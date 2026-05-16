لبنان | تمديد الهدنة 45 يوماً على وقع تصعيد عسكري متبادل

بيروت

العربي الجديد

16 مايو 2026
يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان على الرغم من إعلان الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مدة 45 يوماً إضافية، وذلك بعد يومين من المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها "ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي الثاني والثالث من يونيو/ حزيران المقبل، كما سيُطلق مسار أمني في البنتاغون في 29 مايو/ أيار الحالي بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين".

من جانبه، أعلن الوفد اللبناني إلى واشنطن، في بيان، أن المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تحقيق تقدّم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، مع تمديد الهدنة 45 يوماً، بما يتيح إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة، اعتباراً من 29 مايو، يساهم في تثبيت الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة. وشدد الوفد اللبناني على أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أميركية يوفّران هامشاً ضرورياً من الاستقرار للشعب اللبناني، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مساراً سياسياً نحو تهدئة واستقرار دائمين، مؤكداً أن لبنان سيواصل انخراطه البنّاء في المفاوضات، بالتوازي مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه وسلامتهم.

سياسياً أيضاً، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أي إنقاذ فعلي للبنان يستحيل أن يتم من دون العودة إلى منطق الدولة التي تكون سيدة قرارها وتطبق قوانينها على الجميع. وقال: "كفانا مغامرات عبثية في خدمة مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها، بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 قرية وبلدة وموقعاً، بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5، وبعد كل ما شهدنا من دمار ونزوح وقتل، يخرج علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات".

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر إن "محادثات السلام كانت صريحة وبنّاءة، ومن المقرر أن تمضي قدماً على مسارين أمني وسياسي". ويأتي هذا في وقت تواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان، مع استمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية، وقصف طاول منشآت صحية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المسعفين. بدوره، أعلن حزب الله، الجمعة، تنفيذ 32 عملية عسكرية ضد تجمعات وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، فضلاً عن أهداف شمالي إسرائيل.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

12:28 am

بيروت
جرحى بينهم مسعفون بالغارات الإسرائيلية على صور

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات من جراء الغارات على مدينة صور، مساء الجمعة، بلغت 17 جريحاً، من بينهم ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني - "كشافة الرسالة الإسلامية"، إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة وسط صور، وعند مفترق معركة.

12:13 am

بيروت
6 شهداء بينهم مسعفون في غارة على مركز صحي في حاروف

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على مركز الهيئة الصحية - الدفاع المدني في حاروف، في قضاء النبطية، أدت سقوط إلى 6 شهداء، من بينهم 3 مسعفين، و22 جريحاً.

12:12 am

بيرو
حزب الله يستهدف ثكنة كريات شمونة

أعلن حزب الله استهداف ثكنة كريات شمونة الإسرائيلية بسرب من المسيّرات الانقضاضية مساء الجمعة.

11:58 pm

بيروت
أبرز التطورات في لبنان | الجمعة 15 مايو 2026
  • اتفاق بعد المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن على تمديد الهدنة مدة 45 يوماً وإطلاق مسار أمني في البنتاغون
  • حزب الله يعلن تنفيذ 32 عملية ضد جنود وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل
  • 3 شهداء من المسعفين بعد قصف دمّر مركزهم في حاروف
  • تدمير مركز الرعاية الصحية الأولية في صور وأضرار كبيرة في مستشفى حيرام المجاور وإصابة 6 من الطاقم الطبي للمستشفى
  • جيش الاحتلال يعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة
  • ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2951 شهيداً و8988 جريحاً
  • استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان مع إنذارات لإخلاء عدد من القرى
  • مسؤول في حزب الله يحذر من فتنة تحيكها السلطة برعاية واشنطن
  • جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان
