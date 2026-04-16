ذكرت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الغازية في قضاء صيدا أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط 7 شهداء و33 جريحاً.
رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ذلك "مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ، عن وقف لإطلاق النار في لبنان مدة عشرة أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف الليل بتوقيت بيروت). وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: "أجريت محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما".
وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".
ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال شن الغارات على بلدات الجنوب موقعاً شهداء وجرحى، فيما يستهدف حزب الله مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وسط المعارك البرية مع القوات المتوغلة، خصوصا في بنت جبيل.
ذكرت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الغازية في قضاء صيدا أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط 7 شهداء و33 جريحاً.
قال حزب الله إنه استهدف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه، مشيرا إلى أن الدبابة شوهدت وهي تحترق.
طالبت مصادر عسكرية لبنانية، في حديث لـ"العربي الجديد"، اللبنانيين بعدم التسرّع في العودة وانتظار البيانات التي سيصدرها الجيش تباعاً، خاصة أن هناك مناطق لا تزال خطرة ويجب مسحها والكشف عليها. وأضافت "من الضروري انسحاب العدو من الأراضي التي يحتلها من أجل استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب". وأوضحت أن الجيش اللبناني سيواكب عودة الأهالي وينتشر في المناطق اللبنانية حفاظاً على سلامة المواطنين.
رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان جرت دون تصويت المجلس الوزاري المصغر.
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القوات البرية في جيش الاحتلال ستبقى في جنوب لبنان.
رحبّت الرئاسة الفرنسية بوقف إطلاق النار في لبنان، مع التشديد على أهمية "التحقق منه على الأرض".
أفاد حزب الله باستهداف ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريّا بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان مدة عشرة أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف الليل بتوقيت بيروت). وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: "أجريت محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما".
رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ذلك "مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء".
وأضاف سلام: "إذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم ومع الجرحى ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت". وتابع: "أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وكل الأشقاء العرب وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الكابنيت بقرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع إعلان الرئيس دونالد ترامب عنه. وذكرت وسائل الإعلام أن هناك غضبا في الكابنيت بسبب سماع أعضائه عن القرار من وسائل الإعلام.
قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن فرنسا تواصل دعم السلطات اللبنانية في مساعيها لإقامة دولة مستقرة ذات سيادة، مضيفاً "نقوم بذلك على الصعيد الإنساني، من خلال التواجد بالقرب من السكان المتضررين من هذه الحرب، وعلى الصعيد العسكري بدعمنا للجيش اللبناني والتزامنا بقوات اليونيفيل، وكذلك على الصعيد الدبلوماسي".
أعلن حزب الله عن استهدف مستوطنة شلومي وشمونة بصليتين صاروخيّتين.
قالت مصادر نيابية في حزب الله لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يخرق الاتفاقات ويرفض وقف إطلاق النار بينما حزب الله منح الدبلوماسية فرصاً عدّة والتزم بالقرارات التي اتخذت. وأضافت المصادر "طالما العدو الاسرائيلي مستمرّ في اعتداءاته، فإن المقاومة متمسّكة بحق الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني".
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف للهيئة الصحية في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، ما أدّى إلى إصابة اثنين من المسعفين بجروح بالغة. وأضافت في بيان "لن تتوقف عن إدانة هذه الاعتداءات التي تجافي القانون الإنساني الدولي، إذ يكاد لا يمر يوم من دون استهداف العدو الإسرائيلي للمسعفين بالرغم من أن الأعراف والقوانين الدولية تنص بوضوح، وبما لا يقبل أدنى شك، على حمايتهم في أماكن النزاعات".
أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالاً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، تناول التطورات الأخيرة ووقف إطلاق النار. وذكرت المصادر أن ترامب أبلغ عون أن وقف إطلاق النار "سيكون خلال ساعات"، مشيرة إلى أن اتصال الرئيسين "كان ثنائياً".
شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات بوقت متزامن على عدد من القرى في جنوب لبنان.
قالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إنه "بتاريخ اليوم، وفي سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، تم استهداف جسر القاسمية – صور البحري وتدميره، بهدف فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله وعزلها. كما أسفر الاعتداء عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرَين، إلى جانب إصابة أحد العسكريين من عداد الوحدة المتمركزة على الجسر". وأكدت قيادة الجيش أن الوحدات المختصة ستقوم بالكشف وتقييم حالة الجسر وإعادة تأهيله في أقرب وقت ممكن.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة الزرارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، ومعلومات عن سقوط عددٍ من الإصابات.
استهدف حزب الله اللبناني تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد امرأة وجرح طفلين بغارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة السعديات في قضاء الشوف.
لا يكاد يمرّ يوم لا يعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتلى أو جرحى أو كليهما معاً خلال اشتباك قواته المتوغلة في جنوب لبنان مع عناصر حزب الله، وسط تقارير عدة في الآونة الأخيرة تشير إلى حاجة القوات البرية لدعم جوي لتخفيف المخاطر عنها، وهو ما عمل الاحتلال الإسرائيلي عليه بعد وقف إطلاق النار مع إيران، مقارنة بالفترة السابقة. ويؤكد ذلك أن قوات الاحتلال ليست في نزهة رغم الفرق الكبير بالعتاد العسكري والوسائل التكنولوجية والطائرات المقاتلة، والبيانات المتواترة التي يصدرها الجيش الإسرائيلي حول "إنجازاته" العسكرية وتطويقه بلدة بنت جبيل وتوسيع عملياته للسيطرة التامة عليها.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارتين اللتين شنهما العدو الإسرائيلي على بلدة الشهابية في قضاء صور اليوم وأمس أدتا إلى استشهاد 9 أشخاص وجرح 6 آخرين. وقالت إن غارة يوم أمس أدت إلى 5 شهداء من بينهم مسعف و6 جرحى، أما الغارة اليوم، فقد أدت إلى استشهاد 4 أشخاص. وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار حتى اليوم ارتفعت إلى 2196 شهيداً و7185 جريحاً.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونه ومحيطها.
أفاد حزب الله بأنه هاجم تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة كبير، وتجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال في مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة كبيرة.
استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على الأوتوستراد الساحلي في محلة السعديات جنوبي بيروت.
أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ"العربي الجديد" بأن الاتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحصل وأن الاتصالات مستمرة مع الأميركيين لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اقترح انضمام نتنياهو إلى الاتصال، لكن عون لا يفضّل ذلك حالياً.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اللبناني أجرى سلسلة اتصالات داخلية تطرق فيها إلى موضوع الاتصال مع نتنياهو، وأنه تلقى نصائح خلال اتصالاته الداخلية بعدم إجراء اتصال مع نتنياهو. وأوضحت المصادر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لم يؤيّد حصول اتصال بين عون ونتنياهو.
أفاد مصدر لبناني لـ"التلفزيون العربي" بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اقترح انضمام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتصال هاتفي، إلا أن الرئيس اللبناني جوزاف عون رفض ذلك.
أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة دعم بلاده لمسار المفاوضات المباشرة، واصفًا إياه بالقرار الصائب، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي. كما شدد على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ورأى أن ثمة فرصة تاريخية ينبغي للبنان اغتنامها، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تُثبت جديتها في السير نحو حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بحسب ما نقل عنه بيان الخارجية اللبنانية.
من جهته، أكد رجّي أن لبنان يُعلّق آمالًا كبيرة على المفاوضات، وجدّد التأكيد أن الحل الدبلوماسي كان دائمًا الخيار الوحيد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وترسيم الحدود البرية. وشدد على أن المضي في المفاوضات المباشرة كرّس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي من تتفاوض باسم لبنان.
أفادت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" بأن وزير الخارجية الأميركي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.
قالت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان اليوم الخميس، إن سفيرها لدى لبنان ميشال عيسى التقى، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأميركي. وأكد البيان التزام واشنطن بالمحادثات الجارية، إلى جانب دعم جهود السفارة في بيروت لمساندة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة واستعادة سيادته. ويأتي ذلك في إطار التحركات الأميركية المرتبطة بالملف اللبناني، وسط مساعٍ دبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد في البلاد.
