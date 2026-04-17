لبنان | بدء الهدنة والجيش اللبناني يوثق خروقات إسرائيلية

أخبار
بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
17 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 04:51 (توقيت القدس)
+ الخط -

دخلت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لبنان مدة عشر أيام حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس - الجمعة (12 بتوقيت بيروت)، لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن لبنان تعهد باتخاذ "إجراءات ملموسة" لمنع أي عملية قد يشنها حزب الله ضد إسرائيل، فيما أعلن الحزب أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار، شرط أن يكون شاملاً ويتضمن وقف "الأعمال العدائية" الإسرائيلية والاغتيالات ضده.

وعقب إعلانه عن وقف إطلاق النار، قال ترامب إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين. وأضاف ترامب: "إنه لأمر مثير للغاية. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بحيث يتسنى عقد اجتماع، هو الأول من نوعه منذ 44 عاماً، ليكون هناك اجتماع بين لبنان وإسرائيل، ومن المرجح أن يُعقد هذا الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين".

من جانبه، قال نتنياهو إن وقف إطلاق النار يمثل فرصة لـ"سلام تاريخي"، مشدداً على مطلبه بنزع سلاح حزب الله شرطاً مسبقاً لأي اتفاق. وأضاف: "لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الخميس، أن نتنياهو قال إن جيش الاحتلال "سيبقى في المكان الذي وصل إليه في لبنان"، في إشارة الى المناطق التي يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الهدنة بين إسرائيل ولبنان أولاً بأول...

03:22 am

قنا

قنا
مصر وألمانيا ترحبان بوقف إطلاق النار في لبنان

رحّبت مصر بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، معتبرةً أنه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة التزام إسرائيل بوقف جميع الاعتداءات العسكرية، مشددة على دعمها لوحدة لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه وتمكين مؤسساته.

كما دعت إلى انسحاب إسرائيلي كامل وفوري من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية، مطالبةً المجتمع الدولي بضمان استدامة وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات وعودة النازحين.

كما رحّب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان.

وأشار إلى أن محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان قد تفتح المجال أمام مستقبل يراعي مصالح الجانبين، مؤكدًا الحاجة إلى اتفاقات طويلة الأمد لتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وضمان سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

03:10 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الجيش اللبناني: تسجيل خروقات واعتداءات إسرائيلية جنوباً

حذّر الجيش اللبناني من استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار جنوب البلاد، مشيرًا إلى تسجيل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع طال عددًا من القرى.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما خلال ساعات الليل وتجنّب الاقتراب من المناطق الخطرة. وأكدت أنها تتابع التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

02:51 am

فرانس برس

فرانس برس
ترامب يأمل أن يتصرف حزب الله "بشكل جيد" خلال وقف إطلاق النار

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في أن يتصرف حزب الله "بشكل جيد" خلال فترة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن ذلك قد يشكل "لحظة عظيمة" للحزب إذا التزم بالسلوك المناسب.

02:37 am

قنا

قنا
السعودية تؤكد حصر السلاح بيد الدولة في لبنان

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان.

وثمّنت وزارة الخارجية السعودية الدور الذي قام به كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب لبنان في بسط سيادته وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ودعم الخطوات الإصلاحية والحفاظ على وحدة أراضيه.

02:36 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
دمشق
سورية ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في جمهورية لبنان، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل تطورًا مهمًا لمنع المزيد من التوتر في المنطقة.

1:36 AM

ريتا الجمّال

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 56 عملية عسكرية

أعلن حزب الله تنفيذ 56 عملية عسكرية يوم الخميس، قال إنها استهدفت تحركات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى مواقع وقواعد وانتشار قواته ومستوطَناته في شمال فلسطين المحتلة.

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي لما وصفه بالعدوان، مشددًا على أن الرد سيستمر إلى حين توقف "العدوان الإسرائيلي الأميركي" على لبنان. وأضاف أن "المقاومة الإسلامية" معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، معتبرًا أن تجاوز إسرائيل للحدود يفرض مواصلة الردع لمنعها من تحقيق أهدافها.

