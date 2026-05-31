لبنان | تصعيد إسرائيلي متواصل دون تقدّم في محادثات واشنطن

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده ضدّ لبنان، وسط غارات مكثفة وأوامر إخلاء طاولت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، في وقت لم تحقق المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أول أمس بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 9 سوريين من العائلة نفسها، بينهم 6 أطفال، جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الغارة التي استهدفت البلدة ليل الجمعة أدت إلى استشهاد 9 أفراد من عائلة سورية واحدة، بينهم 6 أطفال.
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة تقييم أمني عاجلة مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش، لبحث التطورات الأمنية في شمال إسرائيل. وقالت القناة 13 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئ بحجم إطلاق الصواريخ من لبنان وقرار حزب الله تغيير سياسته النارية رداً على توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأضافت القناة أن عشرات الصواريخ أُطلقت، السبت، باتجاه شمال إسرائيل، وللمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 إبريل/ نيسان الماضي امتدت الهجمات لتشمل مدينتي صفد ونهاريا. وأشارت إلى وجود "فوضى عارمة وواقع لا يمكن السيطرة عليه" في الشمال، معتبرة أن الحكومة "غير مهتمة بهذا".
إلى ذلك، كشفت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، السبت، كواليس المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أمس بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). وقالت إن "أجواء اجتماع البنتاغون أول أمس لم تحقق أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مضيفة أن "إسرائيل مصرّة حتى الآن على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب".
