لبنان | تقدم في بدء تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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10 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:41 (توقيت القدس)
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بعد أسابيع من الجمود، قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل سيتحول قريباً إلى مباحثات فنية في روما. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المناطق التجريبية" التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجرى تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها.

وستشمل المناطق الأماكن التي سيسلم الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش اللبناني بعد إخلائها من أي وجود لحزب الله. وأضاف المسؤول أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنسق مع إسرائيل ولبنان بشأن هذه المناطق. ولم تتبين بعد مواعيد الاجتماعات ومواقع تلك المناطق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنهم لن يكشفوا هذه التفاصيل مسبقاً.

وأمس، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.

من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ثلاث غارات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس/ آذار الماضي، وأسفرت عن استشهاد 24 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.

"العربي الجديد" يرصد آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان..

12:09 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مسؤول أميركي: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمضي قدماً

قال مسؤول أميركي أمس الخميس بعد أسابيع من الجمود إن إطار عمل الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة سيتحول قريباً إلى مباحثات فنية في روما.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المناطق التجريبية" التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها.

وستشمل المناطق الأماكن التي سيسلم الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش اللبناني بعد إخلائها من أي وجود لحزب الله. وأضاف المسؤول أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنسق مع إسرائيل ولبنان بشأن هذه المناطق.

ولم تتبين بعد مواعيد الاجتماعات وموقع تلك المناطق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنهم لن يكشفوا هذه التفاصيل مسبقاً.

11:59 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الرئيس التركي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني اليوم

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إسطنبول، اليوم الجمعة.

وقال دوران، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "سيستقبل رئيس جمهوريتنا، السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول بتاريخ 10 يوليو/ تموز".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة "تناول العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان بجميع جوانبها، وتجديد دعم تركيا لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".

11:58 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات الوضع في لبنان أمس الخميس
  • كتلة حزب الله النيابية: اتفاق الإطار يلاقي معارضة وطنية
  • مسؤول أميركي: أول منطقة تجريبية خلال أيام
  • عون: يجب إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل المطالب
  • "العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق بغارات إسرائيلية
  • وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً
  • عون والسفير الأميركي يبحثان زيارة واشنطن وتطورات الجنوب
  • كاتس: إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان

 

11:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها للولايات المتحدة الأميركية، بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام، تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

عون خلال استقباله عيسى في بيروت، 9 يوليو 2026 (إكس)
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وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً تمهيداً للعمل في المناطق التجريبية

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