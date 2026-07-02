لبنان | بيروت تتمسك بانسحاب الاحتلال ونتنياهو يتعنت

طالبت بلدية النبطية الفوقا من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والوزراء نواف سلام بالتدخل العاجل، وإصدار موقف رسمي واضح يبيّن الواقع القانوني والأمني للبلدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وكرامة، وصون سيادة الدولة وحماية حقوق مواطنيها.
ووجّه رئيس بلدية النبطية الفوقا زين غندور كتاباً إلى عون وسلام، استنكر خلاله استمرار الصمت الرسمي حيال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تتعرّض لها البلدة منذ إعلان وقف إطلاق النار.
وتمثّلت الاعتداءات في ثلاث غارات جوية حربية، وغارات متكررة بالطائرات المسيّرة، وافتعال حرائق، وإلقاء قنابل صوتية، واستشهاد أكثر من عشرة مدنيين، إضافة إلى قيام الطائرات المسيّرة بإلقاء عشرات الأجسام المشبوهة داخل البلدة.
وقال إن "هذه الاعتداءات تأتي رغم أن النبطية الفوقا لا تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ولا تُعد من البلدات المحتلة، كما أنها لم تُذكر في أي من البيانات الرسمية أو المسربة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار أو بما يُعرف باتفاق الإطار، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة لدى أبناء البلدة، ويضعهم في حال من القلق وعدم اليقين، ويحول دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم".