لبنان | بدء الهدنة والجيش اللبناني يوثق خروقات إسرائيلية

رحّبت مصر بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، معتبرةً أنه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة التزام إسرائيل بوقف جميع الاعتداءات العسكرية، مشددة على دعمها لوحدة لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه وتمكين مؤسساته.
كما دعت إلى انسحاب إسرائيلي كامل وفوري من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية، مطالبةً المجتمع الدولي بضمان استدامة وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات وعودة النازحين.
كما رحّب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان.
وأشار إلى أن محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان قد تفتح المجال أمام مستقبل يراعي مصالح الجانبين، مؤكدًا الحاجة إلى اتفاقات طويلة الأمد لتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وضمان سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.