لبنان | غارة إسرائيلية على الضاحية وشهداء في البقاع الغربي والجنوب

تقارير عربية
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
التحديثات الحية
06 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:58 (توقيت القدس)
+ الخط -

في تطور عسكري بارز، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ليل 16-17 إبريل/ نيسان الماضي، في وقت يواصل استهدافه جنوبي لبنان وخرق وقف إطلاق النار، في وقت أعلن فيه حزب الله، أمس الثلاثاء، تنفيذ 18 عملية في عدد من البلدات الجنوبية. وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بقصفه 500 منطقة في لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى مقتل خمسة عسكريين وإصابة 33 من جراء ردّ حزب الله على خروقه. واليوم الأربعاء، وجه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان 12 بلدة جنوبي لبنان. وشملت المناطق كلاً من كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداودية، بدياس، الريحان، زلاية، البازورية، حاروف، حبوش، أنصارية، قلاويه، دير الزهراني. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن الجيش "يضطر إلى العمل بقوة ضد حزب الله"، طالباً "الابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث إحصائياتها، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/ آذار الماضي حتى 5 مايو/ أيار الحالي، بلغت 2702 شهيد و8311 جريحاً. وقبيل منتصف الليل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة عدشيت في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. وكان الجيش اللبناني قد أعلن، أمس الثلاثاء، إصابة عسكريين لبنانيين بجروح طفيفة من جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في أثناء تنقّلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش.

وفي غضون ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، أمس الثلاثاء، إنه "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، فإنّ أزمة النزوح والأزمة الإنسانية في لبنان لم تنتهِ بعد". وأضافت المفوضية: "على الرغم من عدم تعرّض العاصمة بيروت للقصف في الأسابيع الأخيرة، وتراجع التغطية الإعلامية للوضع في لبنان، فإن المدنيين المتبقين في جنوب لبنان وأجزاء من البقاع يعيشون في حالة من الخوف على حياتهم كما كان الحال قبل وقف إطلاق النار، فيما يتزايد عدد الأشخاص المجبرين على الفرار".

ويأتي التصعيد الميداني على وقع ضغوط سياسية يتعرض لها لبنان، متصلة بإمكانية عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على خطّين: الأول، أميركي، يدفع باتجاه حصول الاجتماع في واشنطن بوصفه خطوة ضرورية لحلّ الصراع القائم، وفتح مسار التفاوض المباشر. والثاني، عربي، ينصح بتأجيل انعقاده، ولا سيما لانعكاساته السلبية على الداخل اللبناني، في ظلّ الانقسام الكبير والاحتقان الحادّ اجتماعياً وطائفياً وسياسياً.

ويتزامن ذلك مع ضغط إسرائيلي بالنار جنوباً وتهديد متواصل بتجدّد الحرب، والجدل حول تداعيات عدم حصول الاجتماع على مصير الهدنة التي مُدّدت في 23 إبريل الماضي لثلاثة أسابيع، والتي من المنتظر أن يُبحث بها في المحادثات الثالثة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، التي من المتوقع أن تكون حاسمة على صعيد ملف المفاوضات المباشرة، علماً أن موعدها لم يُحدّد بعد رسمياً.

سياسياً، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه"، مشدداً في حديث إلى الصحافيين، على أن "أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيراً كبيراً". وأوضح سلام، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، أن لبنان لا يسعى إلى "التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام".

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

08:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
جيش الاحتلال يقدّر نجاح اغتيال قائد قوة الرضوان

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية بأن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى نجاح عملية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله.

08:54 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
إصابات في الغارة الإسرائيلية على الضاحية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بسقوط إصابات جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

08:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حركة نزوح من الضاحية بعد الغارة الإسرائيلية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن حركة نزوح تُسجَّل من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية.

08:52 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
التصدي لمحاولة تقدّم إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن عناصر من حزب الله تصدوا لمحاولة تقدّم إسرائيلية من جهة وادي الراج بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان، جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوفهم، فيما تعمل المروحيات على إخلاء الإصابات، وتترافق مع عمليات تمشيط لمروحية "أباتشي" باتجاه مجرى النهر.

08:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
"واينت": الضربة على الضاحية كانت منسقة مع واشنطن

أفاد موقع واينت العبري، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن الضربة على الضاحية الجنوبية كانت منسقة مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، بأن المبنى المستهدف في حارة حريك في الضاحية هو مبنى سكني يتواجد فيه وبمحيطه عدد من العائلات.

08:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
القناة 12: نائب قائد قوة الرضوان كان في المبنى المستهدف

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله كان متواجداً في المبنى الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن مصير المستهدفين لا يزال غير معلوم.

08:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نتنياهو: وجهت مع كاتس بضرب قائد قوة الرضوان في بيروت

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه وجه بالتنسيق مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، بمهاجمة قائد قوة الرضوان في حزب الله في بيروت، "بهدف تحييده". وقال: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذه هي الطريقة التي يتم بها ذلك".

8:17 PM
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" باستهداف غارة إسرائيلية، الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الضاحية الجنوبية منذ سريان الهدنة بين لبنان وإسرائيل ليل 16-17 إبريل/نيسان الماضي.

07:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية على يحمر الشقيف

يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية، بلدة يحمر الشقيف، جنوبي لبنان.

07:16 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف جرافتين إسرائيليتين في حولا والخيام

أعلن حزب الله استهداف جرافة "دي 9" تابعة لجيش الاحتلال في بلدة حولا بمحلقة انقضاضية،  في وقت استهدف جرافة أخرى في معتقل الخيام بمحلقة أخرى، وحقق إصابتين مباشرتين.

07:09 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حصيلة أولية رسمية لغارة السكسكية: شهيد و17 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة السكسكية في قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى شهيد و17 جريحاً.

06:11 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جندي بجروح خطيرة جراء مسيّرة مفخخة أطلقت نحو القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان، اليوم. وبحسب بيان الجيش، فإنه "في عدة حوادث أخرى قبل وقت قصير، أُطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه قذائف صاروخية وأهداف جوية مشبوهة في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان... ولم تقع إصابات في صفوف القوات. ووفقاً للسياسة المتّبعة، لم تُفعَّل الإنذارات".

وقبل ذلك، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان سابق، في ساعات الظهيرة، بأنه "في عدة حوادث مختلفة، أطلقت منظمة حزب الله... مُسيّرات مفخخة وعدداً من القذائف الصاروخية نحو قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في جنوب لبنان، جنوب خطّ الدفاع الأمامي. سقطت مسيّرتان مفخختان بالقرب من القوات. ونتيجة لذلك، أُصيب جنديان... بجروح متوسطة وطفيفة. تم إخلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلتيهما. وفي حادث آخر، اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً معادياً قبل أن يخترق إلى داخل البلاد. ووفقاً للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل الإنذارات".

يذكر أنه على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية مركّزة لعدد الجنود المصابين في جنوب لبنان، إلا أنّه يقدر بالعشرات في الشهرين الأخيرين.

05:58 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيدان جنوباً وغارات مستمرة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بسحب فرق الدفاع المدني شهيدين، في غارة استهدفت سيارة على طريق الحضايا، بالقرب من ثانوية "السراج" بين وادي جيلو وطيردبا، جنوبي لبنان. وأشارت الوكالة كذلك إلى استهداف غارتين إسرائيليتين كلاً من بلدة الشعيتية، ومنزلاً في بلدة خربة سلم.

5:40 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
زامير في الخيام جنوبي لبنان: لدينا فرصة تاريخية لتغيير الوضع

اقتحم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء، منطقة الخيام في جنوب لبنان، رفقة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو ورئيس هيئة التكنولوجيا واللوجستيات رامي أبو درهم، وقائد الفرقة 92 يوفال غيز، وقادة الألوية وقادة الكتائب العاملة والاحتياطية.

واعتبر زامير أنه "لدينا فرصة تاريخية لتغيير الواقع الإقليمي في المعركة المتعددة الجبهات".

التفاصيل في هذا الرابط

إيال زامير في الخيام جنوبي لبنان، 6 مايو 2026 (إكس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

زامير في الخيام جنوبي لبنان: لدينا فرصة تاريخية لتغيير الوضع

05:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
5 شهداء في غارة إسرائيلية على السكسكية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية في قضاء صيدا، جنوبي لبنان.

05:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سلام: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل

 

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقاً لأوانه"، مؤكداً في الوقت نفسه أن لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام. ويأتي هذا في وقت يُرتقب فيه عقد لقاء لبناني إسرائيلي ثالث في واشنطن الأسبوع المقبل، برعاية أميركية، دون تحديد موعد له بعد.

التفاصيل في هذا الرابط

سلام في قصر بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء، 30 إبريل 2026 (حسين بيضون/العربي الجديد)
أخبار
التحديثات الحية

سلام: لبنان لا يسعى للتطبيع والحديث عن لقاء مع نتنياهو سابق لأوانه

03:55 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
المطارنة الموارنة يدعون إلى تفاوض برعاية عربية ودولية

أكّد مجلس المطارنة الموارنة، اليوم الأربعاء، أهمية مقاربة مسار التفاوض مع إسرائيل برعاية عربية ودولية، على أن تشكّل اتفاقية الهدنة لعام 1949 محطة أساسية يمكن البناء عليها. وقال مجلس المطارنة الموارنة، في بيان اليوم، بعد اجتماع عقده برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إنه "في ضوء التحولات الكبرى في المنطقة والعالم، يؤكد المجلس أهمية مقاربة مسار التفاوض مع إسرائيل برعاية عربية ودولية، بما يخدم مصلحة لبنان العليا ويؤدي إلى تثبيت الأمن والاستقرار فيه"، معتبراً أن "البدائل المجربة على مدى عقود أنتجت الاحتلال بدل التحرير، والاستقواء بالخارج بدل السيادة، والاستتباع بدل الحرية والكرامة".

وشدّد "على ضرورة أن يتلازم مسار السلام مع تكريس حياد لبنان، بقرار أممي، بما يحفظ سيادته ويبعده عن صراعات المحاور"، مشيراً إلى أن "الدستور اللبناني والميثاق الوطني، هما الإطار الناظم للحياة الوطنية، والمرجعية الوحيدة لتنظيم السلطات والعلاقات في ما بينها. وأن التطبيق الكامل وغير الانتقائي لمندرجات وثيقة الوفاق الوطني يبقى المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة الجامعة، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيدها، وتعزيز دور المؤسسات على حساب الأمر المفروض".

ودعا المجلس إلى "اتخاذ مواقف وطنية جريئة ومسؤولة تنطلق من مصلحة لبنان العليا وأمنه القومي وأمان شعبه الإنساني، وتضع حداً لحالة التردد والتسويات الناقصة والمرحلية".

03:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: الدولة وحدها تحمينا جميعاً

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وفد رؤساء اتحادات بلديات ومخاتير منطقة عكار: "كما اختبرنا واختبرتم معنا على مدى السنوات، فإنه لم يبق لنا إلا الدولة، التي وحدها تحمينا جميعاً على امتداد الوطن". وأضاف عون: "في لبنان لم تربح يوماً فئة على أخرى، كما أنه لم يكن لفئة يوماً فضل على غيرها، بل على العكس، لأنه إذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن".

وتابع في هذا السياق: "سنحافظ على لبنان، ولن ننسى الماضي، حتى لا نكرره في الحاضر أو المستقبل، فليكن هذا الماضي درساً نتعلم منه، وعلينا أن نفكر دائماً بأننا لطالما كنا سوياً في هذا البلد، وسنبقى كذلك، وهذه مسؤوليتنا جميعاً".

02:17 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يستهدف آلية للاحتلال في حولا

قال حزب الله إنه استهدف بمسيّرة آليةً عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة الدواوير، في بلدة حولا.

 

01:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وزارة الصحة: 4 شهداء و5 جرحى في غارة زلايا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أربعة شهداء وخمسة جرحى، جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربي شرقيّ لبنان.

01:01 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين جنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بأنه "في عدة حوادث مختلفة قبل وقت قصير، أطلقت منظمة حزب الله، مُسيّرات مفخخة وعدداً من القذائف الصاروخية نحو قوات الجيش الاسرائيلي التي تعمل في جنوب لبنان، جنوب خطّ الدفاع الأمامي. سقطت مسيّرتان مفخختان بالقرب من القوات. ونتيجة لذلك، أُصيب جنديان بجروح متوسطة وطفيفة. جرى إخلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلتيهما".

وأضاف البيان أنه "وفي حادث آخر، اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً معادياً قبل أن يصل إلى داخل البلاد. ووفقاً للسياسة المتبعة، لم يجر تفعيل الإنذارات".

11:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد رئيس بلدية زلايا وأفراد من عائلته بغارة في البقاع

استهدفت غارة إسرائيلية منزل رئيس المجلس البلدي في بلدة زلايا في البقاع الغربي شرقي لبنان، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مشيرة إلى استشهاد رئيس البلدية علي قاسم أحمد وأفراد من عائلته جراء الغارة.

11:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف تجمّعاً لجنود الاحتلال في بلدة الطيبة

أعلن حزب الله في بيان استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية، مشيراً إلى "تحقيق إصابة مؤكدة".

11:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حركة نزوح من بلدات جنوبيّ لبنان إثر إنذار جيش الاحتلال

تسجّل حركة نزوح من بلدات كوثرية السيّاد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية، بعد الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال لـ 12 بلدة في جنوب لبنان بالإخلاء، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
 

10:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يطلق صاروخاً اعتراضياً جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي قال إنه "مشبوه" في المنطقة التي يوجد فيها جنوده جنوبيّ لبنان. وقال الجيش في بيان إنّ إطلاق الصاروخ جاء عقب دويّ صفارات الإنذار في منطقة شتولا، مشيراً إلى أنه "تجري حالياً مراجعة نتائج عملية الاعتراض".

09:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الاحتلال يزعم قتل عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الأربعاء، شنَّه، أمس الثلاثاء، بقيادة جنود من اللواء 226، غارات جوية على عدة مواقع ادعى أنّ حزب الله "يستخدمها لأغراض عسكرية" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الغارات "أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر"، من دون أن يحدد عددهم. وأضاف أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّ غارات على نحو 25 هدفاً لحزب الله، شملت مستودع أسلحة، ومواقع عسكرية، وبنية تحتية أخرى تابعة للحزب، موضحاً أنّ سلاح الجو اعترض، خلال الليل، "هدفاً جوياً مشبوهاً" في المنطقة التي يوجد فيها جنوده في جنوب لبنان.

كما أفاد بأنه أطلق اليوم طائرة اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه آخر، لكن الاتصال به انقطع، مشيراً إلى أنّ حزب الله، أطلق في عدة حوادث خلال الساعات القليلة الماضية، صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف هاون سقطت بالقرب من الجنود، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوفهم.

09:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يصدر إنذاراً بالإخلاء لـ 12 بلدة جنوبي لبنان

وجه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان 12 بلدة جنوبي لبنان. وشملت المناطق كلاً من كوثرية السياد، الغسانية، مزرعة الداودية، بدياس، الريحان، زلاية، البازورية، حاروف، حبوش، أنصارية، قلاويه، دير الزهراني. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن الجيش "يضطر إلى العمل بقوة ضد حزب الله"، طالباً "الابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة".

09:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف يستهدف رشكنانيه وصفد البطيخ

أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة رشكنانيه في قضاء صور جنوبيّ لبنان، وبلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل.

08:25 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
فاديفول يحذر إسرائيل من تحويل لبنان ساحة حرب

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل، الثلاثاء، من "محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان". وأكد فاديفول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين أنّ لبنان يجب "ألا يتحول إلى ساحة حرب". وقال إنّ من غير المقبول أن ينشأ الجيل الشاب في لبنان "وسط أنقاض منازل آبائهم"، مضيفاً أن ذلك لن يجعل إسرائيل "أكثر أماناً أيضاً".

وفي الوقت نفسه، أدان بشدة الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل "بأقوى العبارات الممكنة"، ودعا الحكومة اللبنانية "التي ليست طرفاً في النزاع"، إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد الحزب. وأضاف: "نحن نعتقد أن مفتاح استقرار لبنان يكمن في تعزيز الدولة اللبنانية". وتابع فاديفول قائلاً إن "هناك حاجة إلى اتفاق لحماية المدنيين في كلا البلدين"، وشدد على أن "أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ عقود تبعث على الأمل".

من ناحيته، شدد ساعر على أن إسرائيل "جادة في إجراء مفاوضات مع لبنان"، مضيفاً أن "سكان شمال إسرائيل يعيشون واقعاً لا يحتمل في ظل هجمات حزب الله". وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي مجدداً أن إسرائيل "لا تطمح إلى أي ضم أراض لبنانية"، وأنّ احتلالها أراضي في جنوب لبنان "يهدف إلى حماية مواطنيها فحسب".

