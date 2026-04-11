لبنان | بيروت وواشنطن تطلبان وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وإسرائيل ترفض

بيروت

العربي الجديد

11 ابريل 2026
قالت الرئاسة اللبنانية إن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي بين سفيريهما في واشنطن الجمعة، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان، فيما ذكر موقع أكسيوس الجمعة، أن الحكومة اللبنانية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبتا من إسرائيل "وقفا مؤقتا" للعدوان على لبنان قبل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الإدارة الأميركية قررت تكليف وزارة خارجيتها القيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى مبادرة أطلقها الرئيس جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات مباشرة. وأوضح البيان أن "هذه الخطوة جاءت عقب اتصالات دولية وعربية أجراها عون مؤخراً، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد ذكرت لـ"العربي الجديد" بأن واشنطن تعمل على خط خفض التصعيد الإسرائيلي، في ظل ضغوط دولية على إسرائيل لعدم استهداف المرافق الرسمية ووقف إطلاق النار، خاصة مع تصاعد حالة الاستنكار والإدانة الدولية للاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، أنّ "المقاومة مستمرة"، مشدداً على أنّ الحزب "لن يقبل بالعودة إلى الوضع السابق"، في ظل استمرار المواجهة مع إسرائيل. ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى "إيقاف التنازلات المجانية"، بحسب وصفه، مؤكداً أنّ "الدولة والجيش والشعب والمقاومة معاً سيواصلون حماية البلاد وطرد الاحتلال"، مضيفاً أنّ التهديدات الإسرائيلية "لن تخيف" اللبنانيين، الذين "يملكون الإيمان والإرادة والقدرة على منع تحقيق أهداف العدو". 

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

01:36 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
سفير إسرائيل في واشنطن: لن نناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله

قالت إسرائيل إنها لن تناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله في محادثات مع الحكومة اللبنانية مرتقبة الثلاثاء المقبل في واشنطن. وجاء في بيان أصدره السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر أنه "رفض" لدى لقائه نظيرته اللبنانية للتحضير لهذه المحادثات "مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله".

01:34 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه صفد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه صفد وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

01:33 am

رويترز

avata
رويترز
"أكسيوس": أميركا ولبنان طلبتا من إسرائيل وقفا مؤقتا للضربات

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن الحكومة اللبنانية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبتا من إسرائيل "وقفا مؤقتا" للعدوان على لبنان قبل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل.

1:08 AM
أبرز الأحداث الجمعة | 10 إبريل

  • حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مستوطنات ومواقع الاحتلال

  • العفو الدولية: إسرائيل تعزل قرى جنوب لبنان وتمنع المساعدات

  • عراقجي: تفاهم وقف إطلاق النار يشمل لبنان

  • عون يقدم التعازي باستشهاد 13 عنصراً من أمن الدولة

  • جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في جنوب لبنان

  • نعيم قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس

  • طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على النبطية

  • تحركات أميركية لخفض التصعيد وترتيبات لمفاوضات لبنان وإسرائيل

رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
الحرب في المنطقة | ترقب لمفاوضات باكستان وترامب يلوّح بالعودة للقتال

تنديد مغربي بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وبتهديد بن غفير لزياش

تفجير بناية واعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة الغربية