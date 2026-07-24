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لبنان | بدء عودة أهالي زوطر الغربية وغارات على القصير

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:43 (توقيت القدس)
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة القصير، واستهدف سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية أثناء عملها في حي البريد في النبطية الفوقا، في ظل الاعتداءات اليومية المتواصلة على جنوب لبنان، فيما بدأ أهالي زوطر الغربية جنوبي لبنان بالدخول إلى البلدة بعد ثلاثة أيام على انتشار الجيش اللبناني فيها تنفيذاً لأولى مراحل المنطقة التجريبية.

كما قصف جيش الاحتلال المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وتلة علي الطاهر، وأطراف رشاف من جهة حداثا، ومركبا. وبالتزامن، نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير ونسف للمنازل في بلدات حداثا والطيري وكونين وكفرتبنيت ومحيط مجدل زون ومركبا.

من جهة أخرى، يواصل عشرات من أهالي بلدة زوطر الغربية، جنوبي لبنان، انتظارهم على مداخل البلدة منذ ثلاثة أيام أملاً في الحصول على إذن من الجيش اللبناني يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، عقب انتشار وحداته العسكرية فيها إثر انسحاب القوات الإسرائيلية. وتعد زوطر الغربية واحدة من ثلاث بلدات ضمن أول "منطقة تجريبية" شملتها المرحلة الأولى من اتفاق الإطار الموقع برعاية الولايات المتحدة، والذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولاً بأول..

11:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تصنيف قلاع جبل عامل تراثاً عالمياً

أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية أن لجنة التراث العالمي أدرجت قلاع جبل عامل الخمس (الشقيف، تبنين، دوبية، دير كيفا، شمع) على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

11:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
بدء دخول الأهالي إلى زوطر الغربية

بدأ أهالي زوطر الغربية جنوبي لبنان بالدخول إلى البلدة بعد ثلاثة أيام على انتشار الجيش اللبناني فيها تنفيذاً لأولى مراحل المنطقة التجريبية. وينفذ الجيش اللبناني، بحسب معلومات "العربي الجديد"، سلسلة إجراءات وتدابير مواكِبة لدخول الأهالي التدريجي وعلى دفعات إلى البلدة. كذلك، تستكمل فرق الإسعاف عملياتها في زوطر الغربية بحثاً عن رفات الشهداء، بعدما عثرت أمس على 3 شهداء.

10:48 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الصحة اللبنانية تدين استهداف فريق إسعاف

دانت وزارة الصحة اللبنانية تجدُّد الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والأطقم الصحية، وآخرها ما حصل في بلدة النبطية الفوقا، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجروح وتضرّر سيارة الإسعاف.

10:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وزير الداخلية اللبناني: قمة عون وترامب محطة مفصلية

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار إن "القمة التاريخية التي جمعت الرئيس جوزاف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلت محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية - الأميركية، ورسالة دعم واضحة للبنان". وعرض عون اليوم الجمعة مع الحجار الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، واطّلع على التدابير والإجراءات التي تنفّذها الأجهزة الأمنية "للحفاظ على الأمن والاستقرار".

وقال الحجار "أكّدت دعمي للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فُرضت عليه، وصولاً إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها". وأضاف "أعربنا عن ارتياحنا للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة عون إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة، إذ تعكس الزيارة تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية".

10:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات نسف واسعة في 7 بلدات

نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة عمليات تفجير ونسف للمنازل في بلدات حداثا والطيري وكونين وكفرتبنيت ومحيط مجدل زون ومركبا والخيام، جنوبي لبنان.

10:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف على بلدات عدة

شن جيش الاحتلال عمليات قصف طاولت المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وتلة علي الطاهر، وأطراف رشاف من جهة حداثا، ومركبا.

09:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابة مسعفين في النبطية وغارة على القصير

شن طيران الاحتلال في الساعات الماضية غارات على أطراف بلدة القصير، كما استهدف سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية أثناء عملها في حي البريد في النبطية الفوقا، ما أدى إلى إصابة اثنين من المسعفين بجراح طفيفة، إضافة إلى تضرر سيارة الإسعاف.

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