عبّرت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي عن شجبها واستنكارها الشديدين للتفجير الإسرائيلي السافر لمبنى ثانوية مروحين الرسمية في جنوب لبنان، اليوم، مؤكدة أن المبنى مدرسي وخالٍ من أي وجود عسكري أو مدني. واستصرخت كرامي "الضمائر العالمية وضمير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجميع منظمات الأمم المتحدة والدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة، من أجل تحييد المدنيين والمؤسسات التربوية والتلاميذ، وقد دفعوا أثمانًا غالية وسقط منهم شهداء وجرحى بالعشرات".
وأكدت "أن أماكن التعليم هي مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة والتطوير الاجتماعي وتحقيق السلام". ودعت كرامي "الدول الكبرى والجهات الدولية إلى التحرك سريعًا لمنع استهداف مدارس أخرى"، وطلبت توفير دعم استثنائي للنهوض بالقطاع التربوي وتأمين استمراريته، لا سيما أن غالبية المدارس تحولت إلى مراكز للإيواء، وأن خطة الوزارة هي تأمين استمرارية التعليم حتى في أصعب الظروف.
أفادت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" بأن لبنان تبلّغ بموضوع الاتصال المرتقب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضحت المصادر أن مباحثات داخلية تجري على المستوى اللبناني، إلى جانب اتصالات مع الجانب الأميركي، لبحث هذا الملف وتداعياته.
قالت مصادر دبلوماسية بريطانية لـ"العربي الجديد" إن الموفد البريطاني في بيروت شدد على ضرورة شمول لبنان بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن الموفد أكد أيضًا أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إلى جانب نزع سلاح حزب الله، ضمن مسار يهدف إلى تثبيت الاستقرار في البلاد.
أفادت مصادر محلية بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ضهر البيدر الدولية التي تربط منطقة البقاع بالعاصمة بيروت.
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل يشكل "المدخل الطبيعي" للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وذلك خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. وشدد عون على حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي مختلف المناطق، بما يوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية.
وأوضح أن التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، باعتباره "مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها"، مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يُعد خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة. وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما المتعلقة بحصرية السلاح، سيتم تنفيذها بما يخدم مصلحة لبنان، ويضمن حماية جميع اللبنانيين وتعزيز دور الدولة في حفظ الأمن والاستقرار.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيّرة كانت قد نفذت، قبل الغارتين، ضربة على دفعتين بالقرب من الجسر نفسه.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأوضح مكتب بري، في بيان ثانٍ، أن الاتصال تناول "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان، ولا سيما في الجنوب، حيث يجري ما يجري جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه جرى تأكيد "وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان قبل أي أمر آخر".
نفى مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، في حديثه مع التلفزيون العربي، وجود أي مسعى أممي لترتيب اتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أعلن حزب الله تنفيذ 13 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية، خلال اليوم الخميس. وقال الحزب إنه قصف تجمعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال في مدينة الخيام، كما استهدف مربض مدفعية في مستوطنة كفار غلعادي. وأضاف أنه شن هجومًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة، إلى جانب قصف مستوطنات كريات شمونة وكفار غلعادي ومسغاف عام ومرغليوت، فضلًا عن استهداف مستوطنتي كرمئيل وبكيعين. وأشار الحزب إلى أنه خاض اشتباكات نارية مع قوة إسرائيلية، استهدفها بالأسلحة الموجّهة، ما أدى إلى تدمير أربع دبابات وناقلتي جند، مؤكداً أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة صدور البيان.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني بشكل أساسي، كما في بعض المناطق البقاعية، وقد أسفرت اعتداءاته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد أكثر من 40 شخصًا، وسقوط العديد من الإصابات، إلى جانب توسّع رقعة الدمار. وفي الساعات الماضية، استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبًا، ما تسبّب بأضرار جسيمة في مبنى المستشفى، كما استهدفت غارة أخرى مبنى تجاريًا بالقرب منه.
