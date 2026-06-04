لبنان | تصعيد ميداني في الجنوب وواشنطن تكشف الاتصالات لخفض التوتر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن لبنان وإسرائيل جددا التأكيد على أنه ليست لديهما أي نيات عدائية تجاه بعضهما البعض، والتزما بمواصلة المفاوضات المباشرة بينهما. وأضافت الوزارة أن الوفدين ناقشا إطاراً أمنياً استناداً إلى المناقشات التي جرت في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في 29 مايو/ أيار الماضي، مؤكدة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومتين في ممارسة سيادتهما. كما أشار بيان إلى أن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني.
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