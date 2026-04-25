لبنان | نتنياهو يأمر بضرب أهداف لحزب الله "بقوة"

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الجيش بشن هجمات "بقوة" على أهداف لحزب الله في لبنان.
رغم إعلان تمديد الهدنة في لبنان، فإن التصعيد لا يزال يسود المشهد الميداني، خصوصاً في بلدات الجنوب، ولو بوتيرة منخفضة، إذ يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، موقعاً شهداء وجرحى، فيما يرد حزب الله بعمليات استهداف لآلياته ومواقع جنوده، وسط اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة بنت جبيل نهار أمس الجمعة. وأفاد آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية، بسقوط 6 شهداء في الجنوب أمس الجمعة ما رفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/آذار حتّى 24 إبريل/ نيسان إلى 2491 شهيداً و7719 جريحاً.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر أمس الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، في أعقاب اجتماع عُقد في البيت الأبيض، بمشاركة مسؤولين أميركيين وممثلين رفيعي المستوى من الجانبَين اللبناني والإسرائيلي. وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشال"، إنّ الاجتماع "سار على نحوٍ جيّد جداً"، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان، "لمساعدته على حماية نفسه"، في إشارة إلى الترتيبات الأمنية المرتبطة بالتهدئة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ، صباح اليوم السبت، شنه عدداً من الغارات الجوية في ساعات الليل استهدفت ما زعم أنه "منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله"، في ثلاث مناطق بالجنوب اللبناني تقع شماليّ "الخط الأصفر" الذي حدده "شريطاً أمنياً" لحصر منطقة العمليات العسكرية كما يُفترض.
التفاصيل في هذا الرابط
لم تفلح الحروب الإسرائيلية المتكررة في دفع أهالي مدينة صور جنوبي لبنان إلى اليأس أو مغادرة مدينتهم الملقّبة بـ"سيدة البحار". اختار معظمهم البقاء رغم المخاطر المحدقة، غير أنّ الاستهداف الذي سبق سريان الهدنة بدقائق، كان الأعنف والأصعب.
التفاصيل في هذا الرابط
بجملةٍ قالها الثلاثاء الماضي خلال مؤتمره الصحافي المشترك في باريس مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بُعداً سياسياً رسمياً لنقاش يجرى تداوله منذ أشهر في الأروقة الدبلوماسية والدفاعية بين باريس وبيروت، إذ قال: "إذا كانت تلك رغبة لبنان، فإن فرنسا مستعدة لمواصلة التزامها على الأرض بعد الانسحاب المقرّر لقوّة يونيفيل نهاية هذا العام، إلى جانب شركائها الأكثر تحركاً (في هذا الملف)، وضمن إطار سيتعيّن علينا تحديده معاً". على أن النقطة الأكثر إثارة للتساؤل في تصريحه لا تكمن في الإعلان عن استعداد باريس للبقاء بقدر ما تتعلّق بغياب "الإطار" الممكن له. ففرنسا لم تُخفِ يوماً رغبتها في أن تظل فاعلاً بارزاً ضمن المشهد اللبناني، لكن يبدو أنها لا تملك حتى الآن تصوّراً متكاملاً لمرحلة ما بعد "يونيفيل" ولا إجابات عن أسئلةٍ مثل: مَن يمنحها الشرعية لتحرُّك مثل هذا؟ ومَن يشاركها الحضور على الأرض؟ وكيف سيكون موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من حضورها الممكن، وحضور "شركاء" آخرين، في الجنوب؟
التفاصيل في هذا الرابط