لبنان | نتنياهو يأمر بضرب أهداف لحزب الله "بقوة"

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
25 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 21:06 (توقيت القدس)
رغم إعلان تمديد الهدنة في لبنان، فإن التصعيد لا يزال يسود المشهد الميداني، خصوصاً في بلدات الجنوب، ولو بوتيرة منخفضة، إذ يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، موقعاً شهداء وجرحى، فيما يرد حزب الله بعمليات استهداف لآلياته ومواقع جنوده، وسط اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة بنت جبيل نهار أمس الجمعة. وأفاد آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية، بسقوط 6 شهداء في الجنوب أمس الجمعة ما رفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/آذار حتّى 24 إبريل/ نيسان إلى 2491 شهيداً و7719 جريحاً.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر أمس الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، في أعقاب اجتماع عُقد في البيت الأبيض، بمشاركة مسؤولين أميركيين وممثلين رفيعي المستوى من الجانبَين اللبناني والإسرائيلي. وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشال"، إنّ الاجتماع "سار على نحوٍ جيّد جداً"، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان، "لمساعدته على حماية نفسه"، في إشارة إلى الترتيبات الأمنية المرتبطة بالتهدئة.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

09:02 pm

فرانس برس

فرانس برس
نتنياهو يأمر بضرب أهداف لحزب الله "بقوة"

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الجيش بشن هجمات "بقوة" على أهداف لحزب الله في لبنان.

06:53 pm

رويترز

رويترز
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ ضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

05:59 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن استهداف آلية إسرائيلية بمسيّرة جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" أنه استهدف آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، باستخدام مسيّرة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة. وأوضح الحزب، في بيان، أن العملية جاءت "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداء على المدنيين في بلدة يحمر الشقيف".

04:42 pm

الأناضول

الأناضول
إنذارات في إسرائيل بسبب صواريخ من لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مرغاليوت ومنارة ومسغاف عام شمالي إسرائيل، تحذيراً من إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

04:21 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف الطيري

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

2:52 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
الاحتلال يشن غارات على لبنان خارج ما يُسمى "الخط الأصفر"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ، صباح اليوم السبت، شنه عدداً من الغارات الجوية في ساعات الليل استهدفت ما زعم أنه "منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله"، في ثلاث مناطق بالجنوب اللبناني تقع شماليّ "الخط الأصفر" الذي حدده "شريطاً أمنياً" لحصر منطقة العمليات العسكرية كما يُفترض.

التفاصيل في هذا الرابط

من قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت، 8 إبريل 2026 (كاونات حاجو/ فرانس برس)
2:50 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
أهالي صور جنوبي لبنان: "الأرض لنا" رغم وحشية العدوان

لم تفلح الحروب الإسرائيلية المتكررة في دفع أهالي مدينة صور جنوبي لبنان إلى اليأس أو مغادرة مدينتهم الملقّبة بـ"سيدة البحار". اختار معظمهم البقاء رغم المخاطر المحدقة، غير أنّ الاستهداف الذي سبق سريان الهدنة بدقائق، كان الأعنف والأصعب.

التفاصيل في هذا الرابط

02:49 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
4 شهداء في يحمر الشقيف

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص، جراء غارتين إسرائيليتين على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف، في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

02:21 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على حولا

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة حولا في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.

 

01:04 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
ققصف مدفعي إسرائيلي طاول قرى عدة جنوبي لبنان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قصف بالمدفعية بلدتي القنطرة والقصير في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في وقت تتعرّض فيه يحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز.

وفي صور، تعرض وادي حسن جنوبي المدينة لقصف مدفعي إسرائيلي.

01:03 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
استهداف دراجة نارية في يحمر الشقيف

نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة بصاروخ موجه، مستهدفة دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف، جنوبي لبنان.

01:01 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
جيش الاحتلال: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته شنّت ليل أمس الجمعة هجوماً استهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله. وأوضح الجيش أن هذه المنصات كانت تمثل تهديداً للإسرائيليين، وللقوات الإسرائيلية.

12:05 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق بعلبك وقرى المنطقة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيّرات إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى المنطقة، شرقي لبنان.

12:04 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
تفجير عنيف في بلدة الخيام

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة الخيام، جنوبي لبنان.

10:35 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
جيش الاحتلال يمنع عودة سكان عشرات القرى

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان جنوب لبنان، طالباً منهم عدم التحرك جنوب خط عشرات القرى ومحيطها، ومجدداً تأكيده أنه لا يُسمح بالاقتراب من منطقة نهر الليطاني، ووادي الصلحاني والسلوقي.

10:10 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق الضاحية الجنوبية

يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

08:17 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
إطلاق نار إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في محيط مروحين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً النار من أسلحتها الرشاشة باتجاه محيط بلدة مروحين، جنوبي لبنان.

7:37 AM

محمود الحاج

محمود الحاج
صحافي سوري. محرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
باريس
حماسة فرنسية للبقاء في لبنان بعد "يونيفيل"... بلا تصور واضح

بجملةٍ قالها الثلاثاء الماضي خلال مؤتمره الصحافي المشترك في باريس مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بُعداً سياسياً رسمياً لنقاش يجرى تداوله منذ أشهر في الأروقة الدبلوماسية والدفاعية بين باريس وبيروت، إذ قال: "إذا كانت تلك رغبة لبنان، فإن فرنسا مستعدة لمواصلة التزامها على الأرض بعد الانسحاب المقرّر لقوّة يونيفيل نهاية هذا العام، إلى جانب شركائها الأكثر تحركاً (في هذا الملف)، وضمن إطار سيتعيّن علينا تحديده معاً". على أن النقطة الأكثر إثارة للتساؤل في تصريحه لا تكمن في الإعلان عن استعداد باريس للبقاء بقدر ما تتعلّق بغياب "الإطار" الممكن له. ففرنسا لم تُخفِ يوماً رغبتها في أن تظل فاعلاً بارزاً ضمن المشهد اللبناني، لكن يبدو أنها لا تملك حتى الآن تصوّراً متكاملاً لمرحلة ما بعد "يونيفيل" ولا إجابات عن أسئلةٍ مثل: مَن يمنحها الشرعية لتحرُّك مثل هذا؟ ومَن يشاركها الحضور على الأرض؟ وكيف سيكون موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من حضورها الممكن، وحضور "شركاء" آخرين، في الجنوب؟

التفاصيل في هذا الرابط

12:34 am

الأناضول

الأناضول
"الأورومتوسطي": جيش إسرائيل ينهب ممتلكات مدنيين جنوبي لبنان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه وثّق شهادات تؤكد نهب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ممتلكات مدنيين جنوبي لبنان، في نمط "سرقة" متكرر جرى توثيقه في أكثر من سياق جغرافي بالضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف المرصد الحقوقي (مقره جنيف)، في بيان، إن الشهادات التي وثّقها بشأن "نهب أفراد من القوات الإسرائيلية ممتلكات مدنيين في جنوب لبنان تكشف عن نمط واضح من السرقة داخل العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وتابع: "لا تقتصر انتهاكات هذه القوات على قتل المدنيين وتدمير منازلهم وتهجيرهم، بل تمتد، بعد السيطرة على المناطق السكنية، إلى اقتحام البيوت والعبث بمحتوياتها والاستيلاء على أموال السكان ومقتنياتهم الخاصة، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل جرائم حرب، وفقاً لقواعد القانون الجنائي الدولي".

وشدّد المرصد على أن "النهب داخل الجيش الإسرائيلي لا يعامل كجريمة تستوجب المساءلة" وسط تكرار هذه الوقائع وتوثيقها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن النهب بات "ممارسة مقبولة تُرتكب تحت غطاء العمليات العسكرية".

12:32 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
عودة حذرة للنازحين من جنوب لبنان

يؤدي تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع في لبنان إلى عودة بعض اللبنانيين النازحين نحو الجنوب، لكن بالنسبة للكثيرين، لا تتسم هذه العودة بالارتياح بقدر ما تتسم بالدمار وعدم اليقين والحزن.

في بيروت، شوهدت عائلات تحزم أمتعتها وتنطلق باتجاه صور والنبطية، رغم الدمار واسع النطاق والغياب شبه الكامل للبنية التحتية الأساسية. ولا تزال أحياء بأكملها ركاماً، مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات كثيراً.

12:30 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
الصحة اللبنانية: 6 شهداء في جنوب لبنان الجمعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد ستة أشخاص بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار. وقالت الوزارة في بيان "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان الجمعة 24 إبريل/نيسان، أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح اثنين" آخرين.

12:09 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
أبرز تطورات أمس الجمعة
  • 6 شهداء حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الجمعة

  • ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

  • 2491 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

  • جيش الاحتلال: قتلنا 6 من حزب الله في بنت جبيل

  • نتنياهو: حزب الله يحاول عرقلة السلام مع لبنان

  • "يونيفيل" تنعى عريفاً في الكتيبة الإندونيسية

  • 5 عمليات لحزب الله الجمعة

بيروت حمود
محمود الحاج
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
تظاهرات أمام قاعدة "فيرفورد" الأميركية رفضاً لدور بريطانيا في الحرب

ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان وعراقجي يغادر إسلام أباد

أستراليا ترفض إعادة مواطنيها من عائلات "داعش" في سورية