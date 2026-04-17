لبنان | بدء سريان الهدنة وسط ترحيب دولي

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
17 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:25 (توقيت القدس)
دخلت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لبنان مدة عشر أيام، حيز التنفيذ ابتداء من الليلة (12 مساء بتوقيت بيروت)، لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن لبنان تعهد اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمنع أي عملية قد يشنها حزب الله ضد إسرائيل، فيما أعلن الحزب أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار، شرط أن يكون شاملا ويتضمن وقف "الأعمال العدائية" الإسرائيلية والاغتيالات ضده.

وعقب إعلانه عن وقف إطلاق النار، قال ترامب، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وأضاف ترامب "إنه لأمر مثير للغاية. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بحيث يتسنى عقد اجتماع، هو الأول من نوعه منذ 44 عاما، ليكون هناك اجتماع بين لبنان وإسرائيل، ومن المرجح أن يُعقد هذا الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

من جانبه، قال نتنياهو، إن وقف إطلاق النار يمثل فرصة لـ"سلام تاريخي"، مشددا على مطلبه بنزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي اتفاق. وأضاف "لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الخميس، أن نتنياهو قال إن جيش الاحتلال "سيبقى في المكان الذي وصل إليه في لبنان"، في إشارة الى المناطق التي يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إسرائيل ولبنان أولًا بأول...

12:20 am

بيروت
إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت

سمع أصوات إطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية لبيروت تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

11:57 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وزارة الخارجية الإيرانية ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن "وقف الحرب في لبنان كان جزءا من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان"، مشيرا إلى أن إيران شدّدت "منذ البداية، خلال محادثاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، (...) على ضرورة إرساء وقفٍ متزامن لإطلاق النار في كامل المنطقة، بما في ذلك لبنان". وأكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن المسار اللبناني منفصل عن المسار الإيراني في المفاوضات.

11:53 pm

واشنطن
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية

نشرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل، وذلك عقب محادثات مباشرة جرت في 14 إبريل/نيسان بوساطة واشنطن. وتضمّن النص تفاهمات أولية تمهّد لسلام دائم بين الجانبين، تشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، وإرساء ترتيبات أمنية على الحدود، إلى جانب إعلان هدنة مؤقتة تمتد لعشرة أيام اعتبارًا من 16 إبريل/نيسان، بهدف إطلاق مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق شامل. لمزيد من التفاصيل: 

من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي برعاية أميركية في واشنطن، 14 إبريل 2026 (Getty)
11:50 pm

الدوحة
واشنطن: لبنان تعهّد منع أي هجوم لحزب الله على إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية القطرية بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرة إياه خطوة أولية نحو خفض التصعيد. وأكدت الخارجية القطرية ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

11:24 PM
أبرز الأحداث الخميس | 16 إبريل

  • حزب الله يدعو اللبنانيين إلى عدم التسرع في العودة إلى الجنوب

  • واشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان يمكن تمديده باتفاق متبادل

  • الجيش اللبناني يدعو للتريث في العودة إلى الجنوب

  • مصادر لبنانية: الجيش اللبناني سيواكب عودة الأهالي إلى الجنوب

  • ترامب: وقف لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام

  • سلام يرحب بوقف إطلاق النار: مطلب لبناني محوري

  • نتنياهو: سنبقى بالمكان الذي وصلنا إليه في لبنان

الأناضول
إصابات إحداها خطيرة في كرمئيل جراء قصف صاروخي من لبنان

أصيب عدد من الإسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة، الخميس، في كرمئيل، جراء قصف صاروخي من لبنان، وفق الإسعاف الإسرائيلية. ونقلت قناة (12) العبرية الخاصة، عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إنّ عددا من الإسرائيليين (لم تحدد عددهم) أصيبوا جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كرمئيل (قرب عكا)، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. وذكرت القناة، أن الكهرباء انقطعت في عدة مناطق بكرمئيل، جراء القصف الصاروخي من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار مرتين على الأقل في 7 مدن وبلدات شمالي إسرائيل، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، وفق التوقيت المحلي..

صابر غل عنبري
ريما حسن خلال مؤتمر صحافي في باريس، 3 إبريل 2026 (فرانس برس)
تحقيق صحافي يكشف مراقبة الشرطة الفرنسية تحركات النائبة ريما حسن

ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك أسلحة نووية لعقود