playlist icon

موجز الأخبار

play icon

لبنان | تعويل على زيارة عون لواشنطن والاحتلال يواصل القصف والتفجيرات

تقارير عربية
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:13 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل الرئيس اللبناني جوزاف عون لليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن، وسط محاولات لبنانية لدفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يلتقيه غداً الثلاثاء، للضغط على إسرائيل للبدء بالانسحاب من جنوب لبنان، وهو ما لم يشر إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع عون أمس الأحد.

وكشفت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أنّ "ملفات عدّة تُناقش وتُبحث خلال زيارة عون، لكن أبرز ما يتمسّك به الأخير هو ضرورة تحقيق أوّل انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، بما قد يتبعه من خطوات لاحقة، على أن تكون سريعة، تطبيقاً لصيغة اتفاق الإطار الذي وُقّع في 26 يونيو/حزيران الماضي، والتي نصّت على أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق المُنسحب منها على الفور، للبدء بحصر السلاح، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي إليها"، مشددةً على أن "عون أكد خلال اجتماعاته تمسكه بعدم التراجع عن مسار استعادة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيد الدولة".

في الموازاة، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون تلقى دعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة الرياض، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. وأكد ولي العهد "دعم السعودية للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه". كما جدّد بن سلمان، بحسب البيان اللبناني، "عزم المملكة العربية السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية".

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها اتفاق وقف النار، مع تنفيذها عملية تفجير ضخم في كفرتبنيت جنوب لبنان، وتنفيذ غارات وهمية فوق مناطق في البقاع.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

01:49 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الاحتلال يلقي قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور، جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

12:54 pm

اسوشييتد برس

avata
اسوشييتد برس
21 شاحنة مساعدات إماراتية إلى لبنان

وصلت إلى لبنان عبر معبر المصنع مع سورية، 21 شاحنة مساعدات إماراتية لإغاثة المتضررين من الحرب الإسرائيلية. وأعلنت "الهيئة العليا للإغاثة"، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين، المقدمة من دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع".

 

12:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات وهمية على الحدود الشمالية للبنان وفوق جرود عكار والهرمل في البقاع. وأفادت بأن الطيران المسيّر المعادي، يحلق فوق بيروت والضواحي.

12:52 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفجير في كفرتبنيت

نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه دوى انفجار كبير تردد صداه في منطقة النبطية، تبين أنه ناجم عن قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفرتبنيت، حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة.

 

12:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
اجتماع وزاري يبحث 3 مواضيع رئيسية

بحث الاجتماع الوزاري الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الاثنين ثلاث مواضيع رئيسية، بحسب ما نقل وزير الإعلام بول مرقص من مقرّرات. وتعلق الموضوع الأول بدرس سبل تعزيز التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، والثاني، بزيارة سلام إلى تركيا، حيث أكد خلالها استقلالية القرار اللبناني في التفاوض، وضرورة الإسراع في الانسحاب الإسرائيلي. كما أثار مع الرئيس رجب طيب أردوغان موضوع الربط الكهربائي الثلاثي بين تركيا وسورية ولبنان، مبدياً اهتماماً بمذكرة التفاهم بين تركيا والسعودية بشأن خط الحجاز، من حيث تفعيل خطي طرابلس – حمص وبيروت – دمشق. وجرى أيضاً البحث خلال الزيارة في الاستثمارات التركية، ولا سيما في مجال البنى التحتية في لبنان، إضافة إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، على أن يتابع الوزراء اللبنانيون هذه الملفات مع نظرائهم الأتراك، بناءً على ما طلبه رئيس مجلس الوزراء.

وتابع مرقص: "أما الموضوع الثالث والأخير، فتعلق بزيارة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إلى الجمهورية العربية السورية، والتي اعتبر رئيس مجلس الوزراء أنها بدأت تُحقق نتائج ملموسة، بعد زيارته السابقة إلى سورية وإطلاق اللجنة اللبنانية–السورية المشتركة". وأشار البساط إلى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسورية، ستخضع للمراجعة من قبل الوزراء المختصين كلٌّ ضمن قطاعه. وأوضح أن زيارته إلى سورية تناولت أيضاً ملف المعابر الحدودية، ولا سيما معبر المصنع، من حيث إعادة النظر في الإجراءات والمعاملات المرفئية والمرورية، بما يسهم في تسهيل الحركة.

12:50 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
اتصال بين عون وولي العهد السعودي

أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان أن "اتصالاً تم بين الرئيس جوزاف عون وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي. وأكد ولي العهد دعم السعودية للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه".

كما جدّد بن سلمان، بحسب البيان، "عزم المملكة العربية السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الاولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية". وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن "ولي العهد وجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين". من جانبه "شكر عون ولي العهد على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدة لبنان وتقوية اقتصاده. كما شكره على الدعوة الموجهة اليه لزيارة المملكة واعداً بتلبيتها".

12:47 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
جنوب لبنان
كفرا جنوبي لبنان... حنين العائدين يتحدى الدمار والمخاطر

تشهد بلدة كفرا، جنوبي لبنان، عودة تدريجية للأهالي، رغم الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي، حيث ضرب مقوّمات الحياة والخدمات الحيوية. إلا أنّ التمسّك بالأرض التي ينادونها "بَلدنا"، والتعلّق بها، يصبّرانهم ويقوّيانهم على كلّ الصعوبات المعيشية والتحديات الأمنية، خصوصاً مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، واحتلال إسرائيل أكثر من ستين قرية لبنانية حدودية.

التفاصيل في هذا الرابط

ذكريات فوق الأنقاض في بلدة كفرا جنوبي لبنان، يوليو 2026 (حسين بيضون)
قضايا وناس
التحديثات الحية

كفرا جنوبي لبنان... حنين العائدين يتحدى الدمار والمخاطر الأمنية

12:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز التطورات في لبنان أمس الأحد
  • عون يبحث مع روبيو تطبيق إطار العمل الثلاثي والإنسحاب الإسرائيلي
  • روبيو يشيد بعد لقائه عون بـ"المضي قدماً نحو السلام"
  • الاحتلال ينفذ عمليات تفجير في بلدتي الخيام ودير سريان
  • مسيّرات إسرائيلية تحلّق في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت
دلالات
المساهمون
اسوشييتد برس
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
المزيد في سياسة
منشأة نفطية في جزيرة خارج الإيرانية، 23 فبراير 2016 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إيران تتحدى التهديدات الأميركية بغزو جزيرة خارج: ننتظركم بفارغ الصبر

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قوات الاحتلال تختطف سورياً من منزله في ريف القنيطرة

بقائي في مؤتمر صحافي في طهران، 4 مايو 2026 (فاطمة بهرامي/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد