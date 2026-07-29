لبنان: بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أنطون صحناوي بجرم التعامل مع إسرائيل

- أثارت مأدبة العشاء التي أقامها المصرفي اللبناني أنطون صحناوي في واشنطن، والتي حضرها بنيامين نتنياهو، جدلاً في لبنان، حيث اعتُبرت دعماً للصهيونية ومخالفة للقانون اللبناني الذي يجرّم التعامل مع إسرائيل. - تقدم محامون بإخبارات ضد صحناوي بتهمة التعامل مع العدو وخرق قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، مطالبين بتحقيق قضائي شفاف بعيداً عن الحصانة السياسية أو المالية. - أثارت مشاركة صحناوي ردود فعل غاضبة في لبنان، حيث دعا ناشطون وسياسيون لمحاسبته، معتبرين أن الجلوس مع نتنياهو موقف سياسي وأخلاقي مرفوض.

تتفاعل مسألة إقامة المصرفي اللبناني أنطون صحناوي مأدبة عشاء في واشنطن، تشارك فيها طاولة واحدة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

، باعتبارها تمثل حلقة أخرى من مجاهرة صحناوي بصهيونيته، رغم عدوان إسرائيل المتواصل على لبنان، وتجريم القانون اللبناني لهكذا أفعال بموجب مقاطعة إسرائيل.

وسطر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، مساء الأربعاء، بلاغ بحثٍ وتحرٍّ لمدة 30 يوماً بحق أنطون صحناوي، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل. يأتي ذلك بعد أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة مع نتنياهو، والتي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي صورة صحيحة ولم تخضع لأي تعديل او تحريف رقمي أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان الحاج، في وقت سابق الأربعاء، قد أوعز إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق بشأن الصورة المتداولة التي نُسبت إلى صحناوي، والتي ظهر فيها مع شريكته المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، على مأدبة عشاء مع نتنياهو وزوجته سارة. وكلّف الحاج شعبة المعلومات إجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحة الصورة التي نشرها مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، أمس الثلاثاء على منصة إكس، وما إذا كانت صحيحة أو مركّبة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها المدعون الشخصيون ضد أنطون صحناوي بخلاف الإخبار؟ ما هي الأسباب التي دفعت النائب العام التمييزي إلى إصدار بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة 30 يوماً بحق أنطون صحناوي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في الأثناء، تقدّم عددٌ من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضده، بجرم التواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، كما تقدّم المحامي اللبناني واصف الحركة، بادعاء شخصي بحق صحناوي بجرم التواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، والخيانة والجرائم الواقعة على أمن الدولة وسائر الجرائم التي يظهرها التحقيق.

وأوضح الحركة أنه "لم يتقدّم بمجرد إخبار، لأن الإخبار قد ينتهي، في كثير من الأحيان، إلى ملف يُحفظ أو ورقة تُركَن في الأدراج، أما الادعاء الشخصي فيمنحني، بصفتي مواطناً لبنانياً ومتضرراً من العدوان الإسرائيلي، حق متابعة الدعوى مباشرة أمام القضاء، والإصرار على السير بها حتى النهاية". وأضاف: "ما قمت به ليس موقفاً إعلامياً ولا خطوة رمزية، بل مسار قضائي كامل، انطلاقاً من قناعتي بأن القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع، وأن ارتكاب جرم التعامل مع العدو يستوجب تحقيقاً قضائياً جريئاً، جدياً، وشفافاً، بعيداً عن أي حصانة سياسية أو مالية أو زبائنية".

تقدّمت اليوم بادعاء شخصي بحق #أنطون_الصحناوي بجرم التعامل مع #العدو، ولم أتقدّم بمجرد إخبار.

فالإخبار قد ينتهي، في كثير من الأحيان، إلى ملف يُحفظ أو ورقة تُركَن في الأدراج، أما الادعاء الشخصي فيمنحني، بصفتي مواطنًا لبنانيًا ومتضررًا من العدوان الإسرائيلي، حق متابعة الدعوى مباشرة pic.twitter.com/7htMp27NpG — واصف الحركة (@WasefHarake) July 29, 2026

غضب في الشارع اللبناني

ولم تهدأ ردات الفعل الغاضبة في لبنان منذ أمس الثلاثاء، بمجرد شيوع خبر حضور نتنياهو وزوجته سارة مأدبة عشاء تكريماً للسيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام في واشنطن، شارك في استضافتها صحناوي. ونشر الصحافي الأميركي الإسرائيلي باراك رافيد الصورة الأولى للمناسبة، قبل أن يعمد نتنياهو في وقتٍ لاحقٍ إلى نشر صور من الحفل، يظهر صحناوي بشكل واضح في خلفيتها.

Last night, Sara and I joined Lindsey Graham’s family and friends in Washington to honor his memory.



America lost a great patriot. Israel lost one of its greatest friends. And I lost a dear friend.



