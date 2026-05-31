لبنان | تصعيد إسرائيلي متواصل دون تقدّم في محادثات واشنطن

بيروت

العربي الجديد

31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 01:26 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده ضدّ لبنان، وسط غارات مكثفة وأوامر إخلاء طاولت مناطق عدة في الجنوب والبقاع، في وقت لم تحقق المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أول أمس بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 9 سوريين من العائلة نفسها، بينهم 6 أطفال، جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الغارة التي استهدفت البلدة ليل الجمعة أدت إلى استشهاد 9 أفراد من عائلة سورية واحدة، بينهم 6 أطفال.

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة تقييم أمني عاجلة مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش، لبحث التطورات الأمنية في شمال إسرائيل. وقالت القناة 13 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئ بحجم إطلاق الصواريخ من لبنان وقرار حزب الله تغيير سياسته النارية رداً على توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأضافت القناة أن عشرات الصواريخ أُطلقت، السبت، باتجاه شمال إسرائيل، وللمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 إبريل/ نيسان الماضي امتدت الهجمات لتشمل مدينتي صفد ونهاريا. وأشارت إلى وجود "فوضى عارمة وواقع لا يمكن السيطرة عليه" في الشمال، معتبرة أن الحكومة "غير مهتمة بهذا".

إلى ذلك، كشفت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، السبت، كواليس المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أمس بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). وقالت إن "أجواء اجتماع البنتاغون أول أمس لم تحقق أي تقدّم خاصة على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مضيفة أن "إسرائيل مصرّة حتى الآن على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في لبنان أولاً بأول..

01:24 am

بن غفير يحرض جيش الاحتلال على "سحق" الضاحية الجنوبية لبيروت

حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، السبت، على "سحق" ضاحية بيروت الجنوبية، وتسويتها بالأرض، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله". ونقلت القناة "i24NEWS" العبرية، عن بن غفير قوله، في شريط فيديو: "يجب أن نسحق الضاحية". وزعم أنه "تم قتل 600 عنصر من حزب الله في الأسابيع الأخيرة"، معتبرا أن "هذا لا يكفي". وادعى بن غفير، أن "ما يؤلمهم حقًا هو الضاحية، وعلينا أن نسحقها، ونسحقها مرة أخرى.. حزب الله في الضاحية، فلنسحق حزب الله في الضاحية".

12:34 am

استهداف بنت جبيل وصور

استهدف قصف مدفعي بلدات برعشيت والغندورية والسلطانية في قضاء بنت جبيل جنوبيّ لبنان، بالتزامن مع استهداف مماثل في بيوت السياد بقضاء صور.

12:31 am

9 شهداء من عائلة سورية بغارة إسرائيلية على عدلون

12:22 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس السبت
  • 11 شهيداً في قضاء صور
  • واشنطن ترحب بمحادثات "بناءة" بين وفدي لبنان وإسرائيل
  • جيش الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء لسبع قرى في جنوب لبنان
  • جيش الاحتلال يتجاوز نهر الليطاني
  • نتنياهو يعقد تقييماً أمنياً عاجلاً بشأن جبهة لبنان
  • 9 شهداء من عائلة سورية بغارة إسرائيلية على عدلون
