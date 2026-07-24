لبنان | بدء عودة أهالي زوطر الغربية وغارات على القصير

أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية أن لجنة التراث العالمي أدرجت قلاع جبل عامل الخمس (الشقيف، تبنين، دوبية، دير كيفا، شمع) على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة القصير، واستهدف سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية أثناء عملها في حي البريد في النبطية الفوقا، في ظل الاعتداءات اليومية المتواصلة على جنوب لبنان، فيما بدأ أهالي زوطر الغربية جنوبي لبنان بالدخول إلى البلدة بعد ثلاثة أيام على انتشار الجيش اللبناني فيها تنفيذاً لأولى مراحل المنطقة التجريبية.
كما قصف جيش الاحتلال المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وتلة علي الطاهر، وأطراف رشاف من جهة حداثا، ومركبا. وبالتزامن، نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير ونسف للمنازل في بلدات حداثا والطيري وكونين وكفرتبنيت ومحيط مجدل زون ومركبا.
من جهة أخرى، يواصل عشرات من أهالي بلدة زوطر الغربية، جنوبي لبنان، انتظارهم على مداخل البلدة منذ ثلاثة أيام أملاً في الحصول على إذن من الجيش اللبناني يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، عقب انتشار وحداته العسكرية فيها إثر انسحاب القوات الإسرائيلية. وتعد زوطر الغربية واحدة من ثلاث بلدات ضمن أول "منطقة تجريبية" شملتها المرحلة الأولى من اتفاق الإطار الموقع برعاية الولايات المتحدة، والذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.