لبنان | تفجير وحرق منازل في المنصوري وبنت جبيل

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة المنصوري وأحرقت منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان في عملية تتكرر يومياً تقريباً، حيث تحتل تلك القوات مساحات واسعة في المنطقة التي تعرضت للدمار بفعل القصف الوحشي خلال العدوان المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رغم ما تخلله من فترات هدنة لم تلتزم بها إسرائيل.
إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس الجمعة، بسقوط شهيد و3 إصابات في استهدافات إسرائيلية جديدة لمناطق في جنوب البلاد، ما رفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان المتجدد منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 4330 شهيداً و12236 جريحاً.
من جهة أخرى، يواصل سكان بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان اليوم السبت العودة إلى بلدتهم، وتفقد بعضهم المنازل المتضررة وبحثوا عن مقتنياتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. ولا تزال العودة بطيئة وحذرة. وقال رئيس البلدية عابد عز الدين لـ"رويترز" أمس الجمعة إن أكثر من نصف البلدة دمر، وإن الكثير من المنازل التي ما زالت قائمة تعرضت لأضرار جسيمة.
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