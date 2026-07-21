لبنان | الجيش يدخل زوطر الغربية قبيل لقاء عون وترامب في واشنطن

بدأ الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية، في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق "المناطق التجريبية" المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وسط ضغوط أميركية متواصلة على لبنان للمضي في خطة حصر السلاح. وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن الوحدات العسكرية بدأت صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية "بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان"، مجدداً دعوته المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم.
وقال مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" إن الجيش دخل زوطر الغربية وسيبدأ العمل فيها وفق خطة حصر السلاح، وبالتنسيق مع الجانب الأميركي، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجوداً في أطراف بلدة زوطر الشرقية. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني وحده دخل البلدة، ولا يُسمح للمواطنين بالدخول إليها في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية ستباشر إجراء المسوحات الهندسية لإزالة الأجسام المشبوهة والقذائف غير المنفجرة وغيرها من المخلفات، تمهيداً لتأمين البلدة وتهيئتها لعودة السكان.
وأضافت المصادر أن الرئيس جوزاف عون يعوّل كثيراً على لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعتبر أن الأخير يمتلك القدرة على ممارسة ضغوط على إسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان في وقت قريب. وأشارت إلى أن عون سيؤكد خلال لقائه ترامب أن لبنان ماضٍ في تنفيذ خطته لحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، كما سيعرض تصوراً متكاملاً بشأن خطة حصر السلاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها والحاجات المطلوبة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من تنفيذ مهامه.
"العربي الجديد" يواكب أخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في لبنان أولاً بأول: