لبنان | تأكيد لبناني على انسحاب إسرائيل ونتنياهو يرفضه

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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02 يوليو 2026
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تواصلت التطورات السياسية والميدانية في لبنان، مع استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بصيغة الإطار التي أعلن التوصل إليها عقب المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن، وسط اتصالات إقليمية ودولية تناولت سبل إنهاء الحرب. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الصيغة تحقق "منطق الدولة" وتحفظ حقوق لبنان، مشدداً على أن خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب.

في المقابل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، إذ نفذ تفجيراً كبيراً في محيط بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل، فيما أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال ستواصل البقاء في ما سماها "المناطق الأمنية" في لبنان وسورية وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. كما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) استمرارها في مراقبة الوضع، رغم القيود التي تعيق حركة دورياتها في بعض المناطق.

على الصعيد الدولي، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه للبنان، إذ أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت، ساندرا دو وال، أن الاتحاد قدم منذ عام 2019 أكثر من ثلاثة مليارات يورو لدعم مختلف القطاعات، مؤكدة أنه يشكل أكبر شريك مانح للبنان. كما تلقى الرئيس عون اتصالاً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناول التطورات اللبنانية والإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

12:22 AM
نتنياهو: نريد اتفاق سلام مع لبنان وسنبقى في المنطقة العازلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل ستبقى في ما وصفه بـ"المنطقة العازلة" جنوبي لبنان "ما دام ذلك ضرورياً"، مدعياً في الوقت ذاته أن بلاده تبذل جهوداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو خلال مراسم تأبين عسكريين إسرائيليين قُتلوا في لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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التحديثات الحية

نتنياهو: نريد اتفاق سلام مع لبنان وسنبقى في المنطقة العازلة

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رئيس وزراء لبنان: أولويتنا جدول زمني لانسحاب إسرائيل

أكد رئيس الوزراء اللبناني أن ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن "ليس اتفاقية أو معاهدة، بل إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات". وقال إن أولوية لبنان في الجولات المقبلة تتمثل في وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وأضاف رئيس الوزراء أن لبنان يواصل توثيق ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي، مؤكداً أن حق اللجوء إلى المحاكم الدولية "لم يسقط، وإنما علق" في هذه المرحلة.

12:09 AM
أبرز تطورات الوضع في لبنان يوم أمس الأربعاء
  • تفجير كبير في محيط بلدة رشاف
  • قصف مدفعي على أطراف بلدة بيت ياحون
  • غارتان على بلدة النبطية الفوقا
  • الاتحاد الأوروبي يؤكّد استمرار التزامه بتقديم الدعم للبنان
  • 4297 شهيدًا منذ 2 مارس
  • اليونيفيل: قواتنا تواجه قيودا تحد من حرية حركتها
  • عون: صيغة الإطار تحقق منطق الدولة
  • اتصال لبناني يوناني يبحث جهود وقف الحرب
  • كاتس: الجيش سيبقى في لبنان
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