب الله استهداف تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية في بلدة مركبا للمرة الثالثة.

 

01:06 am

بيروت
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام جنوبي لبنان.

 

01:06 am

بيروت
غارة على بلدة تول في النبطية

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة تول في النبطية جنوبي لبنان.

01:05 am

بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

1:03 AM
أبرز الأحداث يوم الخميس | 5 مارس

  • حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات عسكرية

  • غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دورس

  • ارتفاع حصيلة العدوان إلى 123 شهيداً و683 جريحاً

  • الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجراح خطرة وجندي

  • إنذار بالإخلاء لسكان منطقة البقاع

  • ماكرون يدعو نتنياهو لعدم توسيع نطاق الحرب

  • سموتريتش يهدد: الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون مثل خانيونس

  • "هيومن رايتس ووتش": دعوات الإخلاء في لبنان لا توفر الحماية

  • نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات بالإخلاء