Lindsey’s courage, friendship and commitment to our alliance will never be… pic.twitter.com/lvfoiixKxl — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 28, 2026

وعرّف رافيد صحناوي بأنه "أحد أبرز الشخصيات اللبنانية الداعمة لاتفاق سلام مع إسرائيل، ويشارك في سلسلة أنشطة ومبادرات لتعزيز التقارب والروابط بين الشعب اللبناني والإسرائيليين"، مشيراً إلى أن الحفل استمرّ نحو ثلاث ساعات، في مطعم "بوربون ستيك" داخل فندق "فور سيزنز"، وحضره قرابة 20 سناتوراً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى عددٍ من مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

دعوات لمحاسبة صحناوي

في غضون ذلك، دعا عدد من الناشطين والنواب والسياسيين والمحامين في لبنان لمحاسبة صحناوي، لمخالفته قانون مقاطعة إسرائيل، والذي لا يزال ساري المفعول، رغم التطورات السياسية الحاصلة، خصوصاً على صعيد المفاوضات المباشرة الدائرة بين إسرائيل ولبنان. ولا يزال نقاش "التطبيع" بعيداً ومنفصلاً عن مسار التوصل لاتفاقات أمنية، وهو مسار محصور حتى الآن بالسلطات. علماً أن صحناوي لا يخفي صهيونيته، خصوصاً منذ نشر صورة في إبريل/نيسان الماضي، مع أورتاغوس، داخل متحف ذكرى الهولوكوست في واشنطن، حيث أعلن من هناك عن تقديم تبرع للمتحف. حينها قالت أورتاغوس نفسها من المتحف، إن صحناوي "يموّل ويدعم متحف الهولوكوست، ودار الأوبرا الإسرائيلية الأميركية، ومبادرات السلام بين لبنان وإسرائيل، ولذلك أشعر بالفخر الشديد به". ووصفته بانه هو وعائلته ينتمون "لأجيال من المسيحيين الصهاينة اللبنانيين".

تقارير عربية اللبناني أنطون صحناوي يولم على شرف نتنياهو في ذكرى غراهام

في هذا السياق علّقت النائبة اللبنانية حليمة القعقور على الصورة التي نشرها رافيد بالقول إنها "لا تعكس فقط خرقا لقانون العقوبات في ما خص الصلات غير المشروعة مع العدو، بل أيضاً تعكس أزمة أخلاقية ووطنية كبيرة للتعاون مع من يبيد شعبنا، ويحتلّ أرضنا، ويحرق غاباتنا، ويقتلع أشجار الزيتون، ويقتل الصحافيين والمدنيين دون حساب وعقاب". وأضافت على "إكس" أن "هذا النموذج من الأشخاص هو نفسه الذي لا زال يعرقل بالتعاون مع أصحابه البنكرجية (أصحاب البنوك) داخل المجلس النيابي وفي الإعلام الإصلاح الفعلي للمصارف، ناسفاً كل محاولة لإقرار قوانين عادلة تنهي الأزمة المصرفية".

بقيَ صحناوي بلا محاسبة رغم الكمّ الكبير من الملفات والقضايا التي ارتبط اسمه بها

من جانبه، قال النائب اللبناني إبراهيم منيمنة، على منصلة إكس، إن "الجلوس إلى طاولة واحدة مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

انّ الجلوس إلى طاولة واحدة مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يقود حكومة شنت حروباً مدمرة على لبنان، هو موقف سياسي وأخلاقي مرفوض ويشكل إخباراً علنياً يستوجب تحرك النيابة العامة التمييزية فوراً للتحقيق.



إن تحييد… pic.twitter.com/C3akUXmKpj — Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) July 29, 2026

، والذي يقود حكومة شنّت حروباً مدمرة على لبنان، هو موقف سياسي وأخلاقي مرفوض ويشكل إخباراً علنياً يستوجب تحرك النيابة العامة التمييزية فوراً للتحقيق". وأضاف أن "تحييد لبنان عن صراعات المنطقة والتمسك بالتفاوض خياراً استراتيجياً لا يعني تجاوز الدولة والقوانين النافذة أو محاولة فرض خيارات تطبيعية عليها تجاوزاً للواقع، خصوصاً من جهات لطالما أحاطت بعلاقاتها وأدوارها السياسية والاقتصادية وتقاطعاتها الداخلية والخارجية علامات استفهام كبيرة".

ويُعرَف صحناوي لبنانياً، بأنه رجل أعمال ورئيس تنفيذي لمجموعة بنك "سوسيتيه جنرال"، المسؤول إلى جانب المنظومة المصرفية في لبنان عن احتجاز أموال المودعين منذ أواخر عام 2019، كما أنه من أحد الداعمين لقوى سياسية لبنانية، ولوسائل إعلام محلية، ولصحافيين، ومموّل لمنصّات عدّة، منها "ولِدت" أو عُزِّز دعمها، إبّان الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقد بقيَ بلا محاسبة رغم الكمّ الكبير من الملفات والقضايا التي ارتبط اسمه بها، بينما عمد هو إلى رفع دعاوى عدة بحق صحافيين نشروا تقارير إعلامية حوله.