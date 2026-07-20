لبنان | تعويل على زيارة عون لواشنطن والاحتلال يواصل القصف والتفجيرات

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور، جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
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يواصل الرئيس اللبناني جوزاف عون لليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن، وسط محاولات لبنانية لدفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يلتقيه غداً الثلاثاء، للضغط على إسرائيل للبدء بالانسحاب من جنوب لبنان، وهو ما لم يشر إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع عون أمس الأحد.
وكشفت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أنّ "ملفات عدّة تُناقش وتُبحث خلال زيارة عون، لكن أبرز ما يتمسّك به الأخير هو ضرورة تحقيق أوّل انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، بما قد يتبعه من خطوات لاحقة، على أن تكون سريعة، تطبيقاً لصيغة اتفاق الإطار الذي وُقّع في 26 يونيو/حزيران الماضي، والتي نصّت على أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق المُنسحب منها على الفور، للبدء بحصر السلاح، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي إليها"، مشددةً على أن "عون أكد خلال اجتماعاته تمسكه بعدم التراجع عن مسار استعادة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيد الدولة".
في الموازاة، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون تلقى دعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة الرياض، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. وأكد ولي العهد "دعم السعودية للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه". كما جدّد بن سلمان، بحسب البيان اللبناني، "عزم المملكة العربية السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية".
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها اتفاق وقف النار، مع تنفيذها عملية تفجير ضخم في كفرتبنيت جنوب لبنان، وتنفيذ غارات وهمية فوق مناطق في البقاع.
تشهد بلدة كفرا، جنوبي لبنان، عودة تدريجية للأهالي، رغم الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي، حيث ضرب مقوّمات الحياة والخدمات الحيوية. إلا أنّ التمسّك بالأرض التي ينادونها "بَلدنا"، والتعلّق بها، يصبّرانهم ويقوّيانهم على كلّ الصعوبات المعيشية والتحديات الأمنية، خصوصاً مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، واحتلال إسرائيل أكثر من ستين قرية لبنانية حدودية.
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