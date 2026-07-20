لبنان | انطلاق العمل بالمناطق التجريبية والاحتلال يواصل التفجيرات

يواصل الرئيس اللبناني جوزاف عون لليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن، وسط محاولات لبنانية لدفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يلتقيه غداً الثلاثاء، للضغط على إسرائيل للبدء بالانسحاب من جنوب لبنان، وهو ما لم يشر إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع عون أمس الأحد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الاثنين، انطلاق العمل بالمنطقة التجريبية في 3 قرى في جنوب لبنان.
وكانت مصادر رسمية لبنانية، كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم أنّ "ملفات عدّة تُناقش وتُبحث خلال زيارة عون، لكن أبرز ما يتمسّك به الأخير هو ضرورة تحقيق أوّل انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، بما قد يتبعه من خطوات لاحقة، على أن تكون سريعة، تطبيقاً لصيغة اتفاق الإطار الذي وُقّع في 26 يونيو/حزيران الماضي، والتي نصّت على أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق المُنسحب منها على الفور، للبدء بحصر السلاح، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي إليها"، مشددةً على أن "عون أكد خلال اجتماعاته تمسكه بعدم التراجع عن مسار استعادة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيد الدولة".
في الموازاة، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون تلقى دعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة الرياض، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. وأكد ولي العهد "دعم السعودية للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه". كما جدّد بن سلمان، بحسب البيان اللبناني، "عزم المملكة العربية السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية".
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها اتفاق وقف النار، مع تنفيذها عملية تفجير ضخمة في كفرتبنيت جنوبي لبنان، وتنفيذ غارات وهمية فوق مناطق في البقاع.
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