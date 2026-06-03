لبنان | انتهاء جولة المفاوضات في واشنطن وسط استمرار الغارات

لم يوقف إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، العدوان الإسرائيلي على لبنان، إذ واصل جيش الاحتلال غاراته وعملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، زاعماً، وفق المتحدث باسمه، أن الغارات التي نفذتها الفرقة 91 بالتعاون مع سلاح الجو استهدفت مخازن أسلحة ومقار وبنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدات لبنانية، فيما تحدث الجيش عن اعتراض هدفين جويين أُطلقا من لبنان ورصد مسيّرات في أجواء شمال إسرائيل.
في المقابل، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال المنتشرة في جنوب لبنان، معلناً في بيانات عسكرية متتالية تنفيذ 13 عملية خلال الثلاثاء. وقال الحزب إنه استهدف دبابات "ميركافا" وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدات حداثا وزوطر الشرقية والبياضة، كما قصف تجمعات للجنود في محيط قلعة الشقيف ومواقع أخرى بقذائف المدفعية والصواريخ، مؤكداً أن عملياته تأتي رداً على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية.
ويتزامن استمرار التصعيد مع انتهاء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، على أن تستأنف اليوم الأربعاء. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، ناقشت المباحثات ترتيبات أمنية في جنوب لبنان وآليات تثبيت وقف إطلاق النار، وسط حديث عن أجواء إيجابية نسبياً وظهور بعض نقاط التوافق بين الجانبين. في الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني لمساعدته في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، في خطوة تحظى بدعم إسرائيلي. وأضافت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي ناقشا خلال جولة المباحثات في واشنطن سبل التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن اللقاءات جرت في أجواء وصفتها بـ"الإيجابية"، مع ظهور بعض التفاهمات بين الجانبين.
في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله إن لبنان تلقى عبر الوساطة الأميركية عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح الأول نصّ على وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الشمالية مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من جانب حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضافت القناة أن واشنطن عادت وقدمت مقترحاً جديداً يتضمن وقفاً متبادلاً لإطلاق النار في الضاحية وشمال إسرائيل تمهيداً للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 48 إلى 72 ساعة.
"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..