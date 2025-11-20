لبنان | تشييع شهداء عين الحلوة وسط تنديد واسع بالمجزرة الإسرائيلية

- شهد مخيم عين الحلوة تظاهرة حاشدة تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية التي استهدفت ملعباً رياضياً، مما أسفر عن سقوط 13 شهيداً وجرح 9 آخرين، وهي الأكبر منذ الحرب الأخيرة. - يأتي الاعتداء ضمن تصعيد إسرائيلي للضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله، وأكدت حماس أن المجزرة جزء من السياسة الميدانية الجديدة لإسرائيل، مع التزامها بعدم الرد احتراماً للسيادة اللبنانية. - شدد حزب الله على رفض الإخضاع للشروط الأميركية والإسرائيلية، داعياً لموقف وطني موحَّد لمواجهة العدوان والحفاظ على السيادة الوطنية.

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان اليوم الخميس تظاهرة حاشدة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييع شهداء الغارة التي استهدفت ملعباً رياضياً مكتظاً بالمدنيين. وأسفرت الغارة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، على ملعب رياضي يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو قريب من أحد المساجد، عن سقوط 13 شهيداً وجرح 9 آخرين، وفق الحصيلة النهائية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء.

وانطلق موكب التشييع صباح اليوم من مستشفيات صيدا والهمشري في الجنوب ومرّ في شوارع المدينة قبل الوصول إلى عين الحلوة، حيث كان الاستقبال حاشداً، على مدخل الحسبة، ومن ثم دخلوا إلى المخيم وتوجهوا إلى منازل ذويهم لإلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل الانتقال إلى مسجدي خالد بن الوليد في المخيم، والإمام علي في منطقة الفيلات. وعبّر المشاركون في التشييع عن غضبهم من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، وهي الأكبر على صعيد المخيم، منذ الحرب الأخيرة، علماً أنها المرة الأولى التي يُستهدف فيها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

شهداء مخيم عين الحلوة يجولون زواريب المخيم وسط استقبال حاشد تهيئة لتشييعهم بعد صلاة العصر في مسجد خالد بن وليد pic.twitter.com/rOGh6gSNT8 — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) November 20, 2025

وأتى الاعتداء الإسرائيلي على المخيم في وقتٍ يصعّد فيه جيش الاحتلال عملياته على الأراضي اللبنانية، في إطار الضغط من أجل الإسراع بنزع سلاح حزب الله، علماً أنّ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح لا تقتصر على الحزب، وإنما تشمل كل المجموعات والفصائل المسلّحة. وسبق أن عمد الجيش في الفترة الماضية، إلى تسلّم الأسلحة من عددٍ من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، ضمنها في الجنوب، وهو ماضٍ في تطبيق مراحل خطته الخمس، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل جنوبي نهر الليطاني، نهاية العام الجاري.

مصادر في حركة حماس لـ"العربي الجديد": لن نرد ونحترم سيادة لبنان

وقالت مصادر في حركة حماس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال تأتي في سياق السياسة الميدانية الجديدة التي يعتمدها في لبنان، والضغوط التي يمارسها لفرض شروطه على لبنان بقوة النار، كما هي رسالة أيضاً للفلسطينيين، ولأبناء المخيمات، ولقضية اللاجئين، وهي استمرار للاعتداءات التي لم تتوقف في غزة والضفة".

وأشارت المصادر إلى أن "كل العمليات التي تقوم بها إسرائيل تعاجل إلى نشر مزاعم حولها لتبريرها، سواء المرتبطة بحزب الله أو بحركة حماس، خصوصاً أن لا أحد من الدول يقف بوجهها ويردعها، علماً أنها كلها أكاذيب، ومن ضمنها المزاعم التي نشرتها حول مجزرة مخيم عين الحلوة، فلا منشآت عسكرية، ولا اجتماع كان يُقام، ولا مجمع للتدريب، ولا شيء من هذا القبيل، بل ما تم استهدافه ملعب معروف لدى أبناء المخيم، ويرتادونه يومياً، ومن استشهد هم من أبناء المخيم، وليس فيهم أي شخصية قيادية أو مسؤولين".

ولفتت المصادر إلى أن "الحركة لن تردّ على الاستهداف، فهي تحترم السيادة اللبنانية، ولن تسمح بجرّها إلى الفوضى، وستتصدى للمشروع الإسرائيلي، وستواصل العمل مع القوى الفلسطينية كما اللبنانية من أجل مواجهة العدو ومخططاته في لبنان وفلسطين، فالاعتداء الذي حصل هو على كل لبنان وليس فقط على المخيم".

وفي إطار المواقف السياسية لحزب الله، شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، اليوم الخميس، في تصريح، على أنّ "المسار الذي يسعى الأميركيون لإدخال لبنان به قد بات واضحاً، وهو مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام الكامل للشروط الأميركية والإسرائيلية، وهو يفتقد أدنى معايير التوازن، بما فيها التوازن الشكلي، فهم لا يوقِّرون أحداً ولا يحترمون أحداً، ولا يأخذون بعين الاعتبار أية مواقع أو مسؤوليات أو مؤسسات دستورية، بل يتعاطون باستباحة مطلقة للقرارات والمصالح والصلاحيات اللبنانية".

ورأى فياض أنّ "المسار الإشكالي والخطير الذي يسعى الأميركيون إليه، وضع لبنان كله بعين العاصفة والاستهداف، وهو يؤكد ما نحذر منه من أن المشروع بات لا يقتصر على استهداف سلاح المقاومة، وإنما يطاول الوطن برمته، وعليه، فإن هذا المشروع لا يمكن أن يلقى استجابة من أي لبناني تعني له الكرامة الوطنية شيئاً، أو يبني مواقف بالاستناد إلى معياري السيادة والمصالح الوطنية، إلا من باع نفسه للشيطان، وهم كثر للأسف".

واعتبر أن مواجهة هذا الاستهداف "تفرض الالتفاف حول موقف وطني موحَّد، لا يلغي بالضرورة الاختلاف السياسي، ولكنه يلتقي على ثوابت أساسية وطنية، تعتبر مواجهة الأعمال العدائية الإسرائيلية أولوية، وترفض سياسة استضعاف لبنان وإملاء الشروط المذلّة عليه، وعدم التفريط في كل ما يتعارض مع السيادة الوطنية". وختم فياض بالقول "ننظر بقلقٍ وغضب شديدين تجاه المواقف الداخلية التي تسوِّغ للعدو الإسرائيلي أن يوغل بدمائنا، أو تُعين الأميركي على إفقار شعبنا واستهدافه في لقمة عيشه ومصادر رزقه، وهذا يتناقض في الصميم مع ميثاق العيش المشترك ومرتكزات الاستقرار الداخلي، التي ينص عليها اتفاق الطائف والدستور اللبناني".