لبنان | تقدم في بدء تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري

قال مسؤول أميركي أمس الخميس بعد أسابيع من الجمود إن إطار عمل الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة سيتحول قريباً إلى مباحثات فنية في روما.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المناطق التجريبية" التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها.
وستشمل المناطق الأماكن التي سيسلم الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش اللبناني بعد إخلائها من أي وجود لحزب الله. وأضاف المسؤول أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنسق مع إسرائيل ولبنان بشأن هذه المناطق.
ولم تتبين بعد مواعيد الاجتماعات وموقع تلك المناطق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنهم لن يكشفوا هذه التفاصيل مسبقاً.