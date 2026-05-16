لبنان | تمديد الهدنة 45 يوماً على وقع تصعيد عسكري متبادل

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان على الرغم من إعلان الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مدة 45 يوماً إضافية، وذلك بعد يومين من المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها "ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي الثاني والثالث من يونيو/ حزيران المقبل، كما سيُطلق مسار أمني في البنتاغون في 29 مايو/ أيار الحالي بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين".
من جانبه، أعلن الوفد اللبناني إلى واشنطن، في بيان، أن المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تحقيق تقدّم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، مع تمديد الهدنة 45 يوماً، بما يتيح إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة، اعتباراً من 29 مايو، يساهم في تثبيت الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة. وشدد الوفد اللبناني على أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أميركية يوفّران هامشاً ضرورياً من الاستقرار للشعب اللبناني، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مساراً سياسياً نحو تهدئة واستقرار دائمين، مؤكداً أن لبنان سيواصل انخراطه البنّاء في المفاوضات، بالتوازي مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه وسلامتهم.
سياسياً أيضاً، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أي إنقاذ فعلي للبنان يستحيل أن يتم من دون العودة إلى منطق الدولة التي تكون سيدة قرارها وتطبق قوانينها على الجميع. وقال: "كفانا مغامرات عبثية في خدمة مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها، بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 قرية وبلدة وموقعاً، بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5، وبعد كل ما شهدنا من دمار ونزوح وقتل، يخرج علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات".
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر إن "محادثات السلام كانت صريحة وبنّاءة، ومن المقرر أن تمضي قدماً على مسارين أمني وسياسي". ويأتي هذا في وقت تواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان، مع استمرار الإنذارات لإخلاء بلدات وقرى جنوبية، وقصف طاول منشآت صحية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المسعفين. بدوره، أعلن حزب الله، الجمعة، تنفيذ 32 عملية عسكرية ضد تجمعات وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، فضلاً عن أهداف شمالي إسرائيل.