8:23 AM

فرح منصور

فرح منصور
فرح منصور
فرح منصور صحافية لبنانية. عملت في عدة منصات ومواقع محلية وعربية.
بيروت
نازحو الضاحية... العودة مؤجلة خشية خرق الهدنة وتجدد الحرب

فور إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، توافد أهالي جنوب لبنان وسكان الضاحية الجنوبية لبيروت عائدين إلى منازلهم. لم ينتظروا، أو يتريّثوا، بل انطلقت آلاف السيارات جنوباً حاملةً النازحين العائدين، وباشر الأهالي فوراً ترميم المنازل المتضررة بحسب الإمكانات المتاحة، ولم يغادروها حتى اقتحمت الحرب مناطقهم مجدداً. يؤكد العدد الأكبر من سكان الضاحية الجنوبية رغبتهم في العودة إلى منازلهم واستعادة استقرارهم، وبدأ بعضهم استغلال الهدنة لترميم منزله المتضرر وإصلاحه، وآخرون قرّروا البقاء في منازلهم لأيامٍ قليلة، لكن معظمهم ما زالوا ينتظرون أن تتضح الأمور، وأن تصبح العودة آمنة.

التفاصيل عبر الرابط:

عادوا لتفقد منازلهم في ضاحية بيروت الجنوبية، إبريل 2026 (حسين بيضون)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

نازحو الضاحية... العودة مؤجلة خشية خرق الهدنة وتجدد الحرب

01:17 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو عند مرتفع الصلعة

قال حزب الله إن عناصره استهدفوا أمس الثلاثاء بطائرة مسيّرة تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة، جنوبي لبنان. وتحدث عن تحقيق إصابة مؤكدة.

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 18 عملية في جنوب لبنان الثلاثاء

أعلن حزب الله تنفيذ 18 عملية عسكرية في جنوب لبنان، الثلاثاء، مستهدفاً تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال. وقال الحزب إن "المقاومة الإسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، خصوصاً مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة".

12:29 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
روبيو: السلام بين لبنان وإسرائيل قابل للتحقق

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن المشكلة الحقيقية في لبنان هي حزب الله، مضيفاً، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "لا توجد مشكلة أرض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، فإسرائيل لا تطالب بأرضٍ لبنانية، والسلام بينهما ممكن وقابل للتحقق. لكن المشكلة الحقيقية ليست لبنان، وإنما حزب الله الذي يعمل من داخل الأراضي اللبنانية، ويهاجم إسرائيل ويرهب اللبنانيين أنفسهم".

وادعى روبيو أن السبب الذي يجعل إسرائيل ترد على لبنان هو أن حزب الله يختبئ في منازل مدنيين ويطلق صواريخ على إسرائيل، ونأمل في أن نتمكن من جمع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على طاولة واحدة تحت رعايتنا، للوصول إلى حل.

12:26 AM
أبرز التطورات في لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • شهداء وجرحى في استهدافات إسرائيلية لعدد من القرى جنوبي لبنان.
  • وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2702 والإصابات إلى 8311.
  • القضاء الإسباني يتحرك ضد إسرائيل بقضية احتجاز جندي في قوات "اليونيفيل" في لبنان.
  • حزب الله يعلن تنفيذ 18 عملية عسكرية ضد تجمعات وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان.
  • الاحتلال يقر بقصف 500 موقع في لبنان منذ وقف إطلاق النار.
  • الجيش الإسرائيلي يعلن قتل شخصين جنوبي لبنان بمسيّرة.
  • إصابة ضابط وعسكري في الجيش اللبناني إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرا جنوبي لبنان.
دلالات
المساهمون
فرح منصور
نايف زيداني
العربي الجديد
أسوشييتد برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
صورة للحدود بين المغرب والجزائر، 29 يناير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

جولة رابعة من المفاوضات حول الصحراء بواشنطن: خطوة أخرى نحو التسوية

الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية بعد غارة إسرائيلية، 6 مايو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

أول استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت بعد الهدنة

قاليباف خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان الإيراني، 2 ديسمبر 2026(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قاليباف: العدو يريد استسلامنا ولا أستبعد هجمات جديدة