لبنان | بدء سريان الهدنة وسط ترحيب دولي

سمع أصوات إطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية لبيروت تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
دخلت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لبنان مدة عشر أيام، حيز التنفيذ ابتداء من الليلة (12 مساء بتوقيت بيروت)، لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن لبنان تعهد اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمنع أي عملية قد يشنها حزب الله ضد إسرائيل، فيما أعلن الحزب أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار، شرط أن يكون شاملا ويتضمن وقف "الأعمال العدائية" الإسرائيلية والاغتيالات ضده.
وعقب إعلانه عن وقف إطلاق النار، قال ترامب، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وأضاف ترامب "إنه لأمر مثير للغاية. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بحيث يتسنى عقد اجتماع، هو الأول من نوعه منذ 44 عاما، ليكون هناك اجتماع بين لبنان وإسرائيل، ومن المرجح أن يُعقد هذا الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
من جانبه، قال نتنياهو، إن وقف إطلاق النار يمثل فرصة لـ"سلام تاريخي"، مشددا على مطلبه بنزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي اتفاق. وأضاف "لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الخميس، أن نتنياهو قال إن جيش الاحتلال "سيبقى في المكان الذي وصل إليه في لبنان"، في إشارة الى المناطق التي يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية.
رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن "وقف الحرب في لبنان كان جزءا من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان"، مشيرا إلى أن إيران شدّدت "منذ البداية، خلال محادثاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، (...) على ضرورة إرساء وقفٍ متزامن لإطلاق النار في كامل المنطقة، بما في ذلك لبنان". وأكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن المسار اللبناني منفصل عن المسار الإيراني في المفاوضات.