1:35 AM

ريتا الجمّال

بيروت
غوتيريس يرحّب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشيدًا بدور الولايات المتحدة في تيسيره. وأعرب عن أمله في أن يمهّد هذا التطور الطريق أمام مفاوضات تفضي إلى حل طويل الأمد للنزاع، ويسهم في تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما حثّ جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل، والالتزام بالقانون الدولي في جميع الأوقات.

1:35 AM

ريتا الجمّال

بيروت
الجيش اللبناني يحذّر من إطلاق النار العشوائي

قال الجيش اللبناني في بيان إن عددًا من المواطنين أقدموا، إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، على إطلاق النار في الهواء من أسلحة حربية وقذائف صاروخية، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر ويتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وحذّرت قيادة الجيش من هذه الظاهرة، داعيةً المواطنين إلى التقيّد بالقوانين وعدم إطلاق النار تحت أي ظرف، مؤكدةً أنها ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
 

1:34 AM

ريتا الجمّال

بيروت
عودة مواطنين إلى الضاحية وجنوب لبنان مع بدء الهدنة

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بتسجيل عودة مواطنين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

1:07 AM

ريتا الجمّال

بيروت
جيش الاحتلال يدعو سكان جنوب لبنان لعدم التوجه جنوب الليطاني

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم الانتقال إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال في رسالة عاجلة إنه سيواصل التمركز في مواقعه جنوب لبنان، في مواجهة ما وصفه بنشاطات حزب الله، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة السكان.

12:20 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت

سمعت أصوات إطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية لبيروت تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

11:57 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
وزارة الخارجية الإيرانية ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن "وقف الحرب في لبنان كان جزءاً من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان"، مشيراً إلى أن إيران شدّدت "منذ البداية، خلال محادثاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، (...) على ضرورة إرساء وقفٍ متزامن لإطلاق النار في كامل المنطقة، بما في ذلك لبنان". وأكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن المسار اللبناني منفصل عن المسار الإيراني في المفاوضات.

11:53 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
واشنطن
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية

نشرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل، وذلك عقب محادثات مباشرة جرت في 14 إبريل/نيسان بوساطة واشنطن. وتضمّن النص تفاهمات أولية تمهّد لسلام دائم بين الجانبين، تشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، وإرساء ترتيبات أمنية على الحدود، إلى جانب إعلان هدنة مؤقتة تمتد لعشرة أيام اعتبارًا من 16 إبريل/نيسان، بهدف إطلاق مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق شامل. لمزيد من التفاصيل: 

من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي برعاية أميركية في واشنطن، 14 إبريل 2026 (Getty)
11:50 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
الدوحة ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحبت وزارة الخارجية القطرية بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرة إياه خطوة أولية نحو خفض التصعيد. وأكدت الخارجية القطرية ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

11:24 PM
أبرز الأحداث الخميس | 16 إبريل

  • حزب الله يدعو اللبنانيين إلى عدم التسرع في العودة إلى الجنوب

  • واشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان يمكن تمديده باتفاق متبادل

  • الجيش اللبناني يدعو إلى التريث في العودة إلى الجنوب

  • مصادر لبنانية: الجيش اللبناني سيواكب عودة الأهالي إلى الجنوب

  • ترامب: وقف لإطلاق النار في لبنان 10 أيام

  • سلام يرحب بوقف إطلاق النار: مطلب لبناني محوري

  • نتنياهو: سنبقى بالمكان الذي وصلنا إليه في لبنان

04:26 am

فرانس برس

فرانس برس
11:52 pm

الأناضول

الأناضول
إصابات إحداها خطيرة في كرمئيل جراء قصف صاروخي من لبنان

أصيب عدد من الإسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة، الخميس، في كرمئيل، جراء قصف صاروخي من لبنان، وفق الإسعاف الإسرائيلية. ونقلت قناة (12) العبرية الخاصة، عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إنّ عددا من الإسرائيليين (لم تحدد عددهم) أصيبوا جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كرمئيل (قرب عكا)، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. وذكرت القناة، أن الكهرباء انقطعت في عدة مناطق بكرمئيل، جراء القصف الصاروخي من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار مرتين على الأقل في 7 مدن وبلدات شمالي إسرائيل، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، وفق التوقيت المحلي..

