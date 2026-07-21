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لبنان | الجيش يدخل زوطر الغربية قبيل لقاء عون وترامب في واشنطن

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بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
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21 يوليو 2026
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بدأ الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية، في خطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تطبيق "المناطق التجريبية" المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وسط ضغوط أميركية متواصلة على لبنان للمضي في خطة حصر السلاح. وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن الوحدات العسكرية بدأت صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية "بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان"، مجدداً دعوته المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم.

وقال مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" إن الجيش دخل زوطر الغربية وسيبدأ العمل فيها وفق خطة حصر السلاح، وبالتنسيق مع الجانب الأميركي، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجوداً في أطراف بلدة زوطر الشرقية. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني وحده دخل البلدة، ولا يُسمح للمواطنين بالدخول إليها في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية ستباشر إجراء المسوحات الهندسية لإزالة الأجسام المشبوهة والقذائف غير المنفجرة وغيرها من المخلفات، تمهيداً لتأمين البلدة وتهيئتها لعودة السكان.

وأضافت المصادر أن الرئيس جوزاف عون يعوّل كثيراً على لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعتبر أن الأخير يمتلك القدرة على ممارسة ضغوط على إسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان في وقت قريب. وأشارت إلى أن عون سيؤكد خلال لقائه ترامب أن لبنان ماضٍ في تنفيذ خطته لحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، كما سيعرض تصوراً متكاملاً بشأن خطة حصر السلاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها والحاجات المطلوبة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من تنفيذ مهامه.

"العربي الجديد" يواكب أخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في لبنان أولاً بأول:

10:37 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الدفاع المدني يدخل زوطر الغربية

قالت مصادر في الدفاع المدني اللبناني لـ"العربي الجديد" إن فرق الدفاع المدني دخلت، اليوم الثلاثاء، إلى بلدة زوطر الغربية برفقة الجيش اللبناني، للقيام بعمليات رفع الأنقاض.

10:35 AM
الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في زوطر الغربية

بدأ الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، الانتشار في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، جنوبي لبنان، والتي تُعدّ واحدة من ثلاث بلدات ضمن المنطقة التجريبية الأولى التي أعلنت واشنطن بدء العمل بها أمس الاثنين، إنفاذاً للاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وُقّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

التفاصيل في هذا الرابط

من جولة "العربي الجديد" في بلدة فرون جنوبي لبنان، يوليو 2026 (حسين بيضون)
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الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في زوطر الغربية ضمن "المناطق التجريبية"

10:29 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الاحتلال ينفذ تفجيراً في بلدة ميس الجبل

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان.

10:21 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون يعوّل على لقاء ترامب

قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن الرئيس جوزاف عون يعوّل كثيراً على لقائه، اليوم، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنه "يملك قدرة كبيرة على الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من جنوب لبنان في وقت قريب".

وأضافت المصادر أن عون سيؤكد خلال اللقاء أن لبنان ماضٍ في تنفيذ خطته لحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، و"سيعرض تصوراً متكاملاً لخطة حصر السلاح، والتحديات التي تواجهها، والاحتياجات المطلوبة للجيش اللبناني للقيام بمهامه".

10:43 AM
تطورات الوضع في لبنان أمس الاثنين:
  • جيش الاحتلال يعلن رسمياً بدء تطبيق المناطق التجريبية
  • "أكسيوس": الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية الثلاثاء
  • واشنطن تعلن انطلاق عمليات المنطقة التجريبية جنوبي لبنان
  • غارات وهمية فوق جرود عكار والهرمل
  • عون يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي لزيارة الرياض
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