كذلك، شنّ جيش الاحتلال سلسلة اعتداءات على الجنوب، طاولت بلدات الصرفند، والخيام، ودبّين، والهبارية، ومنطقة مفتوحة في حي الراهبات في النبطية جنوبي لبنان. ووجّه جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني، داعيًا إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجّه إلى شمال نهر الزهراني.
وتشهد محاور بنت جبيل، جنوبًا، منذ ساعات الليل، اشتباكات على مسافة صفر بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أن هذه المنطقة تسعى إسرائيل للسيطرة عليها، في إطار تحقيق أهدافها بإقامة منطقة عازلة، وتحاول تحقيق ذلك قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات. وفي البقاع الغربي، شنّ طيران الاحتلال غارات على بلدة سحمر، ما أدى إلى تضرّر بعض المنازل.
أكدت مصادر نيابية في حركة أمل، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة اللبنانية وحدها مخوّلة التفاوض، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم "بأوراق قوة وليس بتنازلات"، مع رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المطلوب هو التفاوض غير المباشر عبر "لجنة الميكانيزم"، معتبرة أن هذا المسار هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة.
وفي السياق، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل حراكًا داخليًا وخارجيًا مكثفًا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان. وشددت المصادر على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيدًا لأي مسار سياسي لاحق.
قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنه لم يحدّد بعد موعد الاجتماع الثاني مع إسرائيل، مؤكدة تمسّك لبنان بوقف إطلاق النار شرطا أساسيا للبدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن هناك تفهّمًا أميركيًا لهذا المطلب، وهو ما تعوّل عليه بيروت للضغط على إسرائيل من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار وتهيئة الأرضية لاستئناف المسار التفاوضي. وأشارت إلى أن المشهد لا يخلو من التعقيدات، خصوصًا في ظل استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلا أنها شددت على أن التمسّك بالمسار الدبلوماسي بات ضروريًا لحل القضايا العالقة.
أرسل الأردن قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، في إطار الاستجابة المستمرة للأوضاع الإنسانية في الجمهورية اللبنانية. وتتكون القافلة من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وأدوية ومواد إغاثية، وفق بيان صادر عن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي. وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تؤكد الدور الإنساني الثابت للمملكة في دعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وبيّن أن التحرك الأردني يأتي استجابة لواجب إنساني لا يحتمل التأجيل، مشددًا على أن هذا الجهد لن يكون مؤقتًا، بل هو التزام مستمر سيحافظ عليه ما دامت الحاجة قائمة.
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الوزيرة غيلا غملئيل، عضو مراقب في الكابينت الأمني والسياسي، قولها إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع الرئيس اللبناني، في تأكيد إسرائيلي لما أعلنه ترامب بشأن هذا التواصل المرتقب.
قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، إنه لا معلومات لديها عن أي اتصال بين الرئيس جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس.
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان على لبنان، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
أعلن حزب الله تنفيذ سبع عمليات عسكرية، منذ فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع وقواعد تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية. وقال الحزب إنه استهدف موقع حانيتا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما قصف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخية. وأضاف أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، إلى جانب استهداف قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 شرق المدينة نفسها. وأشار الحزب إلى أنه استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة بنت جبيل، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة. كما أعلن قصف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسرب من المسيّرات، إضافة إلى استهداف رادار للاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان، الخميس، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يشر إلى من يقصد.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبي لبنان.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، إن الجيش يواصل ضرب حزب الله، وإنه على وشك حسم معركة بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.
نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) انتهى ليل الأربعاء- الخميس دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين لبنانيين، أنهم يتوقعون التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان "قريباً".
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لوقف إطلاق النار في لبنان ابتداءً من مساء اليوم الخميس. وأوضحت الصحيفة أنه، في الساعات الأخيرة، طُلب من القوات في الميدان الاستعداد لدخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بين الساعة السابعة مساءً والثانية عشرة منتصف الليل.
وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته بالاستعداد لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، حسبما أفادت صحيفة هآرتس العبرية.