لبنان | تحركات دولية بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي في الجنوب

تتسارع التحركات الدبلوماسية المرتبطة بلبنان، بالتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، إذ أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن مبادرة ألمانية ـ فرنسية جديدة تجاه لبنان، قائلاً في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني ـ الفرنسي الأسبوع المقبل: "نريد مع فرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط"، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أمس الجمعة، أن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان لا تزال مستمرة، مشدداً على مواصلة دعم بلاده لإرساء الأمن والسلام والاستقرار، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية. كما أكد أردوغان أهمية تطوير العلاقات الثنائية، معرباً عن اعتقاده بأن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية سيكون مفيداً.
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وفي الميدان، استشهد شخص وأصيب آخر في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن شاباً استشهد إثر استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية أثناء وجوده على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفررمان في النبطية، فيما أصيب شخص آخر في المنطقة نفسها جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية، ونُقل إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.
في المقابل، ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد خلال أيام للانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع جولة سادسة مرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما يومي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري، برعاية أميركية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب المرتقب سيشمل "مناطق تجريبية" في جنوب لبنان، استجابة لطلبات أميركية ولبنانية بإخلائها قبل انعقاد المفاوضات، من دون تحديد مواقعها. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الجمعة، أنّ المستوى السياسي في إسرائيل أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بتجميد جميع العمليات التي تُصنّف على أنها "حساسة" في جنوب لبنان، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، تسري هذه التعليمات حتى صدور توجيهات أخرى، وإلى حين اتضاح مآلات التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
"العربي الجديد" يتابع آخر التطورات الدبلوماسية والميدانية في لبنان:
إسرائيل تجمّد عمليات "حساسة" في جنوب لبنان بطلب أميركي
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الجمعة، أنّ المستوى السياسي في إسرائيل أصدر تعليمات إلى جيش الاحتلال بتجميد جميع العمليات التي تُصنّف على أنها "حساسة" في جنوب لبنان، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، تسري هذه التعليمات حتى صدور توجيهات أخرى، وإلى حين اتضاح مآلات التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته عبر نسف منازل في بلدة حولا، بقضاء مرجعيون، جنوبي لبنان. وفي السياق، نفذت مسيّرة إسرائيلية، ظهر اليوم، غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفرتبنيت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن مبادرة ألمانية ـ فرنسية جديدة تجاه لبنان، قائلاً في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل" قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني ـ الفرنسي الأسبوع المقبل: "نريد مع فرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط"، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.