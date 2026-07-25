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لبنان | تفجير وحرق منازل في المنصوري وبنت جبيل

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 12:32 (توقيت القدس)
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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة المنصوري وأحرقت منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان في عملية تتكرر يومياً تقريباً، حيث تحتل تلك القوات مساحات واسعة في المنطقة التي تعرضت للدمار بفعل القصف الوحشي خلال العدوان المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رغم ما تخلله من فترات هدنة لم تلتزم بها إسرائيل.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس الجمعة، بسقوط شهيد و3 إصابات في استهدافات إسرائيلية جديدة لمناطق في جنوب البلاد، ما رفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان المتجدد منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 4330 شهيداً و12236 جريحاً.

من جهة أخرى، يواصل سكان بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان اليوم السبت العودة إلى بلدتهم، وتفقد بعضهم المنازل المتضررة وبحثوا عن مقتنياتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. ولا تزال العودة بطيئة وحذرة. وقال رئيس البلدية عابد عز الدين لـ"رويترز" أمس الجمعة إن أكثر من نصف البلدة دمر، وإن الكثير من المنازل التي ما زالت قائمة تعرضت لأضرار جسيمة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولًا بأول..

12:25 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
انتشال جثماني شهيدين من زوطر

قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن فرق الإسعاف انتشلت جثماني شهيدين من زوطر الغربية جنوبي لبنان منذ ساعات الصباح، وذلك في اليوم الثاني لعودة الأهالي وانتشار الجيش اللبناني في البلدة التي انسحب منها جيش الاحتلال بموجب اتفاق الإطار.

11:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أهالي زوطر يواصلون العودة إلى بلدتهم

واصل أهالي بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان اليوم السبت العودة إلى بلدتهم المدمرة، بتنسيق مع الجيش اللبناني. ولا تزال العودة بطيئة وحذرة. وقال رئيس البلدية عابد عز الدين لـ"رويترز" أمس الجمعة، إن أكثر من نصف البلدة دمر، وإن الكثير من المنازل التي ما زالت قائمة تعرضت لأضرار جسيمة.

11:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نسف وحرق منازل في بنت جبيل

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم السبت على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل، ومنطقة صف الهوا، وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

11:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفجير كبير في المنصوري

نفذت قوات الاحتلال تفجيراً كبيراً في منطقة مشاع المنصوري قضاء صوري جنوبي لبنان، حيث سمع دوي الانفجار من مسافات بعيدة. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون.

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